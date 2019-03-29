Стадион: Монтиливи Зрители: 10652
1:0
37' ГолСтуани Кристиан
39' Желтая карточкаКапа Андер
1:1
53' ГолУильямс Иньяки
1:2
59' ГолГарсия Рауль
63' Желтая карточкаГарсия Рауль
72' Желтая карточкаХуанпе Хуан
80' Желтая карточкаИньиго Мартинес
80' Желтая карточкаПорту Кристиан
84' Желтая карточкаБеньят Эчебария
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
94'
Судья сигнализирует, что Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
94'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
94'
Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
94'
Гранель Алекс не смог попасть в створ ударом издали
93'
Жирона контролирует мяч.
92'
Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Капа Андер не смог попасть в створ ударом издали
91'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
91'
Атлетик Бильбао начинает контратаку
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
90'
Гарсия Рауль II не смог попасть в створ ударом издали
89'
89'
88'
Понс Пере из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Уильямс Иньяки пострадал.
88'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Робертс Патрик
88'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает неудачный навес.
87'
Жирона контролирует мяч.
86'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Капа Андер из команды Атлетик Бильбао делает пас партнеру.
86'
Думбия Сейду из команды Жирона в офсайде
85'
Гарсия Рауль II из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
84'
Тактическая замена. Кордоба Иньиго уходит с поля и его заменяет Баленсиага Микель
84'
Беньят Эчебария получил желтую карточку от судьи
84'
Беньят Эчебария наказан за толчок Гранель Алекс
84'
Атлетик Бильбао контролирует мяч.
83'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Удар от ворот произведет Жирона
82'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао делает неудачный навес.
81'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Кодро Кенан
80'
Рефери не любит споров - именно за это Порту Кристиан сейчас получил желтую
80'
Иньиго Мартинес получил желтую карточку от судьи
80'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Бильбао толкнул локтем оппонента. Это Гарсия Борха I заработал фол
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
Порту Кристиан из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
80'
Гранель Алекс из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
79'
Порту Кристиан из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
79'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Гарсия Рауль II из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
78'
Гарсия Борха I из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
77'
Хорошую попытку сделал Уильямс Иньяки. Удар в створ, но вратарь начеку
77'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Уильямс Иньяки и Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао.
77'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
77'
Гранель Алекс бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
77'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
76'
76'
76'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Жирона контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
Тактическая замена. Рамальо Чимено уходит с поля и его заменяет Думбия Сейду
74'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао в офсайде
74'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао делает пас партнеру.
73'
Гарсия Дани получил травму и заменен. Сан-Хосе Домингес Микель выходит на поле.
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Дани получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Гарсия Дани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Хуанпе Хуан получил желтую карточку от судьи
72'
Хуанпе Хуан из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Гарсия Рауль пострадал.
72'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао в офсайде
71'
71'
71'
Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Юри Берчиче предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Рамальо Чимено из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
70'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
69'
Удар от ворот произведет Жирона
69'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль II из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
68'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
67'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
67'
Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
66'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Понс Пере
66'
Рамальо Чимено наказан за толчок Иньиго Мартинес
65'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
64'
Нуньес Унай задерживает мяч рукой
64'
Тактическая замена. Муньеса Марк уходит с поля и его заменяет Валери Фернандес
63'
Гарсия Рауль получил желтую карточку от судьи
63'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао опасно и грубо сыграл. Муньеса Марк пострадал.
63'
Удар от ворот произведет Жирона
63'
Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Бильбао сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Гарсия Рауль наказан за толчок Гранель Алекс
62'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
61'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Бильбао плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
61'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
59'
Уильямс Иньяки сделал результативную передачу.
59'
ГОООООЛ - Гарсия Рауль Атлетик Бильбао забивает ударом головой
59'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао делает отличный кросс...
59'
Удар от ворот произведет Жирона
59'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
59'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
59'
Гарсия Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао подал угловой справа.
58'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Гарсия Рауль разрезает оборону соперника отличным пасом
56'
Матч возобновлен
56'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
56'
Стуани Кристиан из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Иньиго Мартинес пострадал.
