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Стадион:
Левадиакос
0:0
Второй тайм: 54'
ПАС Янина
0'
35' Желтая карточка
Michalis Boukouvalas
42' Желтая карточка
Каргас Яннис
51' Вторая желтая карточка
Каргас Яннис
54'
Второй тайм
51'
Каргас Яннис получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Каргас Яннис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Михалис Букувалас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Livadias Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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