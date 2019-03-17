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Стадион:
Лацио
0:0
Первый тайм: 16'
Парма
0' 16'
Первый тайм
16'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Кайседо Фелипе из команды Лацио наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
15'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
15'
Димарко Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Раду Стефан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
15'
Корреа Хоакин из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Альберто Луис из команды Лацио находит одноклубника четким пасом пяткой.
14'
Альберто Луис из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
14'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Удар от ворот произведет Лацио
14'
Куцка Юрай из команды Парма навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Раду Стефан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
12'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Альберто Луис и Корреа Хоакин из команды Лацио.
12'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
11'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Марусич Адам из команды Лацио делает пас партнеру.
11'
Лацио имеет хороший шанс забить.
11'
Хорошую попытку сделал Кайседо Фелипе. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Корреа Хоакин из команды Лацио делает пас партнеру.
10'
Лацио имеет хороший шанс забить.
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
10'
Удар от ворот произведет Лацио
10'
Бьябьяни Джонатан из команды Парма сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
10'
Куцка Юрай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Лулич Сенад наказан за толчок Силигарди Лука
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Ригони Лука из команды Парма поставил подножку. Пострадал Корреа Хоакин
7'
Лацио имеет хороший шанс забить.
6'
Удар от ворот произведет Парма
6'
Кайседо Фелипе не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
6'
Силигарди Лука из команды Парма играет слишком грубо. Лулич Сенад оказался на газоне.
5'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
5'
Корреа Хоакин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Куцка Юрай из команды Парма подал угловой слева.
4'
Инглезе Роберто из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Парма имеет хороший шанс забить.
3'
Парма контролирует мяч.
3'
Кайседо Фелипе из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Корреа Хоакин из команды Лацио делает пас партнеру.
3'
Лацио имеет хороший шанс забить.
3'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Иакопони Симоне из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Милинкович-Савич Сергей пробует нанести удар издали, но Сепе Луиджи держит все под контролем
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Лацио начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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