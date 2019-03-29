Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
0:1
16' ГолПизакане Фабио
22' Желтая карточкаДепаоли Фабио
0:2
33' ГолПедру Жоау III
0:3
43' ГолИонице Артур
52' Вторая желтая карточкаДепаоли Фабио
54' Желтая карточкаФараго Паоло
59' Желтая карточкаЛерис Мехди
62' Желтая карточкаМеджорини Риккардо
71' Желтая карточкаБани Маттиа
72' Желтая карточкаЧерри Альберто
87' Желтая карточкаДжаккерини Эммануэле
87' Желтая карточкаЧигарини Лука
Новости после матча
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
92'
Удар от ворот произведет Кьево
92'
Черри Альберто не смог попасть в створ ударом издали
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Кальяри
91'
Степински Мариуш из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
91'
90'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Барба Федерико из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает пас партнеру.
90'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
90'
Барба Федерико из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
89'
Черри Альберто наказан за толчок Хетемай Перпарим
89'
Бирса Вальтер из команды Кальяри подал угловой справа.
88'
Дейола Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
87'
Чигарини Лука получил желтую карточку от судьи
87'
Судья сигнализирует, что Чигарини Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
87'
Кьево контролирует мяч.
87'
Джаккерини Эммануэле получил желтую карточку от судьи
87'
Судья сигнализирует, что Джаккерини Эммануэле из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
86'
Кьево контролирует мяч.
86'
Чигарини Лука задерживает мяч рукой
86'
86'
Каччаторе Фабрицио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
85'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
85'
85'
Барба Федерико из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Кьево контролирует мяч.
84'
Кьево контролирует мяч.
83'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Удар от ворот произведет Кьево
82'
Дейола Алессандро из команды Кальяри плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Чигарини Лука делает длинную передачу вперед
81'
Дейола Алессандро из команды Кальяри подал угловой слева.
81'
Тактическая замена. Ионице Артур уходит с поля и его заменяет Дейола Алессандро
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Тактическая замена. Педру Жоау III уходит с поля и его заменяет Бирса Вальтер
80'
Матч возобновлен
80'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
80'
Барба Федерико из команды Кьево сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пуччарелли Мануэль не смог удачно сыграть.
79'
Кальяри контролирует мяч.
78'
Кальяри контролирует мяч.
78'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
78'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
77'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Тактическая замена. Диуссе Ассан уходит с поля и его заменяет Ригони Никола
76'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
74'
Кьево контролирует мяч.
74'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Кьево контролирует мяч.
73'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Тактическая замена. Меджорини Риккардо уходит с поля и его заменяет Пуччарелли Мануэль
72'
Черри Альберто получает желтую карточку за неспортивное поведение
72'
Шанс! Черри Альберто из команды Кальяри пробил головой, но мимо
72'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Бани Маттиа получил желтую карточку от судьи
71'
Судья сигнализирует, что Бани Маттиа из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Фараго Паоло
70'
Удар от ворот произведет Кальяри
70'
Тактическая замена. Теро Сириль уходит с поля и его заменяет Черри Альберто
70'
Степински Мариуш нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
69'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
69'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
68'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Каччаторе Фабрицио из команды Кальяри забрасывает мяч в штрафную.
67'
Теро Сириль из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Барелла Николо из команды Кальяри делает пас партнеру.
67'
Кальяри начинает контратаку
67'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Меджорини Риккардо из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Лерис Мехди из команды Кьево делает пас партнеру.
66'
Чеппители Лука наказан за толчок Джаккерини Эммануэле
65'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Удар от ворот произведет Кальяри
64'
Шанс! Бани Маттиа из команды Кьево пробил головой, но мимо
63'
Судья сигнализирует, что Теро Сириль из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
63'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой справа.
62'
Меджорини Риккардо получает желтую карточку за неспортивное поведение
62'
Лерис Мехди нанес удар, мяч был парирован, но Краньо Алессио не удержал его в руках.
62'
62'
Теро Сириль наказан за толчок Барба Федерико
61'
Кьево контролирует мяч.
