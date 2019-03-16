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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 9873
Леганес
0:2
Конец матча
Жирона
0'
0:1
13' Гол
Порту Кристиан
17' Желтая карточка
Муньеса Марк
0:2
22' Гол
Порту Кристиан
32' Желтая карточка
Ньом Аллан
38' Желтая карточка
Брайтвайт Мартин
45' Желтая карточка
Кравец Василий
52' Желтая карточка
Эн-Несири Юссеф
61' Желтая карточка
Ресио Хосе
63' Желтая карточка
Омеруо Кеннет
90' Желтая карточка
Каррильо Гидо
90' Желтая карточка
Майкл Сантос
90'+5
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Второй тайм
95'
Жирона заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Желтая карточка
94'
Майкл Сантос получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
94'
Безумный фол. Майкл Сантос грубо играет против соперника. Пострадал Гранель Алекс
Желтая карточка
93'
Каррильо Гидо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
Безумный фол. Каррильо Гидо грубо играет против соперника. Пострадал Муньеса Марк
93'
Удар от ворот произведет Жирона
92'
Кравец Василий из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
91'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
91'
Майкл Сантос из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Леганес
91'
Гранель Алекс не смог попасть в створ ударом издали
91'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
90'
Оскар Родригес задерживает мяч рукой
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
90'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Удар от ворот произведет Жирона
89'
Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Леганес пробил головой, но мимо
Угловой
89'
Перес Рубен из команды Леганес подал угловой слева.
89'
Алькала Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Майкл Сантос из команды Леганес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
87'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Тактическая замена. Порро Педро уходит с поля и его заменяет Гарсия Алеш
86'
Кравец Василий из команды Леганес делает неудачный навес.
86'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Кравец Василий из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
85'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
84'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
84'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Перес Рубен из команды Леганес подал угловой слева.
84'
Алькала Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Майкл Сантос из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
84'
Удар от ворот произведет Жирона
83'
Порту Кристиан из команды Жирона сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
83'
Кравец Василий из команды Леганес делает неудачный навес.
83'
Каррильо Гидо из команды Леганес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
83'
Кравец Василий из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
83'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
82'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
82'
Кравец Василий из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
81'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
81'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Майкл Сантос из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
80'
Майкл Сантос наказан за толчок Хуанпе Хуан
80'
Кравец Василий из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
79'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Майкл Сантос
79'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Рамальо Чимено
78'
Порро Педро из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
77'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
Порро Педро из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
74'
Майкл Сантос наказан за толчок Гранель Алекс
73'
Тактическая замена. Брайтвайт Мартин уходит с поля и его заменяет Майкл Сантос
73'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Ньом Аллан из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Удар от ворот произведет Жирона
71'
Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
70'
Эн-Несири Юссеф наказан за толчок Алькала Педро
70'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Удар от ворот произведет Жирона
69'
ШАНС! Эль-Жар Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Каррильо Гидо нанес удар головой, но Буну Яссин спокойно отбил мяч.
Угловой
68'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
68'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Стуани Кристиан задерживает мяч рукой
67'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Удар от ворот произведет Жирона
67'
Кравец Василий из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
65'
Тактическая замена. Ресио Хосе уходит с поля и его заменяет Каррильо Гидо
64'
Матч возобновлен
64'
Тактическая замена. Валери Фернандес уходит с поля и его заменяет Планас Карлес
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
63'
Омеруо Кеннет получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Безумный фол. Омеруо Кеннет грубо играет против соперника. Пострадал Стуани Кристиан
63'
Удар от ворот произведет Леганес
62'
Гранель Алекс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
61'
Ресио Хосе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
61'
Ресио Хосе из команды Леганес играет слишком грубо. Понс Пере оказался на газоне.
61'
Жирона имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Омеруо Кеннет из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
59'
Безумный фол. Ресио Хосе грубо играет против соперника. Пострадал Понс Пере
58'
Удар от ворот произведет Жирона
58'
ШАНС! Брайтвайт Мартин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Леганес имеет хороший шанс забить.
58'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес подал угловой справа.
57'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Омеруо Кеннет нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
56'
Удар от ворот произведет Жирона
56'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает неудачный навес.
