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Стадион:
Перуджа
3:1
Конец матча
Ливорно
0'
1:0
38' Гол
Верре Валерио
40' Желтая карточка
Marcello Falzerano
2:0
49' Гол
Marco Carraro
51' Желтая карточка
Рокка Микеле
61' Желтая карточка
Lorenzo Gonnelli
3:0
62' Пенальти
Верре Валерио
3:1
65' Пенальти
Гори Габриэле
67' Желтая карточка
Умар Садик
74' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Перуджа делает замену. Marcello Falzerano уходит с поля, а Filippo Ranocchia выходит на его замену.
78'
Ливорно делает замену. Думитру Николао уходит с поля, а Alessio Canessa выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Дьомбер Норберт получил желтую карточку от судьи
71'
Перуджа делает замену. Хан Кван Сон уходит с поля, а Видо Лука выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Умар Садик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Гори Габриэле из команды Ливорно забивает с точки!
64'
Перуджа делает замену. Верре Валерио уходит с поля, а Майкл Кингсли выходит на его замену.
63'
Ливорно делает замену. Райчевич Филип уходит с поля, а Гори Габриэле выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Верре Валерио из команды Перуджа забивает с точки!
Желтая карточка
61'
Lorenzo Gonnelli получил желтую карточку от судьи
53'
Ливорно делает замену. Джаннетти Никколо уходит с поля, а Газбарро Андреа выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Рокка Микеле получил желтую карточку от судьи
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Marco Carraro бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Marcello Falzerano получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Верре Валерио бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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