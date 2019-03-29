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Стадион:
Кремонезе
1:1
Конец матча
Верона
0'
1:0
13' Гол
Vasile Mogos
1:1
18' Пенальти
Ди Кармине Самуэль
21' Желтая карточка
Luca Strizzolo
43' Желтая карточка
Эмпереур Алан
47' Желтая карточка
Клейтон Машадо
80' Желтая карточка
Mirko Carretta
82' Желтая карточка
Michele Castagnetti
85' Желтая карточка
Фараони Марко
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кремонезе делает замену. Mirko Carretta уходит с поля, а Пикколо Антонио выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Фараони Марко получил желтую карточку от судьи
84'
Верона делает замену. Ди Гаудио Антонио уходит с поля, а Паццини Джампаоло выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Michele Castagnetti получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Mirko Carretta получил желтую карточку от судьи
75'
Верона делает замену. Лариби Карим уходит с поля, а Хендерсон Лиам выходит на его замену.
68'
Кремонезе делает замену. Luca Strizzolo уходит с поля, а Монтальто Адриано выходит на его замену.
63'
Верона делает замену. Цаканьи Маттиа уходит с поля, а Данци Андреа выходит на его замену.
58'
Кремонезе делает замену. Соддимо Данило уходит с поля, а Кроче Даниэле выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Клейтон Машадо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Эмпереур Алан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Luca Strizzolo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль из команды Верона забивает с точки!
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Vasile Mogos бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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