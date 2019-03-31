  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Греция
  5. Суперлига
Стадион:
Олимпиакос
2:1
Второй тайм: 78'
Атромитос
0'
0:1
30' Гол
Кулурис Эфтимос
1:1
50' Гол
Гильерме дос Сантос
52' Желтая карточка
Madson
68' Желтая карточка
Элабделлауи Омар
2:1
75' Гол
Бухалакис Андреас
78'
Второй тайм
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Бухалакис Андреас бьет в цель!
Желтая карточка
68'
Элабделлауи Омар получил желтую карточку от судьи
62'
Атромитос делает замену. Варда Амр уходит с поля, а Аристотел Карасалидис выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Madson получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Гильерме дос Сантос бьет в цель!
46'
Олимпиакос делает замену. Масурас Гиоргос уходит с поля, а Хассан Ахмед VIII выходит на его замену.
46'
Олимпиакос делает замену. Герреро Мигель Анхель уходит с поля, а Диаш Жиль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги

Новости спорта

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Шотландия: Премьер-лига
Аргентина: Суперлига
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Иордания: Премьер-лига
Испания: Сегунда
Италия: Серия C (Группа C)
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: НПФЛ (Группа B)
Норвегия: Типпелиген
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Лига 1. Группа А
Сербия: Суперлига
Эквадор: Серия A

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация