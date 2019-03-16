  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Ливорно
1:0
Конец матча
Салернитана
0'
12' Желтая карточка
Francesco Di Tacchio
1:0
23' Гол
Рокка Микеле
29' Желтая карточка
Валиани Франческо
45' Желтая карточка
Murilo Mendes
85' Желтая карточка
Лучи Андреа
90' Желтая карточка
Джаллоу Ламин
90' Желтая карточка
Сальцано Аньелло
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Сальцано Аньелло получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Джаллоу Ламин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Лучи Андреа получил желтую карточку от судьи
82'
Салернитана делает замену. Guillaume Gigliotti уходит с поля, а Джурич Милан выходит на его замену.
76'
Ливорно делает замену. Думитру Николао уходит с поля, а Сальцано Аньелло выходит на его замену.
65'
Ливорно делает замену. Murilo уходит с поля, а Джаннетти Никколо выходит на его замену.
59'
Салернитана делает замену. Оджер Мозес уходит с поля, а Андре Андерсон выходит на его замену.
55'
Ливорно делает замену. Antonio Porcino уходит с поля, а Фацци Николо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Murilo получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Валиани Франческо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Рокка Микеле бьет в цель!
15'
Салернитана делает замену. Калайо Эмануэле уходит с поля, а Джаллоу Ламин выходит на его замену.
Желтая карточка
12'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/4 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Греция: Суперлига
Грузия: Еровнули Лига
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Лига Чемпионов КАФ (Группа A)
Лига Чемпионов КАФ (Группа B)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: МЛС
Уэльс: Премьер-лига
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/2 финала)

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация