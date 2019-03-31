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Стадион:
Леванте
0:0
Первый тайм: 3'
Эйбар
0' 3'
Первый тайм
Угловой
3'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
2'
Орельяна Фабиан мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
2'
Энрич Серхи наказан за толчок Робер Пьер
2'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
1'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Эйбар начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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