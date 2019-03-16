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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Торино
2:3
Конец матча
Болонья
0'
1:0
6' Гол в свои ворота
Пульгар Эрик
11' Желтая карточка
Базелли Даниэле
1:1
29' Гол
Поли Андреа
1:2
34' Пенальти
Пульгар Эрик
41' Желтая карточка
Сориано Роберто
50' Желтая карточка
Сансоне Никола
56' Желтая карточка
Лянко Войнович
1:3
65' Гол
Орсолини Риккардо
75' Желтая карточка
Н'Кулу Николя
88' Вторая желтая карточка
Лянко Войнович
2:3
89' Гол
Иццо Армандо
90' Желтая карточка
Эйна Ола
90' Красная карточка
Эйна Ола
90' Желтая карточка
Беренгер Алекс
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
97'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
96'
Иццо Армандо из команды Торино навешивает в штрафную с рикошетом.
96'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
96'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
95'
Беренгер Алекс получает желтую карточку за неспортивное поведение
95'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Сванберг Маттиас пробует нанести удар издали, но Сиригу Сальваторе держит все под контролем
93'
УДАЛЕНИЕ! - Эйна Ола удален за устное оскорбление в адрес судьи
Желтая карточка
93'
Эйна Ола получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
Ринкон Томас наказан за толчок Сванберг Маттиас
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Эйна Ола из команды Торино поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
91'
Фальке Яго пробует нанести удар издали, но Скорупски Лукаш держит все под контролем
Фол, нарушение
91'
Данило Ларанжера наказан за толчок Белотти Андреа
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
91'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
90'
Пульгар Эрик нарушает правила. Дзадза Симоне пострадал
90'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Беренгер Алекс сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
ГОООООЛ - Иццо Армандо Торино забивает ударом головой
89'
Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Лянко Войнович получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Лянко Войнович из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
87'
Торино контролирует мяч.
Угловой
87'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой справа.
87'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Торино имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Ансальди Кристиан из команды Торино поставил подножку. Пострадал Сориано Роберто
86'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Тактическая замена. Орсолини Риккардо уходит с поля и его заменяет Матьелло Федерико
85'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
Удар от ворот произведет Болонья
85'
ШАНС! Дзадза Симоне нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
84'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Фальке Яго из команды Торино навешивает в штрафную с рикошетом.
84'
Беренгер Алекс из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Торино контролирует мяч.
83'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Паласио Родриго из команды Болонья сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Офсайд
82'
Сванберг Маттиас из команды Болонья в офсайде
82'
Болонья делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
82'
Удар от ворот произведет Болонья
82'
Тактическая замена. Сансоне Никола уходит с поля и его заменяет Сванберг Маттиас
81'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Орсолини Риккардо из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
80'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
80'
Болонья начинает контратаку
80'
Белотти Андреа из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
79'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
79'
Паласио Родриго нарушает правила. Н'Кулу Николя пострадал
79'
Фальке Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Н'Кулу Николя из команды Торино опасно и грубо сыграл. Паласио Родриго пострадал.
78'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
78'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Угловой
78'
Беренгер Алекс из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
77'
Беренгер Алекс из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Тактическая замена. Мейте Суалихо уходит с поля и его заменяет Лукич Саша
Офсайд
76'
Орсолини Риккардо из команды Болонья в офсайде
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Желтая карточка
75'
Н'Кулу Николя получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Безумный фол. Н'Кулу Николя грубо играет против соперника. Пострадал Паласио Родриго
75'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Удар от ворот произведет Болонья
74'
ШАНС! Беренгер Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Торино имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Данило Ларанжера из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
73'
Удар от ворот произведет Торино
73'
Паласио Родриго из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Отличные скиллы показывает Паласио Родриго, обводя своих соперников
73'
Болонья имеет хороший шанс забить.
73'
Удар от ворот произведет Болонья
72'
Тактическая замена. Джиджи Коффи уходит с поля и его заменяет Беренгер Алекс
72'
Мейте Суалихо из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
72'
Мейте Суалихо нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Мейте Суалихо из команды Торино делает пас партнеру.
Фол, нарушение
71'
Сансоне Никола из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Иццо Армандо пострадал.
71'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Удар от ворот произведет Болонья
70'
Шанс! Дзадза Симоне из команды Торино пробил головой, но мимо
Угловой
70'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
70'
Должен был быть гол! Белотти Андреа имел отличный шанс, но Скорупски Лукаш не дал голу состоятся!
70'
Торино имеет хороший шанс забить.
70'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
69'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
69'
Удар от ворот произведет Болонья
69'
Шанс! Иццо Армандо из команды Торино пробил головой, но мимо
Угловой
69'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
69'
Пульгар Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
68'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
68'
Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Эйна Ола из команды Торино отправил кросс в штрафную...
68'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Удар от ворот произведет Болонья
67'
Дзадза Симоне из команды Торино делает пас партнеру.
67'
Торино имеет хороший шанс забить.
66'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
Паласио Родриго сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Орсолини Риккардо изменил счет на табло!
65'
Паласио Родриго из команды Болонья делает пас партнеру.
65'
Болонья имеет хороший шанс забить.
65'
Болонья начинает контратаку
64'
Удар от ворот произведет Болонья
63'
ШАНС! Ансальди Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Белотти Андреа из команды Торино делает пас партнеру.
