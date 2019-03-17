  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Эйбар
0:0
Второй тайм: 47'
Вальядолид
0' 47'
Второй тайм
47'
Удар от ворот произведет Эйбар
46'
Начо Мартинес из команды Вальядолид навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
32'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Алькарас Рубен наказан за толчок Орельяна Фабиан
30'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Хордан Хоан из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Шарлес Диас из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Рамис Иван из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
Угловой
28'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
28'
Начо Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
27'
Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
25'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
24'
Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Мойано Хави из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Удар от ворот произведет Вальядолид
24'
Шанс! Энрич Серхи из команды Эйбар пробил головой, но мимо
23'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
23'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Пенья Рубен делает длинную передачу вперед
22'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Эйбар контролирует мяч.
21'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Вальядолид
21'
Пенья Рубен не смог попасть в створ ударом издали
21'
Эйбар имеет хороший шанс забить.
21'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
20'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
19'
Эйбар контролирует мяч.
19'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Эйбар
18'
Ануар Туами нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает пас партнеру.
18'
Начо Мартинес делает длинную передачу вперед
18'
Энрич Серхи из команды Эйбар пасует в штрафную, но Масип Хорди выходит и ловит мяч.
Угловой
18'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
17'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
15'
Эйбар контролирует мяч.
15'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
15'
Анхель Хосе делает длинную передачу вперед
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
15'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Пенья Рубен из команды Эйбар забрасывает мяч в штрафную.
14'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Папа Диоп из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
13'
Кеко Серхио из команды Вальядолид играет слишком грубо. Папа Диоп оказался на газоне.
13'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Вальядолид контролирует мяч.
Офсайд
11'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид в офсайде
11'
Ануар Туами из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Удар от ворот произведет Эйбар
11'
Как он промахнулся? Кеко Серхио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
10'
Оскар Плано из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
10'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
10'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
9'
Шарлес Диас наказан за толчок Алькарас Рубен
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Энрич Серхи из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
8'
Вальядолид контролирует мяч.
8'
Эйбар контролирует мяч.
7'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Алькарас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Кукурелья Марк из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
6'
Эйбар контролирует мяч.
6'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
5'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид играет слишком грубо. Пенья Рубен оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
5'
Удар от ворот произведет Эйбар
4'
Удар от ворот произведет Вальядолид
4'
Папа Диоп из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
4'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Офсайд
4'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид в офсайде
3'
Эйбар контролирует мяч.
3'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
3'
Оскар Плано из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Папа Диоп пострадал.
2'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Вальядолид
1'
Орельяна Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
1'
Ануар Туами наказан за толчок Рамис Иван
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Эйбар начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/4 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Болгария: Первая профессиональная лига
Германия: Региональная лига. Бавария
Грузия: Еровнули Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Китай: Первая лига Китая
Молдова: Национальный дивизион
Польша: Второй дивизион
Португалия: Португальская вторая лига
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Эстония: Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация