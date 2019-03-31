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Стадион:
Лечче
2:0
Конец матча
Пескара
0'
1:0
13' Гол
Andrea La Mantia
16' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
33' Желтая карточка
Пинто Джованни
2:0
37' Гол
Marco Mancosu
58' Желтая карточка
Бругман Гастон
79' Красная карточка
Маррас Мануэль
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Лечче делает замену. Фалько Филиппо уходит с поля, а Паломби Симоне выходит на его замену.
87'
Лечче делает замену. Тахцидис Панайотис уходит с поля, а Майер Жан выходит на его замену.
87'
Пескара делает замену. Крекко Лука уходит с поля, а Дель Соле Фердинандо выходит на его замену.
83'
Пескара делает замену. Леонардо Манкусо уходит с поля, а Соттил Рикардо выходит на его замену.
79'
УДАЛЕНИЕ! - Маррас Мануэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
58'
Бругман Гастон получил желтую карточку от судьи
46'
Пескара делает замену. Бруно Алессандро уходит с поля, а Santiago Bellini выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Марко Манкосу бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Пинто Джованни получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Меккарьелло Бьяджо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Andrea La Mantia бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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