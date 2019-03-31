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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Болонья
2:1
Конец матча
Сассуоло
0'
22' Желтая карточка
Хеландер Филип
29' Желтая карточка
Демирал Мерих
61' Желтая карточка
Сенси Стефано
1:0
68' Пенальти
Пульгар Эрик
86' Желтая карточка
Бурабия Мехди
1:1
90' Гол
Бога Джереми
2:1
90' Гол
Дестро Маттиа
90' Желтая карточка
Дестро Маттиа
90'+8
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Желтая карточка
98'
Дестро Маттиа получает желтую карточку за неспортивное поведение
96'
Орсолини Риккардо сделал результативную передачу.
Описание гола
96'
ГОООООЛ - Дестро Маттиа Болонья забивает ударом головой
Угловой
96'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.
96'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
96'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
95'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Дейкс Митчелл из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
95'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
94'
Матч возобновлен
93'
Матч возобновлен
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
93'
Пульгар Эрик из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Бабакар Хоума пострадал.
93'
Тактическая замена. Сориано Роберто уходит с поля и его заменяет Дестро Маттиа
92'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Бога Джереми забивает!
91'
Бабакар Хоума мяч отрикошетил от ворот
91'
Бога Джереми из команды Сассуоло делает пас партнеру.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
90'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
89'
Сассуоло контролирует мяч.
89'
Матч возобновлен
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Сассуоло контролирует мяч.
87'
Сассуоло контролирует мяч.
87'
Локателли Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Локателли Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
86'
Судья подбегает и показывает Бурабия Мехди из команды Сассуоло отложенную желтую карточку за фол.
85'
Донса Годфред нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Тактическая замена. Джемаили Блерим уходит с поля и его заменяет Донса Годфред
83'
Паласио Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
83'
Бурабия Мехди мяч отрикошетил от ворот
Угловой
83'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
82'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
81'
Демирал Мерих из команды Сассуоло толкнул локтем оппонента. Это Данило Ларанжера заработал фол
81'
Бурабия Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Орсолини Риккардо из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Локателли Мануэль
80'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
79'
Хорошую попытку сделал Паласио Родриго. Удар в створ, но вратарь начеку
79'
Сансоне Никола разрезает оборону соперника отличным пасом
78'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
78'
Сассуоло контролирует мяч.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Сенси Стефано из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
77'
Сориано Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что М'Байе Ибрахим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Бога Джереми
75'
Сориано Роберто из команды Болонья отдал передачу, которая была заблокирована.
75'
Дейкс Митчелл из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
75'
Локателли Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
Удар от ворот произведет Болонья
74'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает неудачный навес.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Демирал Мерих из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
73'
Удар от ворот произведет Сассуоло
73'
Какой промах! Орсолини Риккардо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
72'
Джемаили Блерим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Офсайд
72'
Орсолини Риккардо из команды Болонья в офсайде
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
71'
Удар от ворот произведет Болонья
71'
Тактическая замена. Маньянелли Франческо уходит с поля и его заменяет Локателли Мануэль
71'
Демирал Мерих из команды Сассуоло навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
70'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
69'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Сассуоло контролирует мяч.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Пульгар Эрик из команды Болонья забивает с точки!
67'
Тактическая замена. Поли Андреа уходит с поля и его заменяет Пульгар Эрик
Фол, нарушение
66'
ПЕНАЛЬТИ! - Бабакар Хоума играет рукой в штрафной! Бабакар Хоума вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
66'
Сансоне Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Берарди Доменико наказан за толчок Сансоне Никола
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
63'
Сансоне Никола из команды Болонья в офсайде
63'
Ди Франческо Федерико получил травму и заменен. Бога Джереми выходит на поле.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что М'Байе Ибрахим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
62'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
62'
Сансоне Никола из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
62'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
61'
Сенси Стефано из команды Сассуоло предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
61'
Сенси Стефано наказан за толчок М'Байе Ибрахим
Фол, нарушение
60'
М'Байе Ибрахим наказан за толчок Феррари Джанмарко
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
Сассуоло контролирует мяч.
Фол, нарушение
58'
Хеландер Филип наказан за толчок Рожерио да Силва
58'
Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой слева.
58'
Лирола Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
57'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Поли Андреа нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
56'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.
56'
Орсолини Риккардо из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Болонья начинает контратаку
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Сассуоло контролирует мяч.
54'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
53'
Ди Франческо Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Сассуоло контролирует мяч.
52'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
52'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Орсолини Риккардо завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
52'
Болонья имеет хороший шанс забить.
51'
Болонья начинает контратаку
Фол, нарушение
51'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло играет слишком грубо. М'Байе Ибрахим оказался на газоне.