61'
Кьево контролирует мяч.
59'
Лерис Мехди получил желтую карточку от судьи
59'
Лерис Мехди наказан за толчок Барелла Николо
59'
Лерис Мехди нанес удар, мяч был парирован, но Краньо Алессио не удержал его в руках.
59'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает пас партнеру.
59'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает пас партнеру.
59'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Кальяри контролирует мяч.
58'
Кальяри контролирует мяч.
57'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Кьево контролирует мяч.
56'
Кальяри контролирует мяч.
56'
Кальяри контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Степински Мариуш нанес удар головой, но Краньо Алессио спокойно отбил мяч.
55'
Диуссе Ассан из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
55'
Кьево имеет хороший шанс забить.
55'
54'
Фараго Паоло получил желтую карточку от судьи
54'
Фараго Паоло из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Барба Федерико пострадал.
54'
Меджорини Риккардо из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Игрок из команды Кьево вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
53'
Тактическая замена. Ярошински Павел уходит с поля и его заменяет Бани Маттиа
53'
Кальяри контролирует мяч.
52'
Депаоли Фабио получает вторую желтую карточку. Удаление.
52'
Депаоли Фабио из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Чигарини Лука пострадал.
51'
Педру Жоау III задерживает мяч рукой
51'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Кальяри контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Степински Мариуш из команды Кьево в офсайде
47'
Кальяри контролирует мяч.
47'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Степински Мариуш из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Чеппители Лука пострадал.
46'
Удар от ворот произведет Кьево
46'
ШАНС! Барелла Николо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Барелла Николо из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Кьево контролирует мяч.
46'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Кьево контролирует мяч.
43'
Каччаторе Фабрицио сделал результативную передачу.
43'
ГОООООЛ - Ионице Артур Кальяри забивает ударом головой
43'
Удар от ворот произведет Кьево
43'
Шанс! Теро Сириль из команды Кальяри пробил головой, но мимо
43'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
42'
Пеллегрини Лука из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Лерис Мехди из команды Кьево пасует в штрафную, но Краньо Алессио выходит и ловит мяч.
41'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Кальяри
40'
Отличный пас сделал Лерис Мехди из команды Кьево. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
Удар от ворот произведет Кьево
40'
Как он промахнулся? Ионице Артур имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
39'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
39'
Барба Федерико из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Ионице Артур пострадал.
39'
Матч возобновлен
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
39'
ШТАНГА! Пробил головой Степински Мариуш прямо в каркас ворот!
39'
38'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево разыграл угловой с левого угла.
38'
Меджорини Риккардо нанес удар головой, но Краньо Алессио перевел мяч на угловой!
38'
38'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
37'
37'
Ионице Артур наказан за толчок Меджорини Риккардо
36'
Степински Мариуш из команды Кьево в офсайде
36'
Кьево контролирует мяч.
35'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
35'
Кальяри контролирует мяч.
35'
Матч возобновлен
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
34'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Кьево контролирует мяч.
33'
Барелла Николо сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О Л - Педру Жоау III изменил счет на табло!
33'
Барелла Николо из команды Кальяри делает пас партнеру.
33'
Барелла Николо из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
33'
Кальяри начинает контратаку
32'
Кальяри контролирует мяч.
32'
Кьево контролирует мяч.
31'
Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево идет с мячом вперед на обострение...
30'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Кьево контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Меджорини Риккардо из команды Кьево в офсайде
29'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает пас партнеру.
29'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает пас партнеру.
28'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
28'
Каччаторе Фабрицио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
28'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
27'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Хетемай Перпарим пробует нанести удар издали, но Краньо Алессио держит все под контролем
26'
Судья сигнализирует, что Фараго Паоло из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Ярошински Павел
26'
Кальяри контролирует мяч.
26'
Судья сигнализирует, что Депаоли Фабио из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
25'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Барелла Николо из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Ярошински Павел из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Кьево контролирует мяч.
23'
Степински Мариуш из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Кьево контролирует мяч.