63'
Матч возобновлен
Офсайд
63'
Сансоне Никола из команды Болонья в офсайде
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
59'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
58'
Паласио Родриго сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
ГОООООЛ - Сансоне Никола Болонья забивает ударом головой
58'
Паласио Родриго из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
58'
Болонья имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
57'
Белотти Андреа нарушает правила. Сориано Роберто пострадал
57'
Белотти Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Ринкон Томас нанес удар издали, а Скорупски Лукаш отбил его обратно в игру!
56'
Лянко Войнович получил желтую карточку от судьи
55'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Фальке Яго
Фол, нарушение
55'
Лянко Войнович из команды Болонья играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
55'
Паласио Родриго из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Дейкс Митчелл из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
54'
Ансальди Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Эйна Ола из команды Торино направляет мяч в штрафную площадку, но Скорупски Лукаш выбегает и ловит мяч
54'
Мейте Суалихо из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что М'Байе Ибрахим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
53'
Удар от ворот произведет Торино
52'
ШАНС! Орсолини Риккардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Болонья имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Иццо Армандо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Сансоне Никола
52'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
52'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
51'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
50'
Сансоне Никола - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Сансоне Никола из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Иццо Армандо
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Дзадза Симоне пробует нанести удар издали, но Скорупски Лукаш держит все под контролем
49'
Дейкс Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Эйна Ола из команды Торино отправил кросс в штрафную...
48'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Базелли Даниэле из команды Торино играет слишком грубо. Поли Андреа оказался на газоне.
47'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Ансальди Кристиан пробует нанести удар издали, но Скорупски Лукаш держит все под контролем
47'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Эйна Ола из команды Торино отправил кросс в штрафную...
46'
Торино контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
47'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Иццо Армандо из команды Торино навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
47'
Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Поли Андреа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Ансальди Кристиан
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Орсолини Риккардо из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
45'
Дейкс Митчелл из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
44'
Болонья контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Болонья
43'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает неудачный навес.
42'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
42'
Ринкон Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Сориано Роберто получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Сориано Роберто из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
41'
М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
41'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
40'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
40'
Сансоне Никола наказан за толчок Иццо Армандо
39'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Джиджи Коффи из команды Торино отправил кросс в штрафную...
37'
Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
36'
Базелли Даниэле наказан за толчок Поли Андреа
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Пульгар Эрик из команды Болонья забивает с точки!
34'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
33'
ПЕНАЛЬТИ! - Мейте Суалихо играет рукой в штрафной! Мейте Суалихо вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
32'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
32'
Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.
31'
Сансоне Никола мяч отрикошетил от ворот
31'
Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
31'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Поли Андреа из команды Болонья забивает головой!
29'
Паласио Родриго из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Орсолини Риккардо из команды Болонья делает пас партнеру.
29'
Болонья имеет хороший шанс забить.
28'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Болонья
27'
Эйна Ола нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
27'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Эйна Ола из команды Торино навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
26'
Белотти Андреа из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
25'
Сансоне Никола наказан за толчок Иццо Армандо
Фол, нарушение
24'
Сансоне Никола наказан за толчок Иццо Армандо
24'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
23'
Поли Андреа из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
22'
Джемаили Блерим получил травму и заменен. Поли Андреа выходит на поле.
Травма, повреждение
21'
Джемаили Блерим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
20'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
19'
Базелли Даниэле наказан за толчок Дейкс Митчелл
Фол, нарушение
19'
Дейкс Митчелл наказан за толчок Ансальди Кристиан
18'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
17'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
17'
Сансоне Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Болонья имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
16'
Ринкон Томас из команды Торино играет слишком грубо. Джемаили Блерим оказался на газоне.
Офсайд
16'
Дзадза Симоне из команды Торино в офсайде
15'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
15'
Торино контролирует мяч.
14'
Удар от ворот произведет Торино
14'
Орсолини Риккардо из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Орсолини Риккардо из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Сориано Роберто из команды Болонья делает пас партнеру.
13'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Эйна Ола из команды Торино поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
13'
Удар от ворот произведет Болонья
12'
Белотти Андреа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Торино имеет хороший шанс забить.
12'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
11'
Базелли Даниэле получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
11'
Безумный фол. Базелли Даниэле грубо играет против соперника. Пострадал Джемаили Блерим
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
10'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Дзадза Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
8'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Сиригу Сальваторе не дал случится голу! Орсолини Риккардо должен был забивать, но Сиригу Сальваторе сделал отличный сейв
8'
Болонья имеет хороший шанс забить.
8'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Пульгар Эрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
6'
Базелли Даниэле сделал результативную передачу.
6'
Ансальди Кристиан нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
Угловой
6'
Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой справа.
6'
Лянко Войнович предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
5'
Удар от ворот произведет Болонья
5'
Как он промахнулся? Белотти Андреа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
5'
Мейте Суалихо нанес удар, мяч был парирован, но Скорупски Лукаш не удержал его в руках.
5'
Пульгар Эрик ошибается в защите.
4'
Болонья контролирует мяч.
Офсайд
3'
Лянко Войнович из команды Болонья в офсайде
3'
Паласио Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Угловой
3'
Орсолини Риккардо из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
2'
Ансальди Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
2'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.
2'
Ансальди Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
1'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Болонья начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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