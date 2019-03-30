Стадион: Дачия-Арена
1:0
4' ГолОкака Стефано
5' Желтая карточкаЭстебан Ролон
33' Желтая карточкаСтрюгер-Ларсен Йенс
38' Желтая карточкаСандро Раньери
40' Желтая карточкаЗеегелаар Марвин
42' Желтая карточкаКришито Доменико
46' Желтая карточкаБесса Даниэль
2:0
62' ГолМандрагора Роландо
78' Желтая карточкаПерейра Педру II
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
94'
Удар от ворот произведет Дженоа
94'
Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали
93'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
93'
Перейра Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Лападула Джанлука из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
92'
О, нет. Из многообещающей позиции Лападула Джанлука из команды Дженоа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Ромеро Кристиан из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Ласанья Кевин заработал фол
90'
90'
Плохо сыграл Стрюгер-Ларсен Йенс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
90'
Пандев Горан из команды Дженоа навешивает в штрафную с рикошетом.
89'
Удивительный сейв сделал Муссо Хуан из команды Удинезе! А был бы точно гол!
89'
Куаме Кристиан нанес удар головой, но Муссо Хуан спокойно отбил мяч.
89'
Лападула Джанлука из команды Дженоа нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
88'
88'
Удар от ворот произведет Дженоа
88'
Ласанья Кевин нанес удар чуть мимо. Близко!
88'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Пандев Горан наказан за толчок Муссо Хуан
86'
Куаме Кристиан мяч отрикошетил от ворот
85'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
85'
Плохо сыграл Де Майо Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
85'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
85'
Тактическая замена. Фофана Секо уходит с поля и его заменяет Агеманг-Баду Эммануэль
84'
Перейра Педру II из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Удар от ворот произведет Дженоа
84'
Мандрагора Роландо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
83'
Судья сигнализирует, что Ромеро Кристиан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Пуссетто Игнасио
82'
Удивительный сейв сделал Раду Йонуц из команды Дженоа! А был бы точно гол!
82'
Ласанья Кевин имел все шансы забить, но Раду Йонуц сделал отличный сейв!
82'
ШАНС! Ласанья Кевин вышел один-на-один с голкипером...
81'
Перейра Педру II ошибается в защите.
81'
Удар от ворот произведет Удинезе
80'
Зеегелаар Марвин из команды Удинезе в офсайде
80'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
80'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Удар от ворот произведет Удинезе
79'
Куаме Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
78'
Перейра Педру II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
78'
Перейра Педру II из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Де Пауль Родриго пострадал.
77'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Удар от ворот произведет Удинезе
76'
Кришито Доменико решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
75'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
75'
Назначен штрафной. Пострадал Перейра Педру II, его свалил Зеегелаар Марвин.
74'
Кришито Доменико из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Тактическая замена. Окака Стефано уходит с поля и его заменяет Ласанья Кевин
74'
Удар от ворот произведет Дженоа
73'
Как он промахнулся? Пуссетто Игнасио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
73'
Фофана Секо из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Лападула Джанлука нанес удар головой, но Муссо Хуан спокойно отбил мяч.
72'
72'
72'
Бесса Даниэль из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
71'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Окака Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Тактическая замена. Стураро Стефано уходит с поля и его заменяет Лападула Джанлука
70'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
70'
Трост-Эконг Виллиам наказан за толчок Пандев Горан
70'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
70'
69'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе подал угловой слева.
69'
Жуканович Эрвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Зеегелаар Марвин из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
69'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
69'
Перейра Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
68'
Удар от ворот произведет Удинезе
68'
Как он промахнулся? Куаме Кристиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
68'
Кришито Доменико из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
67'
Радованович Иван из команды Дженоа отдал передачу, которая была заблокирована.
67'
Плохо сыграл Де Майо Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
66'
Окака Стефано из команды Удинезе толкнул локтем оппонента. Это Ромеро Кристиан заработал фол
65'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
65'
Пуссетто Игнасио имел все шансы забить, но Раду Йонуц сделал отличный сейв!
65'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
64'
Удар от ворот произведет Удинезе
64'
Радованович Иван нанес удар, но промахнулся очень сильно.
