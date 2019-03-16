Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
1:0
6' Гол в свои воротаПульгар Эрик
11' Желтая карточкаБазелли Даниэле
1:1
29' ГолПоли Андреа
1:2
34' ПенальтиПульгар Эрик
41' Желтая карточкаСориано Роберто
50' Желтая карточкаСансоне Никола
56' Желтая карточкаЛянко Войнович
1:3
65' ГолОрсолини Риккардо
75' Желтая карточкаН'Кулу Николя
88' Вторая желтая карточкаЛянко Войнович
2:3
89' ГолИццо Армандо
90' Желтая карточкаЭйна Ола
90' Красная карточкаЭйна Ола
90' Желтая карточкаБеренгер Алекс
Новости после матча
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
97'
96'
Иццо Армандо из команды Торино навешивает в штрафную с рикошетом.
96'
96'
95'
Беренгер Алекс получает желтую карточку за неспортивное поведение
95'
94'
94'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
94'
Сванберг Маттиас пробует нанести удар издали, но Сиригу Сальваторе держит все под контролем
93'
УДАЛЕНИЕ! - Эйна Ола удален за устное оскорбление в адрес судьи
93'
Эйна Ола получил желтую карточку от судьи
93'
Ринкон Томас наказан за толчок Сванберг Маттиас
92'
Судья сигнализирует, что Эйна Ола из команды Торино поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
91'
Фальке Яго пробует нанести удар издали, но Скорупски Лукаш держит все под контролем
91'
Данило Ларанжера наказан за толчок Белотти Андреа
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
91'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
90'
Пульгар Эрик нарушает правила. Дзадза Симоне пострадал
90'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
89'
Беренгер Алекс сделал результативную передачу.
89'
ГОООООЛ - Иццо Армандо Торино забивает ударом головой
89'
Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Лянко Войнович получает вторую желтую карточку. Удаление.
88'
Судья сигнализирует, что Лянко Войнович из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
87'
87'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой справа.
87'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
87'
Судья сигнализирует, что Ансальди Кристиан из команды Торино поставил подножку. Пострадал Сориано Роберто
86'
86'
86'
Тактическая замена. Орсолини Риккардо уходит с поля и его заменяет Матьелло Федерико
85'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
85'
ШАНС! Дзадза Симоне нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Фальке Яго из команды Торино навешивает в штрафную с рикошетом.
84'
Беренгер Алекс из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
83'
83'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Паласио Родриго из команды Болонья сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
82'
Сванберг Маттиас из команды Болонья в офсайде
82'
Болонья делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
82'
82'
Тактическая замена. Сансоне Никола уходит с поля и его заменяет Сванберг Маттиас
81'
81'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
81'
Судья сигнализирует, что Орсолини Риккардо из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
80'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Болонья начинает контратаку
80'
Белотти Андреа из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
79'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
79'
Паласио Родриго нарушает правила. Н'Кулу Николя пострадал
79'
Фальке Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Н'Кулу Николя из команды Торино опасно и грубо сыграл. Паласио Родриго пострадал.
78'
78'
78'
Беренгер Алекс из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
77'
Беренгер Алекс из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
77'
Тактическая замена. Мейте Суалихо уходит с поля и его заменяет Лукич Саша
76'
Орсолини Риккардо из команды Болонья в офсайде
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
Н'Кулу Николя получил желтую карточку от судьи
75'
Безумный фол. Н'Кулу Николя грубо играет против соперника. Пострадал Паласио Родриго
75'
74'
74'
ШАНС! Беренгер Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
74'
Судья сигнализирует, что Данило Ларанжера из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
73'
73'
Паласио Родриго из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Отличные скиллы показывает Паласио Родриго, обводя своих соперников
73'
73'
72'
Тактическая замена. Джиджи Коффи уходит с поля и его заменяет Беренгер Алекс
72'
Мейте Суалихо из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
72'
Мейте Суалихо нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Мейте Суалихо из команды Торино делает пас партнеру.
71'
Сансоне Никола из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Иццо Армандо пострадал.
71'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
70'
Шанс! Дзадза Симоне из команды Торино пробил головой, но мимо
70'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
70'
Должен был быть гол! Белотти Андреа имел отличный шанс, но Скорупски Лукаш не дал голу состоятся!
70'
70'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
69'
69'
69'
Шанс! Иццо Армандо из команды Торино пробил головой, но мимо
69'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
69'
Пульгар Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
68'
68'
68'
Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
67'
Дзадза Симоне из команды Торино делает пас партнеру.
67'
66'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
Паласио Родриго сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Орсолини Риккардо изменил счет на табло!
65'
Паласио Родриго из команды Болонья делает пас партнеру.
65'
65'
Болонья начинает контратаку
64'
63'
ШАНС! Ансальди Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Белотти Андреа из команды Торино делает пас партнеру.
63'
Матч возобновлен
63'
Сансоне Никола из команды Болонья в офсайде
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
59'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
58'
Паласио Родриго сделал результативную передачу.
58'
ГОООООЛ - Сансоне Никола Болонья забивает ударом головой
58'
Паласио Родриго из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
58'
57'
Белотти Андреа нарушает правила. Сориано Роберто пострадал
57'
Белотти Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Ринкон Томас нанес удар издали, а Скорупски Лукаш отбил его обратно в игру!
