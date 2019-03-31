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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 18168
Парма
1:3
Конец матча
Аталанта
0'
1:0
8' Гол
Жервиньо Куасси
1:1
24' Гол
Пашалич Марио
58' Желтая карточка
Кастань Тимоти
1:2
75' Гол
Сапата Дуван
76' Желтая карточка
Скоццарелла Маттео
1:3
90' Гол
Сапата Дуван
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 18168 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
95'
Парма контролирует мяч.
94'
Гомес Алехандро сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
Г О О О О Л - Сапата Дуван из команды Аталанта забил гол! Легко это для такого игрока, как Сапата Дуван
94'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
94'
Де Рон Мартен из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
Парма контролирует мяч.
93'
Гомес Алехандро имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
93'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Гомес Алехандро и Реца Аркадиуш из команды Аталанта.
93'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гальоло Риккардо из команды Парма.
92'
Голлини Пьерлуиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Скоццарелла Маттео из команды Парма подал угловой справа.
91'
Паломино Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Иличич Йосип из команды Аталанта пасует в штрафную, но Сепе Луиджи выходит и ловит мяч.
90'
Аталанта начинает контратаку
90'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
90'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Хатебур Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Скоццарелла Маттео из команды Парма подал угловой справа.
89'
Сьерральта Франсиско из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Парма контролирует мяч.
88'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Тактическая замена. Манчини Джанлука уходит с поля и его заменяет Джимсити Берат
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Парма поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
86'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
86'
Матч возобновлен
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Алвеш Бруну из команды Парма поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
85'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Удар от ворот произведет Парма
84'
Манчини Джанлука из команды Аталанта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
84'
Реца Аркадиуш из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
84'
Алвеш Бруну из команды Парма хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
83'
Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
83'
Матч возобновлен
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Удар от ворот произведет Парма
82'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Сьерральта Франсиско из команды Парма поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
81'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
80'
Куцка Юрай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
Фол, нарушение
79'
Гомес Алехандро наказан за толчок Гальоло Риккардо
79'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Сьерральта Франсиско из команды Парма поставил подножку. Пострадал Реца Аркадиуш
77'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
76'
Скоццарелла Маттео получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Скоццарелла Маттео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
76'
Парма контролирует мяч.
75'
Кастань Тимоти сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Сапата Дуван изменил счет на табло!
75'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает пас партнеру.
75'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Гомес Алехандро из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
75'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Тактическая замена. Чераволо Фабио уходит с поля и его заменяет Скиаппакассе Николас
74'
Удар от ворот произведет Парма
73'
Силигарди Лука не смог попасть в створ ударом издали
73'
Силигарди Лука из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
73'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Удар от ворот произведет Парма
72'
Как он промахнулся? Кастань Тимоти имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
72'
Реца Аркадиуш из команды Аталанта делает пас партнеру.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Силигарди Лука из команды Парма поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
71'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Удар от ворот произведет Парма
71'
Отличный пас сделал Иличич Йосип из команды Аталанта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
70'
Аталанта контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
69'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
68'
Реца Аркадиуш из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
68'
Чераволо Фабио возвращается на поле.
67'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Чераволо Фабио получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
66'
Чераволо Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
66'
Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
65'
Тактическая замена. Жервиньо Куасси уходит с поля и его заменяет Гаццола Марчелло
65'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Чераволо Фабио
65'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
64'
Аталанта контролирует мяч.
Фол, нарушение
63'
Хатебур Ханс наказан за толчок Жервиньо Куасси
63'
Удар от ворот произведет Аталанта
62'
Тактическая замена. Мазиелло Андреа уходит с поля и его заменяет Реца Аркадиуш
62'
Сьерральта Франсиско нанес удар, но промахнулся очень сильно.
62'
Скоццарелла Маттео из команды Парма пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Кастань Тимоти из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
60'
Жервиньо Куасси нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Удар от ворот произведет Парма
59'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
59'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
59'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Силигарди Лука из команды Парма поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
58'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
58'
Кастань Тимоти получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Кастань Тимоти наказан за толчок Куцка Юрай
57'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
57'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
56'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта в офсайде
Угловой
56'
Иличич Йосип из команды Аталанта разыграл угловой с правого угла.
56'
Бастони Алессандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Фройлер Ремо нанес удар издали, а Сепе Луиджи отбил его обратно в игру!
