Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
1:3
Конец матча
0:1
19' ГолХацитеодоридис Илиас
28' Желтая карточкаТомас Бединелли
0:2
49' ГолArgyris Kampetsis
54' Вторая желтая карточкаТомас Бединелли
72' Желтая карточкаKonstantinos Apostolakis
1:2
73' ГолNikolaos Vafeas
74' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
75' Желтая карточкаChristos Agrodimos
1:3
79' ГолМакеда Федерико
83' Желтая карточкаЛопес Мартин
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Панатинаикос делает замену. Стаикос Пасхалис уходит с поля, а Хадзийованнис Анастасиос выходит на его замену.
84'
Панатинаикос делает замену. Argyris Kampetsis уходит с поля, а Dimitrios Emmanouilidis выходит на его замену.
83'
Лопес Мартин получил желтую карточку от судьи
81'
Аполлон Смирнис делает замену. Klodian Gino уходит с поля, а Leonidas Rossi выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Македа Федерико бьет в цель!
76'
Панатинаикос делает замену. Хацитеодоридис Илиас уходит с поля, а Panagiotis Armenakas выходит на его замену.
75'
Christos Agrodimos получил желтую карточку от судьи
74'
Курбелис Димитрис получил желтую карточку от судьи
73'
Г О О О О Л - Nikolaos Vafeas бьет в цель!
72'
Konstantinos Apostolakis получил желтую карточку от судьи
62'
Аполлон Смирнис делает замену. Гаруфалиас Ираклис уходит с поля, а Hilal El-Helwe выходит на его замену.
58'
Аполлон Смирнис делает замену. Контоэс Яннис уходит с поля, а Д'Урсо Кристиан выходит на его замену.
54'
Томас Бединелли получает вторую желтую карточку. Удаление.
49'
Г О О О О Л - Argyris Kampetsis бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Томас Бединелли получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Хацитеодоридис Илиас бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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