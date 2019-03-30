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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Удинезе
2:0
Конец матча
Дженоа
0'
1:0
4' Гол
Окака Стефано
5' Желтая карточка
Эстебан Ролон
33' Желтая карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс
38' Желтая карточка
Сандро Раньери
40' Желтая карточка
Зеегелаар Марвин
42' Желтая карточка
Кришито Доменико
46' Желтая карточка
Бесса Даниэль
2:0
62' Гол
Мандрагора Роландо
78' Желтая карточка
Перейра Педру II
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
94'
Удар от ворот произведет Дженоа
94'
Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
93'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
93'
Перейра Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
92'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
92'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Лападула Джанлука из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
92'
О, нет. Из многообещающей позиции Лападула Джанлука из команды Дженоа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
90'
Ромеро Кристиан из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Ласанья Кевин заработал фол
90'
Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
90'
Плохо сыграл Стрюгер-Ларсен Йенс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
90'
Пандев Горан из команды Дженоа навешивает в штрафную с рикошетом.
89'
Удивительный сейв сделал Муссо Хуан из команды Удинезе! А был бы точно гол!
89'
Куаме Кристиан нанес удар головой, но Муссо Хуан спокойно отбил мяч.
89'
Лападула Джанлука из команды Дженоа нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
88'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
88'
Удар от ворот произведет Дженоа
88'
Ласанья Кевин нанес удар чуть мимо. Близко!
88'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
86'
Пандев Горан наказан за толчок Муссо Хуан
86'
Куаме Кристиан мяч отрикошетил от ворот
85'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
85'
Плохо сыграл Де Майо Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
85'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
85'
Тактическая замена. Фофана Секо уходит с поля и его заменяет Агеманг-Баду Эммануэль
84'
Перейра Педру II из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Удар от ворот произведет Дженоа
84'
Мандрагора Роландо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Ромеро Кристиан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Пуссетто Игнасио
82'
Удивительный сейв сделал Раду Йонуц из команды Дженоа! А был бы точно гол!
82'
Ласанья Кевин имел все шансы забить, но Раду Йонуц сделал отличный сейв!
82'
ШАНС! Ласанья Кевин вышел один-на-один с голкипером...
81'
Перейра Педру II ошибается в защите.
81'
Удар от ворот произведет Удинезе
Офсайд
80'
Зеегелаар Марвин из команды Удинезе в офсайде
80'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
80'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Удар от ворот произведет Удинезе
79'
Куаме Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
78'
Перейра Педру II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
78'
Перейра Педру II из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Де Пауль Родриго пострадал.
77'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Удар от ворот произведет Удинезе
76'
Кришито Доменико решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
75'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
75'
Назначен штрафной. Пострадал Перейра Педру II, его свалил Зеегелаар Марвин.
74'
Кришито Доменико из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Тактическая замена. Окака Стефано уходит с поля и его заменяет Ласанья Кевин
74'
Удар от ворот произведет Дженоа
73'
Как он промахнулся? Пуссетто Игнасио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
73'
Фофана Секо из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Лападула Джанлука нанес удар головой, но Муссо Хуан спокойно отбил мяч.
72'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
72'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Бесса Даниэль из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
71'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Окака Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Тактическая замена. Стураро Стефано уходит с поля и его заменяет Лападула Джанлука
70'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
70'
Трост-Эконг Виллиам наказан за толчок Пандев Горан
70'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
70'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Угловой
69'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе подал угловой слева.
69'
Жуканович Эрвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Зеегелаар Марвин из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Угловой
69'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
69'
Перейра Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
68'
Удар от ворот произведет Удинезе
68'
Как он промахнулся? Куаме Кристиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
Угловой
68'
Кришито Доменико из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
67'
Радованович Иван из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
67'
Плохо сыграл Де Майо Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
66'
Окака Стефано из команды Удинезе толкнул локтем оппонента. Это Ромеро Кристиан заработал фол
65'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
65'
Пуссетто Игнасио имел все шансы забить, но Раду Йонуц сделал отличный сейв!
65'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
64'
Удар от ворот произведет Удинезе
64'
Радованович Иван нанес удар, но промахнулся очень сильно.
64'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Пандев Горан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
63'
Тактическая замена. Сандро Раньери уходит с поля и его заменяет Бехрами Валон
63'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
62'
Пуссетто Игнасио сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Мандрагора Роландо классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Перейра Педру II из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
60'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
60'
Ромеро Кристиан из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Дженоа начинает контратаку
59'
Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
59'
Стураро Стефано из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
58'
Хорошую попытку сделал Жуканович Эрвин. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
58'
Бесса Даниэль из команды Дженоа подал угловой справа.
58'
Трост-Эконг Виллиам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Удар от ворот произведет Дженоа
57'
Де Пауль Родриго нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе делает пас партнеру.
