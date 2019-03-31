Стадион: Эннио Тардини Зрители: 18168
1:0
8' ГолЖервиньо Куасси
1:1
24' ГолПашалич Марио
58' Желтая карточкаКастань Тимоти
1:2
75' ГолСапата Дуван
76' Желтая карточкаСкоццарелла Маттео
1:3
90' ГолСапата Дуван
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 18168 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
95'
Парма контролирует мяч.
94'
Гомес Алехандро сделал результативную передачу.
94'
Г О О О О Л - Сапата Дуван из команды Аталанта забил гол! Легко это для такого игрока, как Сапата Дуван
94'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
94'
Де Рон Мартен из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
Парма контролирует мяч.
93'
Гомес Алехандро имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
93'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Гомес Алехандро и Реца Аркадиуш из команды Аталанта.
93'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гальоло Риккардо из команды Парма.
92'
Голлини Пьерлуиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Скоццарелла Маттео из команды Парма подал угловой справа.
91'
Паломино Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Иличич Йосип из команды Аталанта пасует в штрафную, но Сепе Луиджи выходит и ловит мяч.
90'
Аталанта начинает контратаку
90'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
90'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Хатебур Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Скоццарелла Маттео из команды Парма подал угловой справа.
89'
Сьерральта Франсиско из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Парма контролирует мяч.
88'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Тактическая замена. Манчини Джанлука уходит с поля и его заменяет Джимсити Берат
87'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Парма поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
86'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
86'
Матч возобновлен
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Судья сигнализирует, что Алвеш Бруну из команды Парма поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
85'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Удар от ворот произведет Парма
84'
Манчини Джанлука из команды Аталанта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
84'
Реца Аркадиуш из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
84'
Алвеш Бруну из команды Парма хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
83'
Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
83'
Матч возобновлен
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Удар от ворот произведет Парма
82'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
81'
Судья сигнализирует, что Сьерральта Франсиско из команды Парма поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
81'
Матч возобновлен
80'
Куцка Юрай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
79'
Гомес Алехандро наказан за толчок Гальоло Риккардо
79'
78'
Судья сигнализирует, что Сьерральта Франсиско из команды Парма поставил подножку. Пострадал Реца Аркадиуш
77'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Скоццарелла Маттео получил желтую карточку от судьи
76'
Судья сигнализирует, что Скоццарелла Маттео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
76'
Парма контролирует мяч.
75'
Кастань Тимоти сделал результативную передачу.
75'
Г О О О О Л - Сапата Дуван изменил счет на табло!
75'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает пас партнеру.
75'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Гомес Алехандро из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
75'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Тактическая замена. Чераволо Фабио уходит с поля и его заменяет Скиаппакассе Николас
74'
Удар от ворот произведет Парма
73'
Силигарди Лука не смог попасть в створ ударом издали
73'
Силигарди Лука из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
73'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Удар от ворот произведет Парма
72'
Как он промахнулся? Кастань Тимоти имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
72'
Реца Аркадиуш из команды Аталанта делает пас партнеру.
72'
Судья сигнализирует, что Силигарди Лука из команды Парма поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
71'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Удар от ворот произведет Парма
71'
Отличный пас сделал Иличич Йосип из команды Аталанта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
70'
Аталанта контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
70'
Кастань Тимоти наказан за толчок Бастони Алессандро
69'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
69'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
68'
Реца Аркадиуш из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Чераволо Фабио возвращается на поле.
67'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Матч возобновлен
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Чераволо Фабио получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Чераволо Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
65'
Тактическая замена. Жервиньо Куасси уходит с поля и его заменяет Гаццола Марчелло
65'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
65'
Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Чераволо Фабио
65'
65'
64'
Аталанта контролирует мяч.
63'
Хатебур Ханс наказан за толчок Жервиньо Куасси
63'
Удар от ворот произведет Аталанта
62'
Тактическая замена. Мазиелло Андреа уходит с поля и его заменяет Реца Аркадиуш
62'
Сьерральта Франсиско нанес удар, но промахнулся очень сильно.
62'
Скоццарелла Маттео из команды Парма пробил со штрафного, но очень мимо цели.
61'
Судья сигнализирует, что Кастань Тимоти из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
60'
Жервиньо Куасси нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Удар от ворот произведет Парма
59'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
59'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
59'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Судья сигнализирует, что Силигарди Лука из команды Парма поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
58'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Кастань Тимоти получил желтую карточку от судьи
58'
Кастань Тимоти наказан за толчок Куцка Юрай
57'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
57'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта в офсайде
56'
Иличич Йосип из команды Аталанта разыграл угловой с правого угла.
56'
Бастони Алессандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Фройлер Ремо нанес удар издали, а Сепе Луиджи отбил его обратно в игру!
