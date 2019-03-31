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Стадион:
Ксанти
1:2
Конец матча
ПАОК
0'
5' Желтая карточка
Алмейда Диниш
0:1
33' Гол
Оливейра Сержиу
0:2
68' Гол
Энрике Педро
73' Желтая карточка
Аморим Вильям
84' Желтая карточка
Оливейра Сержиу
1:2
85' Гол
Алмейда Диниш
90' Желтая карточка
Касадо Хорхе
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Касадо Хорхе получил желтую карточку от судьи
86'
ПАОК делает замену. Пелкас Димитрис уходит с поля, а Мишич Йосип выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Алмейда Диниш бьет в цель!
Желтая карточка
84'
Оливейра Сержиу получил желтую карточку от судьи
78'
Ксанти делает замену. Аморим Вильям уходит с поля, а Сарпонг Джеффри выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Аморим Вильям получил желтую карточку от судьи
72'
Ксанти делает замену. Dimitris Meliopoulos уходит с поля, а Бриту Фуртаду выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Энрике Педро бьет в цель!
67'
ПАОК делает замену. Свидерски Кароль уходит с поля, а Акпом Чуба выходит на его замену.
65'
Ксанти делает замену. Sofiane Khadda уходит с поля, а Matias Castro выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Оливейра Сержиу бьет в цель!
Желтая карточка
5'
Алмейда Диниш получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Xanthi FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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