56'
Удар от ворот произведет Аталанта
55'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
55'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Тактическая замена. Пашалич Марио уходит с поля и его заменяет Иличич Йосип
53'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Парма поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Манчини Джанлука из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Гальоло Риккардо
50'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
50'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Удар от ворот произведет Парма
48'
ПЕРЕКЛАДИНА! Гомес Алехандро упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
48'
Сапата Дуван из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
48'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Куцка Юрай из команды Парма пасует в штрафную, но Голлини Пьерлуиджи выходит и ловит мяч.
47'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Алвеш Бруну из команды Парма поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
46'
Удар от ворот произведет Парма
46'
Иакопони Симоне получил травму и заменен. Сьерральта Франсиско выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
46'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Гальоло Риккардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
45'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
44'
Жервиньо Куасси из команды Парма пасует в штрафную, но Голлини Пьерлуиджи выходит и ловит мяч.
44'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
44'
Парма начинает контратаку
44'
Манчини Джанлука нанес удар головой, но Сепе Луиджи спокойно отбил мяч.
44'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
43'
Матч возобновлен
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
42'
Аталанта контролирует мяч.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Ригони Лука
41'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Чераволо Фабио
40'
Голлини Пьерлуиджи не дал случится голу! Чераволо Фабио должен был забивать, но Голлини Пьерлуиджи сделал отличный сейв
40'
ШАНС! Чераволо Фабио вышел один-на-один с голкипером...
40'
Жервиньо Куасси из команды Парма сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
39'
Сапата Дуван нанес удар головой, но Сепе Луиджи спокойно отбил мяч.
39'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
38'
Иакопони Симоне возвращается на поле.
38'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Иакопони Симоне получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
37'
Иакопони Симоне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
36'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Парма контролирует мяч.
35'
После штрафного удара,который нанес Алвеш Бруну мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
34'
Манчини Джанлука наказан за толчок Жервиньо Куасси
Фол, нарушение
33'
Хатебур Ханс из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Гальоло Риккардо пострадал.
33'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
32'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
32'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Иакопони Симоне из команды Парма поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
31'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Куцка Юрай из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
30'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Удар от ворот произведет Парма
29'
Кастань Тимоти не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
29'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
29'
Сепе Луиджи отбил мяч на угловой после удара Хатебур Ханс из штрафной площади.
29'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Гомес Алехандро и Сапата Дуван из команды Аталанта.
28'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
27'
Аталанта контролирует мяч.
26'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
25'
Аталанта контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
24'
Гомес Алехандро сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Пашалич Марио изменил счет на табло!
24'
Отличные скиллы показывает Пашалич Марио, обводя своих соперников
24'
Сапата Дуван из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Удар от ворот произведет Аталанта
24'
Жервиньо Куасси не смог попасть в створ ударом издали
24'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
23'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает в штрафную с рикошетом.
22'
Аталанта контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет Парма
21'
Пашалич Марио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
21'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает пас партнеру.
21'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
20'
Сапата Дуван из команды Аталанта пасует в штрафную, но Сепе Луиджи выходит и ловит мяч.
19'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Аталанта контролирует мяч.
18'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Бастони Алессандро из команды Парма опасно и грубо сыграл. Гомес Алехандро пострадал.
16'
Удар от ворот произведет Парма
16'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
15'
Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе
15'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Скоццарелла Маттео из команды Парма подал угловой слева.
15'
Хатебур Ханс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Силигарди Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Скоццарелла Маттео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Пашалич Марио
14'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Парма
13'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Какой шанс! Хатебур Ханс почти забил, но мяч вынесли с линии!
Угловой
12'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
11'
Сепе Луиджи отбил мяч на угловой после удара Сапата Дуван из штрафной площади.
11'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает пас партнеру.
10'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
9'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Скоццарелла Маттео сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Жервиньо Куасси изменил счет на табло!
8'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
8'
Пашалич Марио ошибается в защите.
7'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Парма
5'
Фройлер Ремо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает пас партнеру.
4'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
4'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Аталанта
2'
Гальоло Риккардо из команды Парма делает неудачный навес.
Угловой
2'
Силигарди Лука из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
1'
Хороший удар издали нанес Куцка Юрай, но отличный сейв сделал Голлини Пьерлуиджи. Угловой.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Парма начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Польша: Экстракласса
Северная Македония: Первая лига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: ЮСЛ
Франция: Первый дивизион: Женщины
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Швейцария: Суперлига
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан

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