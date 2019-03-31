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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 12310
Райо Вальекано
1:1
Конец матча
Бетис
0'
30' Желтая карточка
Суарес Марио
1:0
34' Гол
Рауль де Томас
50' Желтая карточка
Эмерсон Жуниор
52' Желтая карточка
Тито Роберто
57' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
61' Желтая карточка
Медран Альваро
70' Желтая карточка
Бебе Тьягу
1:1
81' Гол
Тельо Кристиан
87' Желтая карточка
Морон Лорен
90' Желтая карточка
Амат Хорди
90' Красная карточка
Ди Санто Франко
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Ди Санто Франко получает красную карточку за не спортивное поведение
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
95'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Бебе Тьягу нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Бетис контролирует мяч.
93'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Офсайд
93'
Леон Серхио из команды Бетис в офсайде
Фол, нарушение
93'
Эмерсон Жуниор задерживает мяч рукой
92'
Бебе Тьягу не смог попасть в створ ударом издали
92'
Гарсия Альваро III нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
92'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
92'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Удар от ворот произведет Бетис
91'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Каналес Серхио пробил со штрафного прямо в стенку
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Желтая карточка
90'
Амат Хорди получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Морон Лорен оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Сидней
89'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Удар от ворот произведет Бетис
89'
Тактическая замена. Суарес Марио уходит с поля и его заменяет Ди Санто Франко
88'
Шанс! Комесанья Санти из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
Угловой
88'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
88'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
87'
Димитриевски Столе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
87'
Морон Лорен получил желтую карточку от судьи
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
86'
Морон Лорен из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Димитриевски Столе пострадал.
Фол, нарушение
86'
Карвалью Вилльям фолит на сопернике
86'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 12310 болельщиков
84'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
84'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
84'
Тельо Кристиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
83'
Суарес Марио фолит на сопернике
81'
Карвалью Вилльям сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Тельо Кристиан изменил счет на табло!
81'
Каналес Серхио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Тактическая замена. Посо Хосе уходит с поля и его заменяет Комесанья Санти
80'
Тактическая замена. Хесе Родригес уходит с поля и его заменяет Леон Серхио
79'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
79'
Бетис имеет хороший шанс забить.
78'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Карвалью Вилльям из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Бетис контролирует мяч.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Эмерсон Жуниор
76'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
Офсайд
75'
Хесе Родригес из команды Бетис в офсайде
75'
Эмерсон Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
74'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
74'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе
73'
Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Угловой
73'
Каналес Серхио из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
73'
Бетис контролирует мяч.
72'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
72'
ШАНС! Бартра Марк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Тактическая замена. Медран Альваро уходит с поля и его заменяет Трехо Оскар
Желтая карточка
70'
Бебе Тьягу получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Бебе Тьягу наказан за толчок Эмерсон Жуниор
Фол, нарушение
70'
Бебе Тьягу фолит на сопернике
70'
Удар от ворот произведет Бетис
69'
Как он промахнулся? Рауль де Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
69'
Отличные скиллы показывает Рауль де Томас, обводя своих соперников
69'
Райо Вальекано контролирует мяч.
69'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
68'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Тактическая замена. Ло Чельсо Джовани уходит с поля и его заменяет Каптум Вилфрид
67'
Бетис контролирует мяч.
67'
Гарсия Альваро III нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
66'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано в офсайде
Офсайд
65'
Морон Лорен из команды Бетис в офсайде
65'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Удар от ворот произведет Бетис
64'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
63'
Хесе Родригес фолит на сопернике
Фол, нарушение
63'
Посо Хосе фолит на сопернике
62'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
61'
Медран Альваро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Безумный фол. Медран Альваро грубо играет против соперника. Пострадал Ло Чельсо Джовани
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
60'
Посо Хосе фолит на сопернике
60'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
Угловой
60'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
59'
Удар от ворот произведет Бетис
59'
Тактическая замена. Хоакин Санчес уходит с поля и его заменяет Морон Лорен
Фол, нарушение
58'
Бартра Марк нарушает правила. Рауль де Томас пострадал
Желтая карточка
57'
Гарсия Альваро III получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
57'
Карвалью Вилльям получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
57'
Карвалью Вилльям фолит на сопернике
Фол, нарушение
57'
Амат Хорди наказан за толчок Хесе Родригес
Фол, нарушение
56'
Судья свистит. Хесе Родригес атаковал сзади соперника. Это Абдулайе Ба заработал своей команде штрафной
56'
Бетис контролирует мяч.