23'
23'
23'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Депаоли Фабио получил желтую карточку от судьи
22'
Судья сигнализирует, что Депаоли Фабио из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Ионице Артур
21'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Степински Мариуш из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Краньо Алессио пострадал.
20'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Хетемай Перпарим возвращается на поле.
17'
Матч возобновлен
17'
Ох, нехорошо это выглядит. Хетемай Перпарим получил травму и медбригада забирает его с поля.
17'
Хетемай Перпарим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Пеллегрини Лука сделал результативную передачу.
16'
ГОООООЛ - Пизакане Фабио Кальяри забивает ударом головой
16'
16'
Чигарини Лука из команды Кальяри разыграл угловой с левого угла.
16'
Андреолли Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Отличные скиллы показывает Педру Жоау III, обводя своих соперников
16'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Пеллегрини Лука из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Кьево контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Ионице Артур задерживает мяч рукой
14'
Удар от ворот произведет Кальяри
14'
Ярошински Павел из команды Кьево навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
14'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Лерис Мехди из команды Кьево делает пас партнеру.
14'
Лерис Мехди из команды Кьево плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает пас партнеру.
13'
Кьево начинает контратаку
13'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Барелла Николо возвращается на поле.
13'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Кальяри контролирует мяч.
12'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Барелла Николо получил травму и медбригада забирает его с поля.
12'
Барелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
10'
Степински Мариуш нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Диуссе Ассан наказан за толчок Барелла Николо
9'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Кьево контролирует мяч.
9'
Кальяри контролирует мяч.
9'
Кьево контролирует мяч.
8'
Кальяри контролирует мяч.
8'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
8'
8'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево разыграл угловой с левого угла.
7'
Краньо Алессио отбил мяч на угловой после удара Меджорини Риккардо из штрафной площади.
7'
Лерис Мехди делает длинную передачу вперед
6'
Удар от ворот произведет Кальяри
6'
Диуссе Ассан задерживает мяч рукой
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
Удар от ворот произведет Кальяри
5'
Андреолли Марко из команды Кьево наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
5'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой слева.
5'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
4'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой слева.
4'
Ярошински Павел из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
3'
Кьево контролирует мяч.
3'
Судья сигнализирует, что Пеллегрини Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Лерис Мехди
3'
Педру Жоау III из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Лерис Мехди пострадал.
3'
Кальяри контролирует мяч.
2'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Диуссе Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Кальяри контролирует мяч.
1'
Меджорини Риккардо задерживает мяч рукой
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Кьево начинает с центра поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Англия: .Чемпионшип
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Беларусь: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А. Плей-офф. Чемпионская группа
Бельгия: Первый дивизион Б. Понижение
Болгария: Группа А. Понижение (Группа 1)
Болгария: Группа А. Понижение (Группа 2)
Бразилия: Кубок Кариоки: Плей-офф (1/2 финала)
Венесуэла: Примера: Апертура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Голландия: Первый дивизион
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Египет: Премьер-лига
Израиль: Первая лига Израиля
Итог 5 Хапоэль Бней Лод 2 Хапоэль Ришон-ле-Цион Итог 2 Hapoel Nir Ramat HaSharon 2 Хапоэль Иксал Итог 2 Секция Нес-Циона 1 Хапоэль Кфар-Саба Итог 1 Хапоэль Афула 0 Хапоэль Акре Итог 2 Хапоэль Мармолек 1 Хапоэль Петах-Тиква Итог 3 Maccabi Ahi Nazareth 1 Хапоель Ашкелон Итог 2 Хапоэль Катамон Иерусалим 2 Хапоэль Назарет-Иллит Итог 1 Хапоэль Рамат-Ган 2 Бейтар Тель-Авив
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Ирландия: Первый дивизион
Ирландия: Премьер-дивизион
Испания: Сегунда
Италия: Серия B
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Суперкубок КАФ (Финал)
США: МЛС
США: ЮСЛ
США: ЮСЛ. Лига 1
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Южная Корея: K-Лига 1
Япония: Джей-лига
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