51'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Матч возобновлен
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Удар от ворот произведет Болонья
48'
Удар от ворот произведет Болонья
48'
Сенси Стефано не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Данило Ларанжера из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Ди Франческо Федерико
47'
Удар от ворот произведет Сассуоло
47'
Поли Андреа из команды Болонья навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
47'
Демирал Мерих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Сансоне Никола из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
46'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Демирал Мерих из команды Сассуоло навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
46'
Марлон получил травму и заменен. Лирола Поль выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
46'
Бабакар Хоума пробует нанести удар издали, но Скорупски Лукаш держит все под контролем
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Демирал Мерих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сансоне Никола из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Угловой
44'
Сансоне Никола из команды Болонья разыграл угловой с левого угла.
44'
Орсолини Риккардо мяч отрикошетил от ворот
44'
Паласио Родриго нанес удар, мяч был парирован, но Консильи Андреа не удержал его в руках.
44'
После штрафного удара,который нанес Орсолини Риккардо мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Марлон из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
42'
Сассуоло контролирует мяч.
42'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Удар от ворот произведет Сассуоло
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
40'
Дейкс Митчелл не смог попасть в створ ударом издали
39'
Хорошую попытку сделал Сансоне Никола. Удар в створ, но вратарь начеку
39'
Дейкс Митчелл из команды Болонья делает пас партнеру.
39'
Болонья имеет хороший шанс забить.
38'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
36'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
36'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло в офсайде
35'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
35'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло подал угловой слева.
34'
Сенси Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
34'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
34'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
33'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Сориано Роберто пострадал.
33'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
32'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Сассуоло контролирует мяч.
31'
Сассуоло контролирует мяч.
31'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Бурабия Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой слева.
Желтая карточка
29'
Судья подбегает и показывает Демирал Мерих из команды Сассуоло отложенную желтую карточку за фол.
29'
Дейкс Митчелл из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Болонья контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Сассуоло
28'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
27'
Сансоне Никола из команды Болонья навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
27'
Орсолини Риккардо из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
27'
Сориано Роберто из команды Болонья отдал передачу, которая была заблокирована.
Офсайд
27'
Паласио Родриго из команды Болонья в офсайде
26'
Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Сенси Стефано из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
25'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
24'
Удар от ворот произведет Болонья
Фол, нарушение
24'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло играет слишком грубо. М'Байе Ибрахим оказался на газоне.
23'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
23'
Орсолини Риккардо из команды Болонья в офсайде
23'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
22'
Хеландер Филип - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Хеландер Филип из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
22'
Демирал Мерих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.
21'
Орсолини Риккардо из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Бабакар Хоума из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Дейкс Митчелл
18'
Удар от ворот произведет Сассуоло
18'
ШАНС! Орсолини Риккардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Джемаили Блерим нанес удар издали, а Консильи Андреа отбил его обратно в игру!
Угловой
18'
Сансоне Никола из команды Болонья разыграл угловой с левого угла.
17'
Бабакар Хоума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Сансоне Никола из команды Болонья подал угловой слева.
16'
Демирал Мерих предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Сориано Роберто из команды Болонья играет слишком грубо. Ди Франческо Федерико оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Офсайд
13'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло в офсайде
Описание гола
13'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
13'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
13'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
13'
Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
13'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Маньянелли Франческо задерживает мяч рукой
12'
Болонья контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Бурабия Мехди из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
Фол, нарушение
11'
Джемаили Блерим наказан за толчок Сенси Стефано
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
9'
Удар от ворот произведет Сассуоло
9'
Паласио Родриго из команды Болонья навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Офсайд
8'
Паласио Родриго из команды Болонья в офсайде
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Сансоне Никола
8'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
6'
Паласио Родриго из команды Болонья в офсайде
6'
Болонья контролирует мяч.
6'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
5'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Болонья контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Орсолини Риккардо из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
4'
Демирал Мерих наказан за толчок Паласио Родриго
3'
Демирал Мерих нанес удар головой, но Скорупски Лукаш спокойно отбил мяч.
Угловой
3'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло подал угловой слева.
2'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
2'
Дейкс Митчелл наказан за толчок Берарди Доменико
2'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Берарди Доменико из команды Сассуоло играет слишком грубо. Дейкс Митчелл оказался на газоне.
1'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Болонья начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Иордания: Премьер-лига
Испания: Сегунда
Италия: Серия C (Группа C)
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: НПФЛ (Группа B)
Норвегия: Типпелиген
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Лига 1. Группа А
Сербия: Суперлига
Эквадор: Серия A

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