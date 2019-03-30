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Стадион:
Читтаделла
1:1
Конец матча
Падова
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Йори Мануэль
16' Желтая карточка
Черубин Николо
35' Желтая карточка
Mirko Drudi
36' Желтая карточка
Daniele Cappelletti
0:1
52' Гол
Капелло Алессандро
61' Желтая карточка
Лолло Лоренцо
66' Желтая карточка
Йори Мануэль
68' Вторая желтая карточка
Daniele Cappelletti
1:1
74' Гол
Мончини Габриэле
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Читтаделла делает замену. Маттиа Финотто уходит с поля, а Davide Diaw выходит на его замену.
78'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Клеменца Лука уходит с поля, а Davide Mazzocco выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Мончини Габриэле бьет в цель!
71'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Riccardo Serena уходит с поля, а Ив Барайе выходит на его замену.
71'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Капелло Алессандро уходит с поля, а Морганелла Мишель выходит на его замену.
68'
Даниэле Каппеллетти получает вторую желтую карточку. Удаление.
67'
Читтаделла делает замену. Скенетти Андреа уходит с поля, а Andrea Bussaglia выходит на его замену.
67'
Читтаделла делает замену. Сеттембрини Андреа уходит с поля, а Federico Proia выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Йори Мануэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Лолло Лоренцо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Капелло Алессандро бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Даниэле Каппеллетти получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Мирко Друди получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Черубин Николо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
ОН ПРОМАЗАЛ - Йори Мануэль пробил пенальти, но не смог забить!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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