Стадион: Атлети Адзурри д'Италия
5' Желтая карточкаМеджорини Риккардо
Первый тайм
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
14'
Степински Мариуш наказан за толчок Мазиелло Андреа
14'
13'
13'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Степински Мариуш нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Депаоли Фабио и Степински Мариуш из команды Кьево.
11'
Судья сигнализирует, что Цесар Боштян из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
10'
Меджорини Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
9'
Судья сигнализирует, что Цесар Боштян из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
9'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Фройлер Ремо задерживает мяч рукой
8'
8'
Сапата Дуван из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.
7'
Аталанта контролирует мяч.
6'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
Безумный фол. Меджорини Риккардо грубо играет против соперника. Пострадал Иличич Йосип
4'
3'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Манчини Джанлука наказан за толчок Меджорини Риккардо
2'
2'
Депаоли Фабио из команды Кьево играет слишком грубо. Гомес Алехандро оказался на газоне.
2'
Хетемай Перпарим из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
2'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает передачу одноклубнику.
1'
Игрок из команды Кьево вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
1'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Кьево начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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