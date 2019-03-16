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Стадион:
Астерас
0:0
Конец матча
Ламия
0'
33' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
49' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
67' Желтая карточка
Бертолио Факундо
89' Желтая карточка
Пити Франсиско
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Ламия делает замену. Блажич Марко уходит с поля, а Konstantinos Bouloulis выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Пити Франсиско получил желтую карточку от судьи
85'
Ламия делает замену. Бертолио Факундо уходит с поля, а Пити Франсиско выходит на его замену.
72'
Ламия делает замену. Томас Жоан уходит с поля, а Эпштайн Денис выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Бертолио Факундо получил желтую карточку от судьи
53'
Астерас делает замену. Marc Fernandez уходит с поля, а Kosmas Tsilianidis выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Барралес Джеронимо получил желтую карточку от судьи
46'
Астерас делает замену. Michalis Manias уходит с поля, а Аравидис Христос выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Иглесиас Матиас получил желтую карточку от судьи
29'
Астерас делает замену. Кирьякопулос Гиоргос уходит с поля, а Анхель Мартинес Ортега выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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