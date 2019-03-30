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Стадион:
Козенца
1:1
Конец матча
Палермо
0'
11' Желтая карточка
Дермаку Кастриот
0:1
19' Гол
Несторовски Илья
28' Желтая карточка
Муравски Радослав
35' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
1:1
36' Гол
Шаудоне Даниэле
45' Желтая карточка
Stefano Moreo
45' Желтая карточка
Яяло Мато
52' Желтая карточка
Райкович Слободан
88' Желтая карточка
Шаудоне Даниэле
88' Желтая карточка
Несторовски Илья
90' Вторая желтая карточка
Несторовски Илья
90'+9
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Палермо делает замену. Трайковски Александар уходит с поля, а Luca Antonio Fiordilino выходит на его замену.
90'
Несторовски Илья получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
88'
Несторовски Илья получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Шаудоне Даниэле получил желтую карточку от судьи
86'
Косенза делает замену. Luca Palmiero уходит с поля, а Domenico Mungo выходит на его замену.
75'
Косенза делает замену. Биттанте Лука уходит с поля, а Баэс Хайме выходит на его замену.
75'
Палермо делает замену. Пушкаш Георге уходит с поля, а Ло Фасо Симоне выходит на его замену.
66'
Косенза делает замену. Маньеро Риккардо уходит с поля, а Эмбало Карлос выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Райкович Слободан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Палермо делает замену. Муравски Радослав уходит с поля, а Хаас Николас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Stefano Moreo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Шаудоне Даниэле бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Беллучи Джузеппе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Муравски Радослав получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Несторовски Илья бьет в цель!
Желтая карточка
11'
Дермаку Кастриот получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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