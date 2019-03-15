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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 20605
Реал Сосьедад
1:1
Конец матча
Леванте
0'
1:0
26' Гол
Янузай Аднан
30' Желтая карточка
Везу Рубен
38' Желтая карточка
Чема Родригес
44' Желтая карточка
Сандро Рамирес
70' Желтая карточка
Мерино Микель
1:1
79' Гол
Майораль Борха
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
94'
Мерино Микель наказан за толчок Робер Пьер
93'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
93'
Гевара Андер из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
93'
Моралес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
93'
Айтор Фернандес не дал случится голу! Ариц Элустондо должен был забивать, но Айтор Фернандес сделал отличный сейв
93'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
93'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Угловой
92'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
92'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Удар от ворот произведет Леванте
91'
Тео Эрнандес не смог попасть в створ ударом издали
91'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
90'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
90'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
89'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
89'
Рохер Марти из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Тео Эрнандес пострадал.
89'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
88'
Леванте начинает контратаку
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Гевара Андер
88'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
87'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад в офсайде
87'
Сальдуа Хосеба нанес удар, но промахнулся очень сильно.
87'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
87'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
86'
Оярсабаль Микель нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
86'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
86'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
84'
Саймон Мозес пробует нанести удар издали, но Рульи Херонимо держит все под контролем
84'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
84'
Баутиста Хон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Саймон Мозес из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Отличные скиллы показывает Саймон Мозес, обводя своих соперников
83'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
82'
Рохер Марти из команды Леванте в офсайде
82'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Матч возобновлен
81'
Чема Родригес получил травму и заменен. Постиго Серхио выходит на поле.
Травма, повреждение
81'
Чема Родригес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
79'
Кампанья Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Майораль Борха изменил счет на табло!
Угловой
79'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
79'
Кампанья Хосе мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
77'
Назначен штрафной. Пострадал Робер Пьер, его свалил Баутиста Хон.
77'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
76'
Удар от ворот произведет Леванте
76'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
76'
Отличные скиллы показывает Баутиста Хон, обводя своих соперников
76'
Оярсабаль Микель разрезает оборону соперника отличным пасом
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Леванте контролирует мяч.
74'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Тактическая замена. Рочина Рубен уходит с поля и его заменяет Рохер Марти
74'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
72'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад пасует в штрафную, но Айтор Фернандес выходит и ловит мяч.
72'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
72'
Реал Сосьедад начинает контратаку
Офсайд
71'
Везу Рубен из команды Леванте в офсайде
71'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
70'
Мерино Микель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
70'
Судья свистит. Мерино Микель атаковал сзади соперника. Это Кампанья Хосе заработал своей команде штрафной
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Офсайд
70'
Майораль Борха из команды Леванте в офсайде
70'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
70'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
69'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
68'
Кампанья Хосе наказан за толчок Мерино Микель
Фол, нарушение
68'
Рочина Рубен нарушает правила. Баутиста Хон пострадал
68'
Тео Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Робер Пьер из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
67'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
67'
Луна Антонио мяч отрикошетил от ворот
67'
Майораль Борха из команды Леванте делает пас партнеру.
67'
Леванте начинает контратаку
67'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Тактическая замена. Сандро Рамирес уходит с поля и его заменяет Баутиста Хон
65'
Майораль Борха из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
65'
Удар от ворот произведет Леванте
64'
Сандро Рамирес нанес удар, мяч был парирован, но Айтор Фернандес не удержал его в руках.
Угловой
64'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с левого угла.
64'
Айтор Фернандес отбил мяч на угловой после удара Оярсабаль Микель из штрафной площади.
63'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
63'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
Фол, нарушение
63'
Майораль Борха нарушает правила. Рульи Херонимо пострадал
62'
Рульи Херонимо не дал случится голу! Майораль Борха должен был забивать, но Рульи Херонимо сделал отличный сейв
62'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
62'
Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой справа.
62'
Навас Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
61'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Тактическая замена. Коке Хорхе II уходит с поля и его заменяет Саймон Мозес
60'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Везу Рубен
60'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
59'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
59'
Рочина Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Коке Хорхе II
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 20605 болельщиков
58'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
57'
Майораль Борха из команды Леванте в офсайде
57'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Удар от ворот произведет Леванте
56'
Сандро Рамирес нанес удар чуть мимо. Близко!
56'
Плохо сыграл Луна Антонио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
О, нет. Из многообещающей позиции Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
55'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
55'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
55'
Барди Энис из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
54'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
53'
Удар от ворот произведет Леванте
53'
Сандро Рамирес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Коке Хорхе II из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Тео Эрнандес
52'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
51'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
51'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад в офсайде
50'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
50'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Назначен штрафной. Пострадал Барди Энис, его свалил Сурутуса Давид.
49'
Леванте контролирует мяч.
48'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
47'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
47'
Реал Сосьедад начинает контратаку
47'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Моралес Луис из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Рочина Рубен делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
46'
Рочина Рубен нарушает правила. Сандро Рамирес пострадал
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Реал Сосьедад играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Офсайд
45'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад в офсайде
45'
Реал Сосьедад начинает контратаку
45'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Майораль Борха из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
45'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад должен радоваться, что не удален с поля за такое действие
Желтая карточка
44'
Сандро Рамирес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
44'
Безумный фол. Сандро Рамирес грубо играет против соперника. Пострадал Рочина Рубен
43'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
41'
Леванте контролирует мяч.
40'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
39'
Чема Родригес из команды Леванте должен радоваться, что не удален с поля за такое действие
Желтая карточка
38'
Чема Родригес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
38'
Безумный фол. Чема Родригес грубо играет против соперника. Пострадал Янузай Аднан
38'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
37'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Опасность предотвращена - Чема Родригес из команды Леванте вступил в отбор удачно
37'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
37'
Реал Сосьедад начинает контратаку
36'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
34'
Удар от ворот произведет Леванте
34'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
34'
Удар от ворот произведет Леванте
34'
Тео Эрнандес не смог попасть в створ ударом издали
33'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
33'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Удар от ворот произведет Леванте
32'
Янузай Аднан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
30'
Везу Рубен получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Везу Рубен из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Сандро Рамирес
30'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
30'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
29'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
29'
Удар от ворот произведет Леванте
29'
Сандро Рамирес не смог попасть в створ ударом издали
28'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
28'
Отличный командный гол!
26'
Тео Эрнандес сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Янузай Аднан изменил счет на табло!
26'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
26'
Рочина Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Айтор Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
25'
Везу Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
23'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
23'
Барди Энис из команды Леванте пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
22'
Назначен штрафной. Пострадал Майораль Борха, его свалил Гевара Андер.
21'
Удар от ворот произведет Леванте
21'
Мерино Микель бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
21'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
20'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Оярсабаль Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Отличные скиллы показывает Оярсабаль Микель, обводя своих соперников
19'
Леванте контролирует мяч.
19'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Сандро Рамирес нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Майораль Борха из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
16'
Луна Антонио из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
15'
Игра в одни ворота сейчас. Реал Сосьедад доминирует и владеет мячом
15'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
15'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Удар от ворот произведет Леванте
10'
Янузай Аднан не смог попасть в створ ударом издали
10'
Реал Сосьедад начинает контратаку
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
9'
Рочина Рубен из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Гевара Андер из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Майораль Борха
9'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Чема Родригес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
3'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
2'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Барди Энис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
1'
Реал Сосьедад начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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