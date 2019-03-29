Стадион: Джованни Цини
1:0
13' ГолVasile Mogos
1:1
18' ПенальтиДи Кармине Самуэль
21' Желтая карточкаLuca Strizzolo
43' Желтая карточкаЭмпереур Алан
47' Желтая карточкаКлейтон Машадо
80' Желтая карточкаMirko Carretta
82' Желтая карточкаMichele Castagnetti
85' Желтая карточкаФараони Марко
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кремонезе делает замену. Mirko Carretta уходит с поля, а Пикколо Антонио выходит на его замену.
85'
Фараони Марко получил желтую карточку от судьи
84'
Верона делает замену. Ди Гаудио Антонио уходит с поля, а Паццини Джампаоло выходит на его замену.
82'
Michele Castagnetti получил желтую карточку от судьи
80'
Mirko Carretta получил желтую карточку от судьи
75'
Верона делает замену. Лариби Карим уходит с поля, а Хендерсон Лиам выходит на его замену.
68'
Кремонезе делает замену. Luca Strizzolo уходит с поля, а Монтальто Адриано выходит на его замену.
63'
Верона делает замену. Цаканьи Маттиа уходит с поля, а Данци Андреа выходит на его замену.
58'
Кремонезе делает замену. Соддимо Данило уходит с поля, а Кроче Даниэле выходит на его замену.
47'
Клейтон Машадо получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Эмпереур Алан получил желтую карточку от судьи
21'
Luca Strizzolo получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль из команды Верона забивает с точки!
13'
Г О О О О Л - Vasile Mogos бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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