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Стадион: Зрители: 6811
Уэска
1:1
Второй тайм: 52'
Алавес
0'
0:1
11' Пенальти
Кальери Хонатан
1:1
14' Пенальти
Авила Эсекьель
33' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
38' Желтая карточка
Феррейро Давид
52'
Второй тайм
Травма, повреждение
51'
Эррера Янгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
51'
Агиррегабириа Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
50'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Хони Родригес
49'
Уэска контролирует мяч.
49'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 6811 болельщиков
Офсайд
48'
Бастон Борха из команды Алавес в офсайде
47'
Алавес имеет хороший шанс забить.
47'
Алавес контролирует мяч.
Фол, нарушение
46'
Пулидо Хорхе наказан за толчок Бастон Борха
46'
Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
47'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Пачеко Фернандо наказан за толчок Гальего Энрике
46'
Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Пулидо Хорхе делает длинную передачу вперед
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Уэска контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
Уэска контролирует мяч.
44'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Инуи Такаси из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
Фол, нарушение
43'
Гальего Энрике наказан за толчок Брашанац Дарко
43'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
42'
Уэска имеет хороший шанс забить.
42'
Удар от ворот произведет Уэска
42'
Кальери Хонатан из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Инуи Такаси из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Алавес начинает контратаку
41'
Алавес контролирует мяч.
41'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
41'
Авила Эсекьель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
40'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Химо Наварро из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Феррейро Давид
39'
Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
39'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
38'
Феррейро Давид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
38'
Феррейро Давид из команды Уэска толкнул локтем оппонента. Это Химо Наварро заработал фол
38'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
Пина Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
36'
Хони Родригес из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
36'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
36'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
35'
Дигес Адриан наказан за толчок Кальери Хонатан
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Авила Эсекьель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
35'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
34'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
34'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
33'
Лагуардия Виктор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Лагуардия Виктор атаковал сзади соперника. Это Авила Эсекьель заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
33'
Назначен штрафной. Пострадал Пулидо Хорхе, его свалил Пина Томас.
32'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
31'
Кальери Хонатан из команды Алавес в офсайде
31'
Химо Наварро нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Плохо сыграл Пулидо Хорхе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Феррейро Давид из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
30'
Химо Наварро ошибается в защите.
30'
Плохо сыграл Лагуардия Виктор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Уэска имеет хороший шанс забить.
29'
Хорошую попытку сделал Бастон Борха. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Пулидо Хорхе ошибается в защите.
29'
Матч возобновлен
28'
Мирамон Хорхе получил травму и заменен. Ривера Кристиан выходит на поле.
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Мирамон Хорхе получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
27'
Мирамон Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Гальего Энрике из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Лагуардия Виктор
26'
Химо Наварро из команды Алавес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
Гальего Энрике из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
25'
Уэска контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
25'
Хони Родригес из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Инуи Такаси из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
24'
Алавес имеет хороший шанс забить.
23'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Гальего Энрике из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Пина Томас
Фол, нарушение
22'
Авила Эсекьель наказан за толчок Инуи Такаси
Офсайд
21'
Бастон Борха из команды Алавес в офсайде
21'
Алавес контролирует мяч.
20'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кальери Хонатан из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
Удар от ворот произведет Алавес
20'
Шанс! Гальяр Алехандро из команды Уэска пробил головой, но мимо
20'
Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
19'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Кальери Хонатан задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
17'
Авила Эсекьель задерживает мяч рукой
17'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Дигес Адриан
15'
Алавес контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Авила Эсекьель из команды Уэска забивает с точки!
Фол, нарушение
14'
ПЕНАЛЬТИ! - Химо Наварро играет рукой в штрафной! Химо Наварро вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
14'
Авила Эсекьель из команды Уэска нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
14'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
12'
Уэска контролирует мяч.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Кальери Хонатан из команды Алавес забивает с точки!
10'
Матч возобновлен
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
9'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
9'
ПЕНАЛЬТИ! - Мантовани Мартин играет рукой в штрафной! Мантовани Мартин вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
8'
Марипан Гильермо из команды Алавес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
8'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Феррейро Давид из команды Уэска играет слишком грубо. Инуи Такаси оказался на газоне.
8'
Алавес контролирует мяч.
7'
Мантовани Мартин из команды Уэска хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Инуи Такаси из команды Алавес навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
Алавес имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
6'
Эррера Янгель из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Пина Томас пострадал.
5'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
5'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Хони Родригес наказан за толчок Мирамон Хорхе
4'
Кальери Хонатан из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Инуи Такаси из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Гальяр Алехандро
2'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Бастон Борха наказан за толчок Дигес Адриан
1'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Алавес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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