Стадион: Бенито Стирпе
0:1
13' ГолВикари Франческо
21' Желтая карточкаВальцания Лука
47' Желтая карточкаЦионек Тьяго
59' Желтая карточкаКуртич Ясмин
Второй тайм
64'
Судья сигнализирует, что Бонифаци Кевин из команды Спал поставил подножку. Пострадал Паганини Лука
63'
Судья сигнализирует, что Чофани Даниэль из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Викари Франческо
63'
Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Удар от ворот произведет Спал
62'
Бригенти Николо из команды Фросиноне делает неудачный навес.
62'
Чано Камилло наказан за толчок Фарес Мохамед
61'
Скьяттарелла Паскуале нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
61'
Паганини Лука из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
61'
Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
59'
Куртич Ясмин получил желтую карточку от судьи
59'
Безумный фол. Куртич Ясмин грубо играет против соперника. Пострадал Бригенти Николо
59'
Чано Камилло наказан за толчок Скьяттарелла Паскуале
59'
Тактическая замена. Гильоне Паоло уходит с поля и его заменяет Чано Камилло
58'
Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Опасность! Вальцания Лука из команды Фросиноне отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
58'
Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Матч возобновлен
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Удар от ворот произведет Спал
57'
Чофани Даниэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
Удар от ворот произведет Фросиноне
57'
Тактическая замена. Мурджа Алессандро уходит с поля и его заменяет Скьяттарелла Паскуале
56'
Петанья Андреа наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
56'
Куртич Ясмин из команды Спал подал угловой слева.
56'
Саламон Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
Чофани Даниэль нанес удар головой, но Вивиано Эмильяно спокойно отбил мяч.
55'
Саммарко Паоло из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
55'
55'
54'
Ционек Тьяго ошибается в защите.
54'
Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Вальцания Лука задерживает мяч рукой
52'
Миссироли Симоне наказан за толчок Бегетто Андреа
52'
Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Вивиано Эмильяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Бегетто Андреа из команды Фросиноне подал угловой справа.
51'
Фарес Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Гильоне Паоло из команды Фросиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Судья сигнализирует, что Паганини Лука из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Фарес Мохамед
50'
Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
ПЕРЕКЛАДИНА! Чофани Даниэль упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
50'
Вальцания Лука нанес удар издали, а Вивиано Эмильяно отбил его обратно в игру!
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
49'
Паганини Лука из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
48'
Гильоне Паоло из команды Фросиноне опасно и грубо сыграл. Куртич Ясмин пострадал.
48'
Удар от ворот произведет Спал
48'
Саламон Бартош нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
47'
Саммарко Паоло из команды Фросиноне делает пас партнеру.
47'
47'
47'
Ционек Тьяго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
46'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды Спал поставил подножку. Пострадал Пинамонти Андреа
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
47'
ШАНС! Бегетто Андреа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Плохо сыграл Ционек Тьяго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Гильоне Паоло из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
47'
Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Бегетто Андреа из команды Фросиноне играет слишком грубо. Лаццари Мануэль оказался на газоне.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Спал
45'
Паганини Лука не смог попасть в створ ударом издали
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
44'
Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Спал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Гильоне Паоло из команды Фросиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Удар от ворот произведет Фросиноне
42'
Фарес Мохамед не смог попасть в створ ударом издали
42'
Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Бегетто Андреа из команды Фросиноне делает неудачный навес.
41'
41'
41'
Мурджа Алессандро наказан за толчок Саммарко Паоло
41'
Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Судья сигнализирует, что Бригенти Николо из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Мурджа Алессандро
40'
Чофани Даниэль из команды Фросиноне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
39'
Пинамонти Андреа мяч отрикошетил от ворот
39'
Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Ционек Тьяго наказан за толчок Чофани Даниэль
36'
ШАНС! Гильоне Паоло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Близко! Саммарко Паоло нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
35'
Удар от ворот произведет Фросиноне
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
35'
Чофани Даниэль наказан за толчок Викари Франческо
34'
Петанья Андреа задерживает мяч рукой
33'
Удар от ворот произведет Спал
33'
Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Судья сигнализирует, что Куртич Ясмин из команды Спал поставил подножку. Пострадал Паганини Лука
32'
Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
30'
Фросиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Вивиани Федерико получил травму и заменен. Саммарко Паоло выходит на поле.
29'
Вальцания Лука пробует нанести удар издали, но Вивиано Эмильяно держит все под контролем
29'
Пинамонти Андреа из команды Фросиноне делает пас партнеру.
28'
Матч возобновлен
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Вивиани Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Удар от ворот произведет Спал
27'
Вивиани Федерико не смог попасть в створ ударом издали
26'
Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Вивиано Эмильяно не дал случится голу! Чофани Даниэль должен был забивать, но Вивиано Эмильяно сделал отличный сейв
26'
Вальцания Лука нанес удар издали, а Вивиано Эмильяно отбил его обратно в игру!
26'
Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
25'
Вальцания Лука из команды Фросиноне подал угловой справа.
25'
Пинамонти Андреа мяч отрикошетил от ворот
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
Удар от ворот произведет Фросиноне
24'
Лаццари Мануэль из команды Спал делает неудачный навес.
24'
Удар от ворот произведет Спал
23'
Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
21'
Вальцания Лука получил желтую карточку от судьи
21'
Безумный фол. Вальцания Лука грубо играет против соперника. Пострадал Мурджа Алессандро
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
Фросиноне контролирует мяч.
20'
Отличные скиллы показывает Фарес Мохамед, обводя своих соперников
20'
Бонифаци Кевин из команды Спал сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
19'
Спал контролирует мяч.
17'
Петанья Андреа из команды Спал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Удар от ворот произведет Фросиноне
17'
Бригенти Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Куртич Ясмин из команды Спал отправил кросс в штрафную...
17'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Бегетто Андреа из команды Фросиноне отправил кросс в штрафную...
15'
Удар от ворот произведет Спал
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Фросиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Куртич Ясмин сделал результативную передачу.
13'
ГОООООЛ - Викари Франческо Спал забивает ударом головой
13'
Куртич Ясмин из команды Спал подал угловой слева.
12'
Куртич Ясмин из команды Спал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Чофани Даниэль наказан за толчок Лаццари Мануэль
12'
Вальцания Лука из команды Фросиноне подал угловой справа.
11'
Пинамонти Андреа из команды Фросиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Фросиноне контролирует мяч.
10'
Удар от ворот произведет Фросиноне
10'
Фарес Мохамед из команды Спал делает неудачный навес.
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
Чофани Даниэль из команды Фросиноне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Спал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Лаццари Мануэль из команды Спал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Чофани Даниэль наказан за толчок Мурджа Алессандро
8'
Спал контролирует мяч.
7'
Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Спал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Бригенти Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Лаццари Мануэль из команды Спал отправил кросс в штрафную...
6'
Судья сигнализирует, что Чофани Даниэль из команды Фросиноне поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
6'
Спал контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
4'
Удар от ворот произведет Спал
4'
4'
Паганини Лука из команды Фросиноне подал угловой слева.
3'
3'
Вальцания Лука наказан за толчок Петанья Андреа
2'
Удар от ворот произведет Спал
2'
Чофани Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
1'
Миссироли Симоне из команды Спал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Удар от ворот произведет Спал
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фросиноне начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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