55'
Атлетик Бильбао контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
54'
Уильямс Иньяки наказан за толчок Алькала Педро
53'
Юри Берчиче сделал результативную передачу.
53'
ГОООООЛ - Уильямс Иньяки Атлетик Бильбао забивает ударом головой
53'
53'
Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао идет с мячом вперед на обострение...
52'
Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Капа Андер из команды Атлетик Бильбао в офсайде
51'
Гарсия Дани из команды Атлетик Бильбао сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Капа Андер из команды Атлетик Бильбао делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Понс Пере
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Гранель Алекс из команды Жирона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
48'
Хорошую попытку сделал Гарсия Рауль. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 10652 болельщиков
48'
Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
47'
Рамальо Чимено из команды Жирона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
Жирона начинает контратаку
46'
Капа Андер из команды Атлетик Бильбао опасно и грубо сыграл. Гарсия Борха I пострадал.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
44'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает навес прямо в штрафную.
43'
Порту Кристиан наказан за толчок Иньиго Мартинес
43'
Гарсия Борха I из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
Иньиго Мартинес наказан за толчок Рамальо Чимено
41'
41'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гарсия Дани
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
39'
Капа Андер получил желтую карточку от судьи
39'
Капа Андер из команды Атлетик Бильбао опасно и грубо сыграл. Гарсия Борха I пострадал.
39'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки, обводя своих соперников
39'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао делает навес прямо в штрафную.
38'
Нуньес Унай из команды Атлетик Бильбао толкнул локтем оппонента. Это Стуани Кристиан заработал фол
37'
Гарсия Рауль II сделал результативную передачу.
37'
ГОООООЛ - Стуани Кристиан Жирона забивает ударом головой
37'
Гарсия Рауль II из команды Жирона делает отличный кросс...
37'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Гарсия Рауль II нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Жирона начинает контратаку
36'
35'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
34'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
34'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
33'
33'
Рамальо Чимено из команды Жирона делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
33'
32'
Капа Андер из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
32'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
32'
Гарсия Рауль II нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Атлетик Бильбао контролирует мяч.
30'
Жирона контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
29'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Бильбао разыграл угловой с правого угла.
29'
Гарсия Рауль II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Капа Андер из команды Атлетик Бильбао сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Кордоба Иньиго
28'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
28'
Матч возобновлен
27'
Гарсия Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Гарсия Рауль задерживает мяч рукой
27'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гарсия Дани из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
26'
Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
25'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
24'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Беньят Эчебария
23'
Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Стуани Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
22'
Рамальо Чимено из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Рамальо Чимено из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
22'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Судья сигнализирует, что Капа Андер из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
21'
Хорошую попытку сделал Уильямс Иньяки. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао делает навес прямо в штрафную.
21'
Гарсия Дани разрезает оборону соперника отличным пасом
21'
20'
20'
Рамальо Чимено из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Отличные скиллы показывает Рамальо Чимено, обводя своих соперников
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
19'
Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Понс Пере из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
19'
Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
18'
Гранель Алекс из команды Жирона пробил со штрафного, но очень мимо цели.
18'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао опасно и грубо сыграл. Муньеса Марк пострадал.
17'
Гарсия Борха I из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Гранель Алекс из команды Жирона делает пас партнеру.
17'
Жирона начинает контратаку
17'
17'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао подал угловой справа.
17'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Жирона контролирует мяч.
15'
Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао в офсайде
15'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
13'
Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
13'
12'
Жирона имеет хороший шанс забить.
12'
Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Понс Пере наказан за толчок Де Маркос Оскар
11'
Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Кордоба Иньиго
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
9'
Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Отличные скиллы показывает Юри Берчиче, обводя своих соперников
9'
Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
7'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
7'
Понс Пере из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Уильямс Иньяки пострадал.
6'
Атлетик Бильбао контролирует мяч.
6'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Понс Пере из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
5'
Гарсия Рауль II из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
4'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гарсия Дани
4'
3'
Рамальо Чимено из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
3'
Удар от ворот произведет Жирона
3'
Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Атлетик Бильбао начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Суперкубок КАФ (Финал)
США: МЛС
США: ЮСЛ
США: ЮСЛ. Лига 1
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Южная Корея: K-Лига 1
Япония: Джей-лига
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