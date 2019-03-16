Стадион: Бутарке Зрители: 9873
0:1
13' ГолПорту Кристиан
17' Желтая карточкаМуньеса Марк
0:2
22' ГолПорту Кристиан
32' Желтая карточкаНьом Аллан
38' Желтая карточкаБрайтвайт Мартин
45' Желтая карточкаКравец Василий
52' Желтая карточкаЭн-Несири Юссеф
61' Желтая карточкаРесио Хосе
63' Желтая карточкаОмеруо Кеннет
90' Желтая карточкаКаррильо Гидо
90' Желтая карточкаМайкл Сантос
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Второй тайм
95'
Жирона заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
94'
Майкл Сантос получил желтую карточку от судьи
94'
Безумный фол. Майкл Сантос грубо играет против соперника. Пострадал Гранель Алекс
93'
Каррильо Гидо получил желтую карточку от судьи
93'
Безумный фол. Каррильо Гидо грубо играет против соперника. Пострадал Муньеса Марк
93'
92'
Кравец Василий из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
91'
91'
Майкл Сантос из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
91'
Гранель Алекс не смог попасть в створ ударом издали
91'
90'
Оскар Родригес задерживает мяч рукой
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
90'
89'
89'
Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Леганес пробил головой, но мимо
89'
Перес Рубен из команды Леганес подал угловой слева.
89'
89'
Майкл Сантос из команды Леганес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
88'
88'
87'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
87'
87'
Тактическая замена. Порро Педро уходит с поля и его заменяет Гарсия Алеш
86'
86'
86'
85'
85'
84'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Перес Рубен из команды Леганес подал угловой слева.
84'
84'
Майкл Сантос из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
84'
83'
Порту Кристиан из команды Жирона сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
83'
83'
Каррильо Гидо из команды Леганес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
83'
83'
82'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
82'
82'
82'
81'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
81'
81'
80'
Майкл Сантос из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
80'
Майкл Сантос наказан за толчок Хуанпе Хуан
80'
79'
79'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Майкл Сантос
79'
79'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Рамальо Чимено
78'
Порро Педро из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
77'
76'
76'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
Порро Педро из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
74'
Майкл Сантос наказан за толчок Гранель Алекс
73'
Тактическая замена. Брайтвайт Мартин уходит с поля и его заменяет Майкл Сантос
73'
72'
Ньом Аллан из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
71'
71'
Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Эн-Несири Юссеф наказан за толчок Алькала Педро
70'
70'
69'
ШАНС! Эль-Жар Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Каррильо Гидо нанес удар головой, но Буну Яссин спокойно отбил мяч.
68'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
68'
68'
Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Стуани Кристиан задерживает мяч рукой
67'
67'
67'
Кравец Василий из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
65'
Тактическая замена. Ресио Хосе уходит с поля и его заменяет Каррильо Гидо
64'
Матч возобновлен
64'
Тактическая замена. Валери Фернандес уходит с поля и его заменяет Планас Карлес
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Омеруо Кеннет получил желтую карточку от судьи
63'
Безумный фол. Омеруо Кеннет грубо играет против соперника. Пострадал Стуани Кристиан
63'
62'
Гранель Алекс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
61'
Ресио Хосе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
61'
Ресио Хосе из команды Леганес играет слишком грубо. Понс Пере оказался на газоне.
61'
Жирона имеет хороший шанс забить.
61'
Судья сигнализирует, что Омеруо Кеннет из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
60'
59'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
59'
Безумный фол. Ресио Хосе грубо играет против соперника. Пострадал Понс Пере
58'
58'
ШАНС! Брайтвайт Мартин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Леганес имеет хороший шанс забить.
58'
57'
Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес подал угловой справа.
57'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
57'
Омеруо Кеннет нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
56'
56'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает неудачный навес.
56'
56'
Понс Пере из команды Жирона играет слишком грубо. Перес Рубен оказался на газоне.
