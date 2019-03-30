  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Карпи
1:2
Конец матча
Кротоне
0'
0:1
19' Пенальти
Сими Нванкво
28' Желтая карточка
Фиренце Марко
36' Желтая карточка
Fabio Concas
0:2
64' Гол
Сими Нванкво
1:2
68' Гол
Поли Фабрицио
84' Вторая желтая карточка
Fabio Concas
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Fabio Concas получает вторую желтую карточку. Удаление.
75'
Кротоне делает замену. Дзанеллато Никколо уходит с поля, а Молина Сальваторе выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Поли Фабрицио бьет в цель!
67'
Карпи делает замену. Пишителла Джаммарио уходит с поля, а Крочата Джованни выходит на его замену.
67'
Карпи делает замену. Ди Ноя Джованни уходит с поля, а Витале Маттиа выходит на его замену.
65'
Кротоне делает замену. Фиренце Марко уходит с поля, а Вальетти Федерико выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Сими Нванкво бьет в цель!
61'
Кротоне делает замену. Машаш Зинедин уходит с поля, а Петтинари Стефано выходит на его замену.
51'
Карпи делает замену. Alessandro Buongiorno уходит с поля, а Арригини Андреа выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Fabio Concas получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Фиренце Марко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Сими Нванкво из команды Кротоне забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги

Новости спорта

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Кубок лиги (Финал)
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Первая лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Беларусь: Премьер-лига
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Германия: Региональная лига. Север
Греция: Суперлига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Лигат ха'Ал. Чемпионская группа
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Латвия: Высшая лига Латвии
Люксембург: Национальный дивизион
Молдова: Национальный дивизион
Норвегия: Первый дивизион
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация