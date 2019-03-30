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  5. Серия B
Стадион:
Асколи
2:2
Конец матча
Беневенто
0'
13' Желтая карточка
Трояно Микеле
1:0
20' Гол
Ардеманьи Маттео
35' Желтая карточка
Гьямфи Брайт
36' Желтая карточка
Туиа Алессандро
2:0
38' Гол
Чичиретти Амато
42' Желтая карточка
Лавероне Лоренцо
45' Желтая карточка
Кода Массимо
47' Желтая карточка
Ардеманьи Маттео
61' Желтая карточка
Чичиретти Амато
2:1
69' Гол
Кода Массимо
74' Желтая карточка
Броско Риккардо
84' Желтая карточка
Кальдирола Лука
84' Желтая карточка
Emanuele Padella
88' Вторая желтая карточка
Кальдирола Лука
2:2
90' Пенальти
Виола Николас
90' Желтая карточка
Moutir Chaija
90' Вторая желтая карточка
Туиа Алессандро
90' Желтая карточка
Импрота Риккардо
90'+13
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Импрота Риккардо получил желтую карточку от судьи
90'
Туиа Алессандро получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
90'
Moutir Chajia получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Асколи делает замену. Роззети Лоренцо уходит с поля, а Moutir Chajia выходит на его замену.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Виола Николас из команды Беневенто забивает с точки!
88'
Кальдирола Лука получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
84'
Emanuele Padella получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Кальдирола Лука получил желтую карточку от судьи
76'
Асколи делает замену. Чичиретти Амато уходит с поля, а Бальдини Энрико выходит на его замену.
76'
Асколи делает замену. Фраттези Давиде уходит с поля, а Казарини Федерико выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Броско Риккардо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
63'
Беневенто делает замену. Летиция Гаэтано уходит с поля, а Импрота Риккардо выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Чичиретти Амато получил желтую карточку от судьи
59'
Беневенто делает замену. Инсинье Роберто уходит с поля, а Арментерос Самуэль выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Ардеманьи Маттео получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Беневенто делает замену. Кризетиг Лоренцо уходит с поля, а Риччи Федерико выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Кода Массимо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Лавероне Лоренцо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Чичиретти Амато бьет в цель!
Желтая карточка
36'
Туиа Алессандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Гьямфи Брайт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Ардеманьи Маттео бьет в цель!
Желтая карточка
13'
Трояно Микеле получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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