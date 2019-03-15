Стадион: Аноэта Зрители: 20605
1:1
Конец матча
1:0
26' ГолЯнузай Аднан
30' Желтая карточкаВезу Рубен
38' Желтая карточкаЧема Родригес
44' Желтая карточкаСандро Рамирес
70' Желтая карточкаМерино Микель
1:1
79' ГолМайораль Борха
Новости после матча
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Мерино Микель наказан за толчок Робер Пьер
93'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
93'
Гевара Андер из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
93'
Моралес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
Айтор Фернандес не дал случится голу! Ариц Элустондо должен был забивать, но Айтор Фернандес сделал отличный сейв
93'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
93'
92'
92'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
92'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Тео Эрнандес не смог попасть в створ ударом издали
91'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
90'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
89'
89'
89'
Рохер Марти из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Тео Эрнандес пострадал.
89'
88'
Леванте начинает контратаку
88'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Гевара Андер
88'
87'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад в офсайде
87'
Сальдуа Хосеба нанес удар, но промахнулся очень сильно.
87'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
86'
Оярсабаль Микель нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
86'
86'
85'
85'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
84'
Саймон Мозес пробует нанести удар издали, но Рульи Херонимо держит все под контролем
84'
84'
Баутиста Хон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Саймон Мозес из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Отличные скиллы показывает Саймон Мозес, обводя своих соперников
83'
82'
Рохер Марти из команды Леванте в офсайде
82'
81'
Матч возобновлен
81'
Чема Родригес получил травму и заменен. Постиго Серхио выходит на поле.
81'
Чема Родригес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
79'
Кампанья Хосе сделал результативную передачу.
79'
Г О О О О Л - Майораль Борха изменил счет на табло!
79'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
79'
Кампанья Хосе мяч отрикошетил от ворот
77'
Назначен штрафной. Пострадал Робер Пьер, его свалил Баутиста Хон.
77'
76'
76'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
76'
Отличные скиллы показывает Баутиста Хон, обводя своих соперников
76'
Оярсабаль Микель разрезает оборону соперника отличным пасом
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
75'
74'
74'
Тактическая замена. Рочина Рубен уходит с поля и его заменяет Рохер Марти
74'
73'
72'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад пасует в штрафную, но Айтор Фернандес выходит и ловит мяч.
72'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
72'
71'
Везу Рубен из команды Леванте в офсайде
71'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Мерино Микель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
70'
Судья свистит. Мерино Микель атаковал сзади соперника. Это Кампанья Хосе заработал своей команде штрафной
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
70'
Майораль Борха из команды Леванте в офсайде
70'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
70'
69'
68'
Кампанья Хосе наказан за толчок Мерино Микель
68'
Рочина Рубен нарушает правила. Баутиста Хон пострадал
68'
Тео Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Робер Пьер из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
67'
Луна Антонио мяч отрикошетил от ворот
67'
Майораль Борха из команды Леванте делает пас партнеру.
67'
Леванте начинает контратаку
67'
66'
Тактическая замена. Сандро Рамирес уходит с поля и его заменяет Баутиста Хон
65'
Майораль Борха из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
65'
64'
Сандро Рамирес нанес удар, мяч был парирован, но Айтор Фернандес не удержал его в руках.
64'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с левого угла.
64'
Айтор Фернандес отбил мяч на угловой после удара Оярсабаль Микель из штрафной площади.
63'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
63'
63'
Майораль Борха нарушает правила. Рульи Херонимо пострадал
62'
Рульи Херонимо не дал случится голу! Майораль Борха должен был забивать, но Рульи Херонимо сделал отличный сейв
62'
Голкипер мог бы сыграть и получше
62'
Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой справа.
62'
Навас Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
61'
61'
Тактическая замена. Коке Хорхе II уходит с поля и его заменяет Саймон Мозес
60'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
60'
Судья сигнализирует, что Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Везу Рубен
60'
59'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
59'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
59'
Рочина Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Судья сигнализирует, что Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Коке Хорхе II
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 20605 болельщиков
58'
57'
Майораль Борха из команды Леванте в офсайде
57'
56'
56'
Сандро Рамирес нанес удар чуть мимо. Близко!
56'
Плохо сыграл Луна Антонио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
О, нет. Из многообещающей позиции Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
55'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
55'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
55'
Барди Энис из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
54'
53'
53'
Сандро Рамирес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Судья сигнализирует, что Коке Хорхе II из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Тео Эрнандес
52'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад в офсайде
50'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
50'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Назначен штрафной. Пострадал Барди Энис, его свалил Сурутуса Давид.
49'
48'
47'
Судья сигнализирует, что Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
47'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
47'
47'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Моралес Луис из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Рочина Рубен делает длинную передачу вперед
46'
Рочина Рубен нарушает правила. Сандро Рамирес пострадал
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Реал Сосьедад играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
45'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад в офсайде
45'
45'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Майораль Борха из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
45'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад должен радоваться, что не удален с поля за такое действие
44'
Сандро Рамирес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
44'
Безумный фол. Сандро Рамирес грубо играет против соперника. Пострадал Рочина Рубен
43'
43'
42'
42'
41'
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
39'
Чема Родригес из команды Леванте должен радоваться, что не удален с поля за такое действие
38'
Чема Родригес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
38'
Безумный фол. Чема Родригес грубо играет против соперника. Пострадал Янузай Аднан
38'
37'
37'
Опасность предотвращена - Чема Родригес из команды Леванте вступил в отбор удачно
37'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
37'
36'
36'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
34'
34'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
34'
34'
Тео Эрнандес не смог попасть в створ ударом издали
33'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
33'
33'
32'
Янузай Аднан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
30'
Везу Рубен получает желтую карточку за неспортивное поведение
30'
Судья сигнализирует, что Везу Рубен из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Сандро Рамирес
30'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
30'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
29'
29'
29'
Сандро Рамирес не смог попасть в створ ударом издали
28'
28'
Отличный командный гол!
26'
Тео Эрнандес сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Янузай Аднан изменил счет на табло!
26'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
26'
Рочина Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Айтор Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
25'
Везу Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
23'
23'
23'
Барди Энис из команды Леванте пробил со штрафного, но очень мимо цели.
22'
Назначен штрафной. Пострадал Майораль Борха, его свалил Гевара Андер.
21'
21'
Мерино Микель бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
21'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
20'
20'
Оярсабаль Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Отличные скиллы показывает Оярсабаль Микель, обводя своих соперников
19'
19'
18'
18'
18'
Сандро Рамирес нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
16'
Судья сигнализирует, что Майораль Борха из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
16'
Луна Антонио из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
Игра в одни ворота сейчас. Реал Сосьедад доминирует и владеет мячом
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
15'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
11'
10'
10'
Янузай Аднан не смог попасть в створ ударом издали
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
9'
Рочина Рубен из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Судья сигнализирует, что Гевара Андер из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Майораль Борха
9'
4'
Судья сигнализирует, что Чема Родригес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
3'
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Барди Энис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
1'
Реал Сосьедад начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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