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  5. Серия B
Стадион:
Салернитана
1:1
Конец матча
Венеция
0'
0:1
10' Гол
Бокалон Риккардо
39' Желтая карточка
Lopez Walter II
47' Желтая карточка
Marco Modolo
52' Желтая карточка
Francesco Di Tacchio
57' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
66' Желтая карточка
Guillame Gigliotti
1:1
80' Гол
Джурич Милан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Венеция делает замену. Брускаджин Маттео уходит с поля, а Гарофало Агостино выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Джурич Милан бьет в цель!
73'
Венеция делает замену. Ди Мариано Франческо уходит с поля, а Росси Алессандро выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Guillaume Gigliotti получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Ди Мариано Франческо получил желтую карточку от судьи
56'
Салернитана делает замену. Маццарани Андреа уходит с поля, а Андре Андерсон выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
50'
Венеция делает замену. Бентивольо Симоне уходит с поля, а Скьявоне Андреа выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Marco Modolo получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Салернитана делает замену. Вальтер Лопес уходит с поля, а Розина Алессандро выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Вальтер Лопес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Бокалон Риккардо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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