56'
Лянко Войнович получил желтую карточку от судьи
55'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Фальке Яго
55'
Лянко Войнович из команды Болонья играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
55'
Паласио Родриго из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Дейкс Митчелл из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
54'
Ансальди Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Эйна Ола из команды Торино направляет мяч в штрафную площадку, но Скорупски Лукаш выбегает и ловит мяч
54'
Мейте Суалихо из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Судья сигнализирует, что М'Байе Ибрахим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
53'
52'
ШАНС! Орсолини Риккардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
52'
Судья сигнализирует, что Иццо Армандо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Сансоне Никола
52'
52'
51'
51'
51'
50'
Сансоне Никола - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
50'
Судья сигнализирует, что Сансоне Никола из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Иццо Армандо
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
49'
Дзадза Симоне пробует нанести удар издали, но Скорупски Лукаш держит все под контролем
49'
Дейкс Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Базелли Даниэле из команды Торино играет слишком грубо. Поли Андреа оказался на газоне.
47'
47'
Ансальди Кристиан пробует нанести удар издали, но Скорупски Лукаш держит все под контролем
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
47'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
47'
Иццо Армандо из команды Торино навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
47'
Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Поли Андреа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Ансальди Кристиан
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Орсолини Риккардо из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
45'
Дейкс Митчелл из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
44'
Болонья контролирует мяч.
43'
43'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает неудачный навес.
42'
42'
Ринкон Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Сориано Роберто получил желтую карточку от судьи
41'
Судья сигнализирует, что Сориано Роберто из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
41'
М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
40'
40'
39'
38'
Джиджи Коффи из команды Торино отправил кросс в штрафную...
37'
Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
Базелли Даниэле наказан за толчок Поли Андреа
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
34'
Г О О О О Л - Пульгар Эрик из команды Болонья забивает с точки!
34'
Матч возобновлен
33'
ПЕНАЛЬТИ! - Мейте Суалихо играет рукой в штрафной! Мейте Суалихо вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
32'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
32'
Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.
31'
Сансоне Никола мяч отрикошетил от ворот
31'
Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
29'
Г О О О О Л - Поли Андреа из команды Болонья забивает головой!
29'
Паласио Родриго из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Орсолини Риккардо из команды Болонья делает пас партнеру.
29'
28'
28'
27'
Эйна Ола нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
27'
26'
Белотти Андреа из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
24'
24'
23'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
23'
Поли Андреа из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
22'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
22'
Джемаили Блерим получил травму и заменен. Поли Андреа выходит на поле.
21'
Джемаили Блерим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
20'
19'
Базелли Даниэле наказан за толчок Дейкс Митчелл
19'
Дейкс Митчелл наказан за толчок Ансальди Кристиан
18'
18'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
17'
17'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
17'
Сансоне Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
Ринкон Томас из команды Торино играет слишком грубо. Джемаили Блерим оказался на газоне.
16'
Дзадза Симоне из команды Торино в офсайде
15'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
15'
14'
14'
Орсолини Риккардо из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Орсолини Риккардо из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Сориано Роберто из команды Болонья делает пас партнеру.
13'
13'
13'
Судья сигнализирует, что Эйна Ола из команды Торино поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
13'
12'
Белотти Андреа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
12'
11'
Базелли Даниэле получил желтую карточку от судьи
11'
Безумный фол. Базелли Даниэле грубо играет против соперника. Пострадал Джемаили Блерим
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
10'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Дзадза Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
8'
8'
Сиригу Сальваторе не дал случится голу! Орсолини Риккардо должен был забивать, но Сиригу Сальваторе сделал отличный сейв
8'
8'
6'
Г О О О О Л - Пульгар Эрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
6'
Базелли Даниэле сделал результативную передачу.
6'
Ансальди Кристиан нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
6'
Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой справа.
6'
Лянко Войнович предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
5'
5'
Как он промахнулся? Белотти Андреа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
5'
Мейте Суалихо нанес удар, мяч был парирован, но Скорупски Лукаш не удержал его в руках.
5'
Пульгар Эрик ошибается в защите.
4'
Болонья контролирует мяч.
3'
Лянко Войнович из команды Болонья в офсайде
3'
Паласио Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
3'
Орсолини Риккардо из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
2'
Ансальди Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.
2'
Ансальди Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Болонья начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Китай: Первая лига Китая
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Лига Чемпионов КАФ (Группа A)
Лига Чемпионов КАФ (Группа B)
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Литва: Лига А
Македония: Первая лига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Итог 0 Реал Монархс ЮСЛ 0 El Paso Locomotive 45' 0 Рено-1868 1 Austin Bold Позже 0 Бетлехем Стил 0 Северная Каролина Позже 0 Тампа-Бэй 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Hartford Athletic Позже 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0 Сакраменто Рипаблик Позже 0 Birmingham Legion 0 Оттава Фьюри Позже 0 Memphis 901 0 Loudoun United Позже 0 Нэшвилл 0 Сент-Луис Позже 0 ОКС Энерджи 0 Лас-Вегас Лайтс Позже 0 Рио-Гранде Вэлли 0 Фресно Позже 0 Сан-Антонио 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сиэтл Саундерс-2 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 Позже 0 Оранж Каунти 0 Талса Ругнекс Позже 0 Финикс Райзинг 0 New Mexico United
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (1/8 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/2 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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