55'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Удар от ворот произведет Бетис
54'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
54'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Матч возобновлен
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
52'
Тито Роберто получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Тито Роберто из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Хоакин Санчес оказался на газоне.
52'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Удар от ворот произведет Бетис
52'
Медран Альваро не смог попасть в створ ударом издали
52'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
52'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
Угловой
51'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано разыграл угловой с левого угла.
51'
Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Медран Альваро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
50'
Эмерсон Жуниор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Эмерсон Жуниор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
50'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Райо Вальекано контролирует мяч.
49'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Удар от ворот произведет Бетис
49'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Эмерсон Жуниор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
48'
Удар от ворот произведет Бетис
48'
Шанс! Рауль де Томас из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
Угловой
47'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
47'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Матч возобновится спорным мячом
46'
Матч возобновлен
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
46'
Райо Вальекано контролирует мяч.
46'
Бетис контролирует мяч.
46'
Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Каналес Серхио пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Хесе Родригес
44'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
43'
Хесе Родригес из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
43'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
43'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Посо Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Тито Роберто из команды Райо Вальекано сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
41'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Тито Роберто из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Райо Вальекано контролирует мяч.
40'
Тельо Кристиан из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
Бетис контролирует мяч.
39'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
39'
Хорошую попытку сделал Гарсия Альваро III. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
38'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Бетис контролирует мяч.
37'
Эмерсон Жуниор из команды Бетис сыграл в стеночку, но там вратарь перехватил.
37'
Бетис контролирует мяч.
36'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Бартра Марк оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
Бебе Тьягу сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Рауль де Томас классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
34'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
33'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Бетис
32'
Суарес Марио не смог попасть в створ ударом издали
32'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
32'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
30'
Суарес Марио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Суарес Марио из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Бартра Марк пострадал.
29'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
29'
Назначен штрафной. Пострадал Тельо Кристиан, его свалил Гарсия Альваро III.
Фол, нарушение
28'
Карвалью Вилльям из команды Бетис толкнул локтем оппонента. Это Медран Альваро заработал фол
28'
Бетис контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
Угловой
27'
Каналес Серхио из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
27'
Эмерсон Жуниор мяч отрикошетил от ворот
26'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает пас партнеру.
26'
Тельо Кристиан из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
25'
Бебе Тьягу задерживает мяч рукой
24'
Бетис контролирует мяч.
24'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
Удар от ворот произведет Бетис
24'
ШАНС! Морено Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Отличные скиллы показывает Морено Алекс, обводя своих соперников
23'
Райо Вальекано контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
22'
Бетис контролирует мяч.
22'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
20'
Медран Альваро пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
20'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Бетис
19'
Как он промахнулся? Гарсия Альваро III имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
19'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
19'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
18'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Судья свистит. Абдулайе Ба атаковал сзади соперника. Это Хоакин Санчес заработал своей команде штрафной
17'
Удар от ворот произведет Бетис
17'
Шанс! Суарес Марио из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
Угловой
16'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
16'
Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Посо Хосе из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
16'
Райо Вальекано контролирует мяч.
15'
Бетис контролирует мяч.
Офсайд
14'
Карвалью Вилльям из команды Бетис в офсайде
14'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
13'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
12'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
12'
Райо Вальекано контролирует мяч.
11'
Хоакин Санчес пробует нанести удар издали, но Димитриевски Столе держит все под контролем
11'
Бетис контролирует мяч.
11'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Бебе Тьягу нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
10'
Рауль де Томас нанес удар головой, но Пау Лопес перевел мяч на угловой!
9'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
9'
Морено Алекс нанес удар издали, а Пау Лопес отбил его обратно в игру!
9'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
8'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Бебе Тьягу нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Бартра Марк
5'
Бетис контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
4'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
3'
Бетис контролирует мяч.
2'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Бетис
2'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
2'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
1'
Посо Хосе делает подножку сопернику.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Бетис начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Латвия: Высшая лига Латвии
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Норвегия: Первый дивизион
Польша: Второй дивизион
Польша: Экстракласса
Северная Македония: Первая лига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: ЮСЛ
Франция: Первый дивизион: Женщины
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Швейцария: Суперлига
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан

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