Стадион: Эль-Алькорас Зрители: 6811
0:1
11' ПенальтиКальери Хонатан
1:1
14' ПенальтиАвила Эсекьель
33' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
38' Желтая карточкаФеррейро Давид
Второй тайм
51'
Эррера Янгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Агиррегабириа Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Хони Родригес
49'
49'
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 6811 болельщиков
48'
Бастон Борха из команды Алавес в офсайде
47'
47'
46'
Пулидо Хорхе наказан за толчок Бастон Борха
46'
Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
47'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Пачеко Фернандо наказан за толчок Гальего Энрике
46'
Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Пулидо Хорхе делает длинную передачу вперед
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
44'
44'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Инуи Такаси из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
43'
Гальего Энрике наказан за толчок Брашанац Дарко
43'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
42'
Уэска имеет хороший шанс забить.
42'
Удар от ворот произведет Уэска
42'
Кальери Хонатан из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Инуи Такаси из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Алавес начинает контратаку
41'
41'
41'
Авила Эсекьель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
40'
Судья сигнализирует, что Химо Наварро из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Феррейро Давид
39'
Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
39'
38'
Феррейро Давид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
38'
Феррейро Давид из команды Уэска толкнул локтем оппонента. Это Химо Наварро заработал фол
38'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
37'
37'
Пина Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
36'
Хони Родригес из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
36'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
36'
35'
Дигес Адриан наказан за толчок Кальери Хонатан
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
35'
Авила Эсекьель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
35'
34'
34'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
34'
33'
Лагуардия Виктор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
33'
Судья свистит. Лагуардия Виктор атаковал сзади соперника. Это Авила Эсекьель заработал своей команде штрафной
33'
Назначен штрафной. Пострадал Пулидо Хорхе, его свалил Пина Томас.
32'
32'
31'
Кальери Хонатан из команды Алавес в офсайде
31'
Химо Наварро нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Плохо сыграл Пулидо Хорхе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
31'
Судья сигнализирует, что Феррейро Давид из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
30'
Химо Наварро ошибается в защите.
30'
Плохо сыграл Лагуардия Виктор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Уэска имеет хороший шанс забить.
29'
Хорошую попытку сделал Бастон Борха. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Пулидо Хорхе ошибается в защите.
29'
Матч возобновлен
28'
Мирамон Хорхе получил травму и заменен. Ривера Кристиан выходит на поле.
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Мирамон Хорхе получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Мирамон Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Судья сигнализирует, что Гальего Энрике из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Лагуардия Виктор
26'
Химо Наварро из команды Алавес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
Гальего Энрике из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
25'
Хони Родригес из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
24'
Инуи Такаси из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
24'
23'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
23'
22'
Судья сигнализирует, что Гальего Энрике из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Пина Томас
22'
Авила Эсекьель наказан за толчок Инуи Такаси
21'
Бастон Борха из команды Алавес в офсайде
21'
20'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кальери Хонатан из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
Удар от ворот произведет Алавес
20'
Шанс! Гальяр Алехандро из команды Уэска пробил головой, но мимо
20'
Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Кальери Хонатан задерживает мяч рукой
17'
Авила Эсекьель задерживает мяч рукой
17'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Дигес Адриан
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
14'
Г О О О О Л - Авила Эсекьель из команды Уэска забивает с точки!
14'
ПЕНАЛЬТИ! - Химо Наварро играет рукой в штрафной! Химо Наварро вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
14'
Авила Эсекьель из команды Уэска нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
14'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
12'
11'
Г О О О О Л - Кальери Хонатан из команды Алавес забивает с точки!
10'
Матч возобновлен
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
9'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
9'
ПЕНАЛЬТИ! - Мантовани Мартин играет рукой в штрафной! Мантовани Мартин вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
8'
Марипан Гильермо из команды Алавес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
8'
8'
Феррейро Давид из команды Уэска играет слишком грубо. Инуи Такаси оказался на газоне.
8'
7'
Мантовани Мартин из команды Уэска хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Инуи Такаси из команды Алавес навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
6'
Эррера Янгель из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Пина Томас пострадал.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
5'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Хони Родригес наказан за толчок Мирамон Хорхе
4'
Кальери Хонатан из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
2'
Судья сигнализирует, что Инуи Такаси из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Гальяр Алехандро
2'
1'
Бастон Борха наказан за толчок Дигес Адриан
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Алавес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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