64'
63'
Пандев Горан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
63'
Тактическая замена. Сандро Раньери уходит с поля и его заменяет Бехрами Валон
63'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
62'
Пуссетто Игнасио сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Мандрагора Роландо классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
61'
Судья сигнализирует, что Перейра Педру II из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
60'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
60'
Ромеро Кристиан из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Дженоа начинает контратаку
59'
59'
Стураро Стефано из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
58'
Хорошую попытку сделал Жуканович Эрвин. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Бесса Даниэль из команды Дженоа подал угловой справа.
58'
Трост-Эконг Виллиам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Удар от ворот произведет Дженоа
57'
Де Пауль Родриго нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе делает пас партнеру.
57'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
57'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
56'
Окака Стефано из команды Удинезе толкнул локтем оппонента. Это Ромеро Кристиан заработал фол
55'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
55'
Удар от ворот произведет Удинезе
54'
Стураро Стефано нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
Лерагер Лукас из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
54'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
54'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
53'
Радованович Иван из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
53'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Куаме Кристиан из команды Дженоа в офсайде
52'
Удар от ворот произведет Удинезе
52'
Перейра Педру II из команды Дженоа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
50'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
50'
Куаме Кристиан наказан за толчок Трост-Эконг Виллиам
49'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
49'
Зеегелаар Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе играет слишком грубо. Стураро Стефано оказался на газоне.
47'
Удар от ворот произведет Удинезе
47'
Радованович Иван не смог попасть в створ ударом издали
47'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Бесса Даниэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
46'
Судья сигнализирует, что Бесса Даниэль из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
46'
Пандев Горан из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тактическая замена. Эстебан Ролон уходит с поля и его заменяет Пандев Горан
46'
Тактическая замена. Лазович Дарко уходит с поля и его заменяет Бесса Даниэль
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
45'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Перейра Педру II из команды Дженоа делает неудачный навес.
44'
44'
Плохо сыграл Сандро Раньери - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
43'
Радованович Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Кришито Доменико совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
42'
Кришито Доменико из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Пуссетто Игнасио пострадал.
41'
Удар от ворот произведет Удинезе
41'
Кришито Доменико решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
40'
Зеегелаар Марвин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
40'
Зеегелаар Марвин наказан за толчок Лерагер Лукас
39'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Стураро Стефано нанес удар головой, но Муссо Хуан спокойно отбил мяч.
39'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Сандро Раньери совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
38'
Сандро Раньери из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Стураро Стефано пострадал.
38'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Удар от ворот произведет Удинезе
37'
Радованович Иван не смог попасть в створ ударом издали
36'
Муссо Хуан ошибается в защите.
36'
Эстебан Ролон из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Судья сигнализирует, что Эстебан Ролон из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Окака Стефано
35'
Удар от ворот произведет Дженоа
34'
Какой промах! Пуссетто Игнасио имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
34'
Зеегелаар Марвин из команды Удинезе делает отличный кросс...
33'
Стрюгер-Ларсен Йенс получил желтую карточку от судьи
33'
Судья свистит. Кришито Доменико атаковал сзади соперника. Это Пуссетто Игнасио заработал своей команде штрафной
32'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Пуссетто Игнасио пробует нанести удар издали, но Раду Йонуц держит все под контролем
32'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
31'
Сандро Раньери из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
31'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Окака Стефано из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Жуканович Эрвин наказан за толчок Окака Стефано
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
Удар от ворот произведет Удинезе
30'
Лерагер Лукас из команды Дженоа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
Удар от ворот произведет Дженоа
29'
Окака Стефано из команды Удинезе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
29'
29'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Перейра Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
29'
Окака Стефано из команды Удинезе отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Дженоа контролирует мяч.
27'
Окака Стефано из команды Удинезе в офсайде
27'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Окака Стефано заработал фол
26'
26'
26'
Дженоа контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
25'
Судья свистит. Радованович Иван атаковал сзади соперника. Это Мандрагора Роландо заработал своей команде штрафной
24'
Удар от ворот произведет Удинезе
24'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Судья сигнализирует, что Зеегелаар Марвин из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Перейра Педру II
22'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
22'
21'
Лерагер Лукас наказан за толчок Трост-Эконг Виллиам
21'
Эстебан Ролон из команды Дженоа подал угловой справа.
21'
Трост-Эконг Виллиам ошибается в защите.
20'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
20'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Удинезе
19'
Шанс! Стураро Стефано из команды Дженоа пробил головой, но мимо
18'
18'
Лерагер Лукас из команды Дженоа подал угловой справа.