55'
Порту Кристиан нанес удар головой, но Куэльяр Иван спокойно отбил мяч.
55'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
55'
54'
Хорошую попытку сделал Оскар Родригес. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
52'
Рефери не любит споров - именно за это Эн-Несири Юссеф сейчас получил желтую
52'
Порро Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
52'
52'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
52'
Леганес имеет хороший шанс забить.
51'
Ньом Аллан из команды Леганес играет слишком грубо. Гарсия Борха I оказался на газоне.
51'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
51'
51'
50'
Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Хуанпе Хуан наказан за толчок Эн-Несири Юссеф
49'
48'
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48'
Ресио Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
46'
Стуани Кристиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Жирона имеет хороший шанс забить.
46'
Тактическая замена. Рейес Диего уходит с поля и его заменяет Эль-Жар Набиль
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Жирона играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
48'
Кравец Василий - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
48'
Кравец Василий из команды Леганес играет слишком грубо. Порту Кристиан оказался на газоне.
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
46'
Ньом Аллан из команды Леганес в офсайде
45'
Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
45'
Кравец Василий пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
44'
44'
43'
43'
42'
42'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
41'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
41'
Гранель Алекс из команды Жирона разыграл угловой с левого угла.
41'
Рейес Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
ПЕРЕКЛАДИНА! Хуанпе Хуан упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
40'
Плохо сыграл Кравец Василий - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Валери Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Безумный фол. Рейес Диего грубо играет против соперника. Пострадал Валери Фернандес
39'
39'
Валери Фернандес из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Брайтвайт Мартин получил желтую карточку от судьи
38'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Муньеса Марк заработал фол
38'
37'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес в офсайде
36'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
36'
Матч возобновлен
36'
Матч остановлен
35'
Ньом Аллан задерживает мяч рукой
35'
35'
Леганес начинает контратаку
35'
Хуанпе Хуан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
34'
Хороший удар издали нанес Муньеса Марк, но отличный сейв сделал Куэльяр Иван. Угловой.
34'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Ньом Аллан получил желтую карточку от судьи
32'
Безумный фол. Ньом Аллан грубо играет против соперника. Пострадал Валери Фернандес
30'
30'
Валери Фернандес из команды Жирона делает неудачный навес.
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Судья сигнализирует, что Кравец Василий из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Порро Педро
28'
28'
Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Леганес пробил головой, но мимо
27'
Ньом Аллан из команды Леганес делает пас партнеру.
26'
Брайтвайт Мартин нанес удар головой, но Буну Яссин спокойно отбил мяч.
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
24'
Отличный командный гол!
22'
Валери Фернандес сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - Порту Кристиан из команды Жирона забил гол! Легко это для такого игрока, как Порту Кристиан
22'
Валери Фернандес из команды Жирона делает навес прямо в штрафную.
22'
Валери Фернандес из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
22'
Жирона начинает контратаку
22'
22'
Ньом Аллан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
22'
21'
21'
Судья сигнализирует, что Валери Фернандес из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Ньом Аллан
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Кравец Василий нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
19'
19'
18'
18'
Перес Рубен делает скидку назад вдоль ворот
18'
Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Муньеса Марк получил желтую карточку от судьи
17'
Муньеса Марк из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Эн-Несири Юссеф пострадал.
17'
16'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
16'
15'
Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
15'
Отличный командный гол!
13'
Гарсия Борха I сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Порту Кристиан изменил счет на табло!
13'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
13'
Гарсия Борха I из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Жирона начинает контратаку
13'
12'
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
10'
10'
10'
Ресио Хосе из команды Леганес разыграл угловой с левого угла.
10'
9'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
9'
8'
8'
8'
7'
7'
6'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
5'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Понс Пере навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Ньом Аллан наказан за толчок Гарсия Борха I
4'
Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Порро Педро
3'
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ньом Аллан из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Муньеса Марк пострадал.
1'
1'
Леганес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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