56'
Удар от ворот произведет Аталанта
55'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
55'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Тактическая замена. Пашалич Марио уходит с поля и его заменяет Иличич Йосип
53'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Парма поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
50'
Судья сигнализирует, что Манчини Джанлука из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Гальоло Риккардо
50'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
50'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Удар от ворот произведет Парма
48'
ПЕРЕКЛАДИНА! Гомес Алехандро упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
48'
Сапата Дуван из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
48'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Куцка Юрай из команды Парма пасует в штрафную, но Голлини Пьерлуиджи выходит и ловит мяч.
47'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Судья сигнализирует, что Алвеш Бруну из команды Парма поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
46'
Удар от ворот произведет Парма
46'
Иакопони Симоне получил травму и заменен. Сьерральта Франсиско выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Гальоло Риккардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
45'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
44'
Жервиньо Куасси из команды Парма пасует в штрафную, но Голлини Пьерлуиджи выходит и ловит мяч.
44'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
44'
Парма начинает контратаку
44'
Манчини Джанлука нанес удар головой, но Сепе Луиджи спокойно отбил мяч.
44'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Матч возобновлен
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
42'
Аталанта контролирует мяч.
41'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Ригони Лука
41'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
40'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Чераволо Фабио
40'
Голлини Пьерлуиджи не дал случится голу! Чераволо Фабио должен был забивать, но Голлини Пьерлуиджи сделал отличный сейв
40'
ШАНС! Чераволо Фабио вышел один-на-один с голкипером...
40'
Жервиньо Куасси из команды Парма сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
39'
Сапата Дуван нанес удар головой, но Сепе Луиджи спокойно отбил мяч.
39'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
38'
Иакопони Симоне возвращается на поле.
38'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Матч возобновлен
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Иакопони Симоне получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Иакопони Симоне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
36'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Парма контролирует мяч.
35'
После штрафного удара,который нанес Алвеш Бруну мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
34'
Манчини Джанлука наказан за толчок Жервиньо Куасси
33'
Хатебур Ханс из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Гальоло Риккардо пострадал.
33'
32'
32'
32'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
31'
Судья сигнализирует, что Иакопони Симоне из команды Парма поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
31'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Куцка Юрай из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
30'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Удар от ворот произведет Парма
29'
Кастань Тимоти не смог попасть в створ ударом издали
29'
29'
Сепе Луиджи отбил мяч на угловой после удара Хатебур Ханс из штрафной площади.
29'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Гомес Алехандро и Сапата Дуван из команды Аталанта.
28'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
27'
Аталанта контролирует мяч.
26'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
25'
Аталанта контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
24'
Гомес Алехандро сделал результативную передачу.
24'
Г О О О О Л - Пашалич Марио изменил счет на табло!
24'
Отличные скиллы показывает Пашалич Марио, обводя своих соперников
24'
Сапата Дуван из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Удар от ворот произведет Аталанта
24'
Жервиньо Куасси не смог попасть в створ ударом издали
24'
23'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
22'
Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает в штрафную с рикошетом.
22'
Аталанта контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет Парма
21'
Пашалич Марио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
21'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает пас партнеру.
21'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
20'
Сапата Дуван из команды Аталанта пасует в штрафную, но Сепе Луиджи выходит и ловит мяч.
19'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Аталанта контролирует мяч.
18'
18'
17'
Бастони Алессандро из команды Парма опасно и грубо сыграл. Гомес Алехандро пострадал.
16'
Удар от ворот произведет Парма
16'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
15'
Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе
15'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Скоццарелла Маттео из команды Парма подал угловой слева.
15'
Хатебур Ханс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Силигарди Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
14'
Судья сигнализирует, что Скоццарелла Маттео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Пашалич Марио
14'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Парма
13'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Бастони Алессандро наказан за толчок Гомес Алехандро
12'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Какой шанс! Хатебур Ханс почти забил, но мяч вынесли с линии!
12'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
11'
Сепе Луиджи отбил мяч на угловой после удара Сапата Дуван из штрафной площади.
11'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает пас партнеру.
10'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
9'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Скоццарелла Маттео сделал результативную передачу.
8'
Г О О О О Л - Жервиньо Куасси изменил счет на табло!
8'
8'
Пашалич Марио ошибается в защите.
7'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Парма
5'
Фройлер Ремо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает пас партнеру.
4'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
4'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Аталанта
2'
Гальоло Риккардо из команды Парма делает неудачный навес.
2'
Силигарди Лука из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
1'
Хороший удар издали нанес Куцка Юрай, но отличный сейв сделал Голлини Пьерлуиджи. Угловой.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Парма начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Сальвадор: Примера: Клаусура
Северная Македония: Первая лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: МЛС
США: ЮСЛ
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
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