56'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
56'
Понс Пере из команды Жирона играет слишком грубо. Перес Рубен оказался на газоне.
55'
Порту Кристиан нанес удар головой, но Куэльяр Иван спокойно отбил мяч.
55'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
55'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Хорошую попытку сделал Оскар Родригес. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
52'
Рефери не любит споров - именно за это Эн-Несири Юссеф сейчас получил желтую
52'
Порро Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
52'
Алькала Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
52'
Леганес имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
51'
Ньом Аллан из команды Леганес играет слишком грубо. Гарсия Борха I оказался на газоне.
51'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
51'
Удар от ворот произведет Леганес
51'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
50'
Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Хуанпе Хуан наказан за толчок Эн-Несири Юссеф
49'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 9873 болельщиков
48'
Ресио Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Леганес
46'
Стуани Кристиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Понс Пере из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Жирона имеет хороший шанс забить.
46'
Тактическая замена. Рейес Диего уходит с поля и его заменяет Эль-Жар Набиль
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Жирона играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Желтая карточка
48'
Кравец Василий - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
48'
Кравец Василий из команды Леганес играет слишком грубо. Порту Кристиан оказался на газоне.
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
46'
Ньом Аллан из команды Леганес в офсайде
45'
Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
45'
Кравец Василий пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
44'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Кравец Василий из команды Леганес делает неудачный навес.
43'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
41'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Угловой
41'
Гранель Алекс из команды Жирона разыграл угловой с левого угла.
41'
Рейес Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
ПЕРЕКЛАДИНА! Хуанпе Хуан упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
40'
Плохо сыграл Кравец Василий - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Валери Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Рейес Диего грубо играет против соперника. Пострадал Валери Фернандес
39'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Валери Фернандес из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
38'
Брайтвайт Мартин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Муньеса Марк заработал фол
38'
Удар от ворот произведет Леганес
Офсайд
37'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес в офсайде
36'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
36'
Матч возобновлен
36'
Матч остановлен
Фол, нарушение
35'
Ньом Аллан задерживает мяч рукой
35'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Леганес начинает контратаку
35'
Хуанпе Хуан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
35'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
34'
Хороший удар издали нанес Муньеса Марк, но отличный сейв сделал Куэльяр Иван. Угловой.
34'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Ньом Аллан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Безумный фол. Ньом Аллан грубо играет против соперника. Пострадал Валери Фернандес
30'
Удар от ворот произведет Леганес
30'
Валери Фернандес из команды Жирона делает неудачный навес.
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Кравец Василий из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Порро Педро
28'
Удар от ворот произведет Жирона
28'
Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Леганес пробил головой, но мимо
27'
Ньом Аллан из команды Леганес делает пас партнеру.
26'
Брайтвайт Мартин нанес удар головой, но Буну Яссин спокойно отбил мяч.
26'
Кравец Василий из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
25'
Удар от ворот произведет Леганес
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Отличный командный гол!
22'
Валери Фернандес сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Порту Кристиан из команды Жирона забил гол! Легко это для такого игрока, как Порту Кристиан
22'
Валери Фернандес из команды Жирона делает навес прямо в штрафную.
22'
Валери Фернандес из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
22'
Жирона начинает контратаку
22'
Удар от ворот произведет Жирона
22'
Ньом Аллан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
22'
Кравец Василий из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
21'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Валери Фернандес из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Ньом Аллан
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Кравец Василий нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Перес Рубен делает скидку назад вдоль ворот
18'
Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
17'
Муньеса Марк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Муньеса Марк из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Эн-Несири Юссеф пострадал.
17'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
16'
Удар от ворот произведет Леганес
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
15'
Отличный командный гол!
13'
Гарсия Борха I сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Порту Кристиан изменил счет на табло!
13'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
13'
Гарсия Борха I из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Жирона начинает контратаку
13'
Удар от ворот произведет Леганес
12'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
10'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Ресио Хосе из команды Леганес разыграл угловой с левого угла.
10'
Алькала Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
9'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
5'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Понс Пере навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Ньом Аллан наказан за толчок Гарсия Борха I
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Порро Педро
3'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
Фол, нарушение
1'
Ньом Аллан из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Муньеса Марк пострадал.
1'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Леганес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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