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Стадион:
Аполлон Смирнис
1:3
Конец матча
Панатинаикос
0'
0:1
19' Гол
Хацитеодоридис Илиас
28' Желтая карточка
Томас Бединелли
0:2
49' Гол
Argyris Kampetsis
54' Вторая желтая карточка
Томас Бединелли
72' Желтая карточка
Konstantinos Apostolakis
1:2
73' Гол
Nikolaos Vafeas
74' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
75' Желтая карточка
Christos Agrodimos
1:3
79' Гол
Македа Федерико
83' Желтая карточка
Лопес Мартин
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Панатинаикос делает замену. Стаикос Пасхалис уходит с поля, а Хадзийованнис Анастасиос выходит на его замену.
84'
Панатинаикос делает замену. Argyris Kampetsis уходит с поля, а Dimitrios Emmanouilidis выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Лопес Мартин получил желтую карточку от судьи
81'
Аполлон Смирнис делает замену. Klodian Gino уходит с поля, а Leonidas Rossi выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Македа Федерико бьет в цель!
76'
Панатинаикос делает замену. Хацитеодоридис Илиас уходит с поля, а Panagiotis Armenakas выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Christos Agrodimos получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Курбелис Димитрис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Nikolaos Vafeas бьет в цель!
Желтая карточка
72'
Konstantinos Apostolakis получил желтую карточку от судьи
62'
Аполлон Смирнис делает замену. Гаруфалиас Ираклис уходит с поля, а Hilal El-Helwe выходит на его замену.
58'
Аполлон Смирнис делает замену. Контоэс Яннис уходит с поля, а Д'Урсо Кристиан выходит на его замену.
54'
Томас Бединелли получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Argyris Kampetsis бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Томас Бединелли получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Хацитеодоридис Илиас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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