57'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
57'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
56'
Окака Стефано из команды Удинезе толкнул локтем оппонента. Это Ромеро Кристиан заработал фол
55'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
55'
Удар от ворот произведет Удинезе
54'
Стураро Стефано нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
Лерагер Лукас из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
54'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
54'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Радованович Иван из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
53'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Офсайд
53'
Куаме Кристиан из команды Дженоа в офсайде
52'
Удар от ворот произведет Удинезе
52'
Перейра Педру II из команды Дженоа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
50'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
49'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
49'
Зеегелаар Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе играет слишком грубо. Стураро Стефано оказался на газоне.
47'
Удар от ворот произведет Удинезе
47'
Радованович Иван не смог попасть в створ ударом издали
47'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
46'
Бесса Даниэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Бесса Даниэль из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
46'
Пандев Горан из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тактическая замена. Эстебан Ролон уходит с поля и его заменяет Пандев Горан
46'
Тактическая замена. Лазович Дарко уходит с поля и его заменяет Бесса Даниэль
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
45'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Перейра Педру II из команды Дженоа делает неудачный навес.
44'
Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
44'
Плохо сыграл Сандро Раньери - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
43'
Радованович Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Кришито Доменико совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
42'
Кришито Доменико из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Пуссетто Игнасио пострадал.
41'
Удар от ворот произведет Удинезе
41'
Кришито Доменико решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Желтая карточка
40'
Зеегелаар Марвин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
40'
Зеегелаар Марвин наказан за толчок Лерагер Лукас
39'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Стураро Стефано нанес удар головой, но Муссо Хуан спокойно отбил мяч.
39'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
38'
Сандро Раньери совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
38'
Сандро Раньери из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Стураро Стефано пострадал.
38'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Удар от ворот произведет Удинезе
37'
Радованович Иван не смог попасть в створ ударом издали
36'
Муссо Хуан ошибается в защите.
36'
Эстебан Ролон из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Эстебан Ролон из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Окака Стефано
35'
Удар от ворот произведет Дженоа
34'
Какой промах! Пуссетто Игнасио имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
34'
Зеегелаар Марвин из команды Удинезе делает отличный кросс...
Желтая карточка
33'
Стрюгер-Ларсен Йенс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Кришито Доменико атаковал сзади соперника. Это Пуссетто Игнасио заработал своей команде штрафной
32'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Пуссетто Игнасио пробует нанести удар издали, но Раду Йонуц держит все под контролем
32'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Сандро Раньери из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
31'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Окака Стефано из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
30'
Жуканович Эрвин наказан за толчок Окака Стефано
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
Удар от ворот произведет Удинезе
30'
Лерагер Лукас из команды Дженоа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
Удар от ворот произведет Дженоа
29'
Окака Стефано из команды Удинезе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
29'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
29'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Перейра Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
29'
Окака Стефано из команды Удинезе отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Дженоа контролирует мяч.
Офсайд
27'
Окака Стефано из команды Удинезе в офсайде
Фол, нарушение
27'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Окака Стефано заработал фол
26'
Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
26'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
26'
Дженоа контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
25'
Судья свистит. Радованович Иван атаковал сзади соперника. Это Мандрагора Роландо заработал своей команде штрафной
24'
Удар от ворот произведет Удинезе
24'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Зеегелаар Марвин из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Перейра Педру II
22'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Угловой
21'
Эстебан Ролон из команды Дженоа подал угловой справа.
21'
Трост-Эконг Виллиам ошибается в защите.
20'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
20'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Удинезе
19'
Шанс! Стураро Стефано из команды Дженоа пробил головой, но мимо
18'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Угловой
18'
Лерагер Лукас из команды Дженоа подал угловой справа.
17'
Хороший удар издали нанес Радованович Иван, но отличный сейв сделал Муссо Хуан. Угловой.
17'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Удинезе
16'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
15'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
14'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Дженоа контролирует мяч.
13'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Хорошую попытку сделал Куаме Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
Эстебан Ролон нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Кришито Доменико из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Пуссетто Игнасио пострадал.
11'
Удинезе контролирует мяч.
11'
Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
10'
Кришито Доменико из команды Дженоа подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
10'
Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Лерагер Лукас из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
10'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает неудачный навес.
9'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Дженоа контролирует мяч.
8'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Де Пауль Родриго из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Кришито Доменико
6'
Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
6'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
6'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
5'
Судья подбегает и показывает Эстебан Ролон из команды Дженоа отложенную желтую карточку за фол.
4'
Фофана Секо сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Окака Стефано изменил счет на табло!
4'
Фофана Секо из команды Удинезе делает навес прямо в штрафную.
4'
Удинезе начинает контратаку
4'
Куаме Кристиан из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
Эстебан Ролон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Сандро Раньери из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Стураро Стефано
3'
Удар от ворот произведет Удинезе
2'
Лазович Дарко из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
2'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
1'
Куаме Кристиан из команды Дженоа в офсайде
1'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Дженоа начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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