17'
Хороший удар издали нанес Радованович Иван, но отличный сейв сделал Муссо Хуан. Угловой.
17'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Удинезе
16'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
15'
15'
Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
14'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Дженоа контролирует мяч.
13'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Хорошую попытку сделал Куаме Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
Эстебан Ролон нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Кришито Доменико из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Пуссетто Игнасио пострадал.
11'
Удинезе контролирует мяч.
11'
10'
Кришито Доменико из команды Дженоа подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
10'
Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Лерагер Лукас из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
10'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает неудачный навес.
9'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Дженоа контролирует мяч.
8'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Судья сигнализирует, что Де Пауль Родриго из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Кришито Доменико
6'
6'
6'
6'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Судья подбегает и показывает Эстебан Ролон из команды Дженоа отложенную желтую карточку за фол.
4'
Фофана Секо сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О Л - Окака Стефано изменил счет на табло!
4'
Фофана Секо из команды Удинезе делает навес прямо в штрафную.
4'
Удинезе начинает контратаку
4'
Куаме Кристиан из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
Эстебан Ролон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Сандро Раньери из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Стураро Стефано
3'
Удар от ворот произведет Удинезе
2'
Лазович Дарко из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
2'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Куаме Кристиан из команды Дженоа в офсайде
1'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Дженоа начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Англия: .Чемпионшип
64' 0 Уиган 0 Брентфорд 65' 5 Дерби 1 Ротерхэм 69' 2 Рединг 0 Престон Норт Энд 66' 2 Астон Вилла 0 Блэкберн 66' 1 Лидс 2 Миллуолл 69' 0 КПР 1 Болтон 66' 0 Сток Сити 0 Шеффилд Уэнсдей 66' 0 Ипсвич 2 Халл Сити 68' 0 Ноттингем Форест 0 Суонси 67' 1 Шеффилд Юнайтед 1 Бристоль Сити Позже 0 Мидлсбро 0 Норвич
Англия: Вторая лига
68' 1 Крю Александра 1 Челтенем 65' 1 Линкольн Сити 1 Маклсфилд 67' 1 Олдхэм Атлетик 0 Гримсби 68' 0 Йовил Таун 2 Ньюпорт 68' 0 Кембридж Юнайтед 0 Колчестер 66' 1 Форест Грин 1 Милтон Кинс Донс 66' 1 Нортгемптон 1 Порт Вейл 69' 2 Транмер 0 Карлайл 65' 1 Бёри 2 Суиндон Таун 67' 1 Эксетер Сити 3 Мэнсфилд 66' 0 Моркам 0 Кроули Таун 67' 0 Стивенэйдж 3 Ноттс Каунти
Англия: Национальная лига
Итог 0 Олдершот 0 Филд 67' 0 FC Halifax Town 0 Мэйденхэд Юнайтед 69' 1 Солихалл 2 Довер 72' 1 Брейнтри 0 Гейтсхед 66' 3 Эббсфлит 1 Рексем 68' 0 Сэлфорд Сити 0 Бромли 67' 1 Барроу 2 Борэм Вуд 65' 3 Истли 1 Хартлпул 67' 2 Харрогейт 2 Мэйдстоун 65' 1 Саттон 2 Хавант энд Уотерлувилл 67' 0 Барнет 0 Лейтон Ориент 66' 2 Честерфилд 0 Дагенем энд Редбридж
Англия: Национальная лига. Север
67' 0 Спеннимур Таун 2 Херефорд 67' 2 Олтринэм 1 Киддерминстер 69' 0 Честер 0 Чорли 70' 0 Лемингтон 0 Эштон Юнайтед 66' 1 Стокпорт 0 Дарлингтон 66' 1 Телфорд 0 Блит Спартанс 67' 0 Брэдфорд Парк 0 Альфретон 67' 0 Гайзли 1 Йорк Сити 67' 0 Саутпорт 0 Брэкли 66' 3 Бостон Юнайтед 1 Керзон 67' 0 Юнайтед оф Манчестер 3 Нанитон
Англия: Национальная лига. Юг
