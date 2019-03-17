Стадион: Ипуруа
0:0
Второй тайм: 47'
Второй тайм
47'
46'
Начо Мартинес из команды Вальядолид навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
32'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Алькарас Рубен наказан за толчок Орельяна Фабиан
30'
30'
Хордан Хоан из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
29'
29'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
28'
Шарлес Диас из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Рамис Иван из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
28'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
28'
Начо Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
27'
Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
25'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
24'
Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Мойано Хави из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
24'
Шанс! Энрич Серхи из команды Эйбар пробил головой, но мимо
23'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Пенья Рубен делает длинную передачу вперед
22'
22'
21'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
21'
Пенья Рубен не смог попасть в створ ударом издали
21'
Эйбар имеет хороший шанс забить.
21'
20'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
19'
19'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
18'
Ануар Туами нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает пас партнеру.
18'
Начо Мартинес делает длинную передачу вперед
18'
Энрич Серхи из команды Эйбар пасует в штрафную, но Масип Хорди выходит и ловит мяч.
18'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
17'
16'
16'
15'
15'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
15'
Анхель Хосе делает длинную передачу вперед
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
15'
15'
Пенья Рубен из команды Эйбар забрасывает мяч в штрафную.
14'
13'
Кеко Серхио из команды Вальядолид играет слишком грубо. Папа Диоп оказался на газоне.
13'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Вальядолид контролирует мяч.
11'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид в офсайде
11'
Ануар Туами из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
11'
Как он промахнулся? Кеко Серхио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
10'
Оскар Плано из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
10'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
10'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Шарлес Диас наказан за толчок Алькарас Рубен
9'
Судья сигнализирует, что Энрич Серхи из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
8'
Вальядолид контролирует мяч.
8'
7'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Алькарас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Кукурелья Марк из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
6'
6'
6'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид играет слишком грубо. Пенья Рубен оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
5'
4'
4'
4'
4'
4'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид в офсайде
3'
3'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Оскар Плано из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Папа Диоп пострадал.
2'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
1'
Орельяна Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
1'
Ануар Туами наказан за толчок Рамис Иван
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Эйбар начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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