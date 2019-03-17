Стадион: Карло Кастеллани
Первый тайм
16'
Опасность предотвращена - Саламон Бартош из команды Фрозиноне вступил в отбор удачно
16'
Капуто Франческо из команды Эмполи идет с мячом вперед на обострение...
15'
Эмполи контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
14'
Судья сигнализирует, что Крунич Раде из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Паганини Лука
13'
Кассата Франческо наказан за толчок Беннасер Исмаэль
13'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
12'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе
11'
Паганини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Паяч Марко из команды Эмполи играет слишком грубо. Паганини Лука оказался на газоне.
10'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
9'
Молинаро Кристиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
9'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Паганини Лука из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
6'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Ди Лоренцо Джованни оказался на газоне.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
4'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
4'
Паяч Марко из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
4'
Чибсах Юссиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Беннасер Исмаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Крунич Раде
2'
Эмполи контролирует мяч.
2'
Фрозиноне контролирует мяч.
1'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Эмполи начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Андреаццоли возглавил "Эмполи" — 20:46
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