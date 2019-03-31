Стадион: Артемио Франки
1:1
Второй тайм: 56'
1:0
7' ГолСимеоне Джованни
1:1
34' ГолБазелли Даниэле
44' Желтая карточкаБазелли Даниэле
Второй тайм
55'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Моретти Эмилиано из команды Торино отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
55'
Торино контролирует мяч.
54'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Торино
53'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
53'
53'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Матч возобновлен
52'
Фальке Яго получил травму и заменен. Дзадза Симоне выходит на поле.
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Фальке Яго получил травму и медбригада забирает его с поля.
51'
Фальке Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
50'
Миральяс Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Фиорентина имеет хороший шанс забить.
49'
49'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
49'
48'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
47'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Торино контролирует мяч.
46'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
48'
Торино контролирует мяч.
48'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
48'
Фиорентина имеет хороший шанс забить.
48'
Торино контролирует мяч.
47'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Торино контролирует мяч.
47'
47'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
46'
Хорошую попытку сделал Симеоне Джованни. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Бенасси Марко нанес удар, мяч был парирован, но Сиригу Сальваторе не удержал его в руках.
46'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
44'
Базелли Даниэле совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
44'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Миральяс Кевин
43'
Торино контролирует мяч.
42'
Судья сигнализирует, что Верету Жордан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
42'
Ринкон Томас из команды Торино толкнул локтем оппонента. Это Герсон Сантос заработал фол
41'
Удар от ворот произведет Торино
41'
Шанс! Симеоне Джованни из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
41'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
41'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Сиригу Сальваторе, но его отбил вратарь на угловой.
41'
Верету Жордан из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
40'
Удар от ворот произведет Торино
40'
Белотти Андреа возвращается на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
39'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Удар от ворот произведет Торино
39'
Матч возобновлен
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Белотти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Удар от ворот произведет Торино
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
35'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
34'
Фальке Яго сделал результативную передачу.
34'
Г О О О О Л - Базелли Даниэле изменил счет на табло!
34'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
34'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Бенасси Марко
33'
Торино контролирует мяч.
33'
Хорошую попытку сделал Муриэль Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
32'
Удар от ворот произведет Фиорентина
32'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Лукич Саша из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Лорини Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
31'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Торино контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
29'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина в офсайде
29'
Фиорентина контролирует мяч.
29'
Муриэль Луис из команды Фиорентина отдал передачу, которая была заблокирована.
29'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Фальке Яго возвращается на поле.
28'
Судья сигнализирует, что Лорини Венсан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Ансальди Кристиан
28'
Удар от ворот произведет Фиорентина
28'
Матч возобновлен
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Фальке Яго получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Фальке Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Герсон Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой справа.
25'
Миральяс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой справа.
24'
Герсон Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Выглядело как неплохой момент. Ринкон Томас из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
24'
Отличные скиллы показывает Ринкон Томас, обводя своих соперников
24'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает пас партнеру.
23'
Муриэль Луис из команды Фиорентина пасует в штрафную, но Сиригу Сальваторе выходит и ловит мяч.
23'
Фиорентина начинает контратаку
22'
22'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
22'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Фиорентина
21'
ШАНС! Ринкон Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Миленкович Никола из команды Фиорентина играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
20'
Удар от ворот произведет Торино
20'
Верету Жордан из команды Фиорентина навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
20'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
20'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
19'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Фиорентина
18'
Шанс! Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино пробил головой, но мимо
18'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
18'
Миленкович Никола наказан за толчок Белотти Андреа
17'
Удар от ворот произведет Торино
17'
Иццо Армандо возвращается на поле.
17'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Матч возобновлен
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Иццо Армандо получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
Иццо Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Муриэль Луис из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Иццо Армандо
13'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Фиорентина
13'
Шанс! Ансальди Кристиан из команды Торино пробил головой, но мимо
13'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
13'
Лукич Саша из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
13'
Фальке Яго из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает пас партнеру.
12'
Торино имеет хороший шанс забить.
12'
Верету Жордан из команды Фиорентина навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
11'
Муриэль Луис из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Ансальди Кристиан из команды Торино направляет мяч в штрафную площадку, но Лафон Альбан выбегает и ловит мяч
11'
Торино имеет хороший шанс забить.
11'
10'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
10'
Судья сигнализирует, что Муриэль Луис из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Лукич Саша
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Симеоне Джованни наказан за толчок Де Сильвестри Лоренцо
9'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Уго Витор сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Симеоне Джованни изменил счет на табло!
7'
Отличные скиллы показывает Симеоне Джованни, обводя своих соперников
7'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Муриэль Луис из команды Фиорентина играет слишком грубо. Моретти Эмилиано оказался на газоне.
5'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
4'
Удар от ворот произведет Торино
4'
Головой пробил Симеоне Джованни, но голкипер отбил его в поле!
4'
Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
4'
Бенасси Марко нанес удар, мяч был парирован, но Сиригу Сальваторе не удержал его в руках.
3'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Верету Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
2'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
2'
Судья сигнализирует, что Иццо Армандо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
2'
Торино контролирует мяч.
1'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Торино начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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