68' 0 Бат 1 Уокинг 67' 1 Дартфорд 1 Труро 67' 0 Глостер 0 Уэллинг 70' 1 Слоу Таун 1 Сент-Олбанс 71' 3 Конкорд Рейнджерс 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 67' 1 Ист Таррок Юнайтед 0 Чиппенхэм Таун 68' 2 Хемел Хемпстэд 2 Истборн 67' 2 Челмсфорд 0 Оксфорд Сити 64' 0 Далвич Гамлет 2 Биллерикей 65' 0 Хэмптон энд Ричмонд 1 Ханегрфорд Таун 69' 2 Торкуэй 1 Уэлдстон
Англия: Первая лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Беларусь: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А. Плей-офф. Чемпионская группа
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа B)
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Минейро: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1. Интериор: Плей-офф (1/2 финала)
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Дания: Третья лига. Чемпионская группа: Женщины
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Лигат ха'Ал. Чемпионская группа
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Ирландия: Первый дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Кубок (1/64 финала)
Итог 3 Цзилинь Байцзя 0 Kunshan FC Итог 0 Hubei Huachuang 1 Циндао Чжуннэн ПП 1 Zhejiang Yiteng 1 Qingdao Red Lions Итог 1 Liuzhou Yuandao 5 Хебей Элит Итог 1 Taizhou Yuanda 0 Пекин Текнолоджи ОТМ 0 Баодин Йинли Йитон 0 Wuhan Three Towns Итог 2 Сычуань Цзюнью 0 Dalian Chanjoy ПП 0 Нанцзин Шай 0 Ченду Цяньбао ПП 0 Цзянси Ляньшэн 0 Lhasa Chengtou Итог 3 Nanning Binjiang 0 Баоту Итог 2 Хунань 4 Yunnan Kunlu Итог 3 Цзыбо Сандей 0 Шэньян Урбан Итог 0 Баодин Йинли Йитон 0 Jinan Dayou
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Латвия: Высшая лига Латвии
Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Норвегия: Топпсериен: Женщины
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Центр
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига II
Итог 0 Daco-Getica Bucuresti 0 ACS Energeticianul Итог 2 FC Arges Pitesti 1 Аэростар Бакау Итог 3 Поли Тимишоара 1 Балотешть Итог 2 Dacia Unirea Braila 2 Металоглобус Итог 5 Академика Клинчени 0 Луцяфэрул Итог 2 Рипенсия Тимишоара 1 Пандурий Итог 1 Фарул 0 Киндия Тырговиште Позже 0 Петролул Плоешти 0 Университатя
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: МЛС
Позже 0 Чикаго Файр 0 Нью-Йорк Ред Буллз Позже 0 Нью-Инглэнд Революшн 0 Миннесота Юнайтед Позже 0 Спортинг Канзас-Сити 0 Монреаль Импакт Позже 0 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 Лос-Анджелес Позже 0 Коламбус Крю 0 Атланта Юнайтед Позже 0 Цинциннати 0 Филадельфия Юнион Позже 0 Реал Солт-Лейк 0 Даллас Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Хьюстон Динамо Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Сиэтл Саундерс
США: ЮСЛ
Итог 1 Tacoma Defiance 2 Нью-Мексико Юнайтед Позже 0 Сент-Луис 0 Шарлотт Индепенденс Позже 0 Луисвилл Сити 0 Birmingham Legion Позже 0 Инди Илевен 0 Хартфорд Атлетик Позже 0 North Carolina FC 0 Чарлстон Бэттери Позже 0 Бетлехем Стил 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Тампа-Бэй 0 Loudoun United Позже 0 Austin Bold 0 Сан-Антонио Позже 0 Рено-1868 0 ОКС Энерджи Позже 0 Эль-Пасо Локомотив 0 Оранж Каунти Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Финикс Райзинг 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс Позже 0 Лас-Вегас Лайтс 0 Реал Монархс
США: ЮСЛ. Лига 1
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Итог 0 Ависпа Фукуока 1 ДЖЕФ Юнайтед Итог 1 Матида Зельвия 0 Эхимэ Итог 1 Токусима Вортис 0 Альбирекс Ниигата Итог 2 Токио Верди 0 Касива Рейсол Итог 1 Фагияно Окаяма 1 Вентфорет Кофу Итог 0 Тотиги 0 Монтедио Ямагата Итог 0 В-Варен Нагасаки 1 Омия Ардидзя Итог 1 Звейген Канадзава 0 Йокогама Итог 1 Гифу 1 Киото Санга Итог 1 Мито Холлихок 0 Кагосима Юнайтед Итог 2 Рюкю 2 Ренофа Ямагути
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