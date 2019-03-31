Стадион: Кампо де Вальекас Зрители: 12310
1:1
Конец матча
30' Желтая карточкаСуарес Марио
1:0
34' ГолРауль де Томас
50' Желтая карточкаЭмерсон Жуниор
52' Желтая карточкаТито Роберто
57' Желтая карточкаКарвалью Вилльям
61' Желтая карточкаМедран Альваро
70' Желтая карточкаБебе Тьягу
1:1
81' ГолТельо Кристиан
87' Желтая карточкаМорон Лорен
90' Желтая карточкаАмат Хорди
90' Красная карточкаДи Санто Франко
Новости после матча
Второй тайм
95'
Ди Санто Франко получает красную карточку за не спортивное поведение
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
95'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
94'
Бетис контролирует мяч.
93'
Райо Вальекано контролирует мяч.
93'
Леон Серхио из команды Бетис в офсайде
93'
Эмерсон Жуниор задерживает мяч рукой
92'
Бебе Тьягу не смог попасть в створ ударом издали
92'
Гарсия Альваро III нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
92'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
92'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Удар от ворот произведет Бетис
91'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Каналес Серхио пробил со штрафного прямо в стенку
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Амат Хорди получил желтую карточку от судьи
90'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Морон Лорен оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
89'
Судья сигнализирует, что Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Сидней
89'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Удар от ворот произведет Бетис
89'
Тактическая замена. Суарес Марио уходит с поля и его заменяет Ди Санто Франко
88'
Шанс! Комесанья Санти из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
88'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
88'
Матч возобновлен
87'
Димитриевски Столе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Морон Лорен получил желтую карточку от судьи
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Морон Лорен из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Димитриевски Столе пострадал.
86'
Карвалью Вилльям фолит на сопернике
86'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 12310 болельщиков
84'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
84'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
84'
Тельо Кристиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
83'
Суарес Марио фолит на сопернике
81'
Карвалью Вилльям сделал результативную передачу.
81'
Г О О О О Л - Тельо Кристиан изменил счет на табло!
81'
Каналес Серхио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Тактическая замена. Посо Хосе уходит с поля и его заменяет Комесанья Санти
80'
Тактическая замена. Хесе Родригес уходит с поля и его заменяет Леон Серхио
79'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
79'
Бетис имеет хороший шанс забить.
78'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Карвалью Вилльям из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Бетис контролирует мяч.
77'
Судья сигнализирует, что Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Эмерсон Жуниор
76'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
75'
Хесе Родригес из команды Бетис в офсайде
75'
Эмерсон Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
74'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
74'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе
73'
Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
73'
Каналес Серхио из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
73'
Бетис контролирует мяч.
72'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
72'
ШАНС! Бартра Марк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Тактическая замена. Медран Альваро уходит с поля и его заменяет Трехо Оскар
70'
Бебе Тьягу получил желтую карточку от судьи
70'
Бебе Тьягу наказан за толчок Эмерсон Жуниор
70'
Бебе Тьягу фолит на сопернике
70'
Удар от ворот произведет Бетис
69'
Как он промахнулся? Рауль де Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
69'
Отличные скиллы показывает Рауль де Томас, обводя своих соперников
69'
Райо Вальекано контролирует мяч.
69'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
68'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Тактическая замена. Ло Чельсо Джовани уходит с поля и его заменяет Каптум Вилфрид
67'
Бетис контролирует мяч.
67'
Гарсия Альваро III нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано в офсайде
65'
Морон Лорен из команды Бетис в офсайде
65'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Удар от ворот произведет Бетис
64'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
63'
Хесе Родригес фолит на сопернике
63'
Посо Хосе фолит на сопернике
62'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Медран Альваро получил желтую карточку от судьи
61'
Безумный фол. Медран Альваро грубо играет против соперника. Пострадал Ло Чельсо Джовани
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Посо Хосе фолит на сопернике
60'
60'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
59'
Удар от ворот произведет Бетис
59'
Тактическая замена. Хоакин Санчес уходит с поля и его заменяет Морон Лорен
58'
Бартра Марк нарушает правила. Рауль де Томас пострадал
57'
Гарсия Альваро III получает желтую карточку за неспортивное поведение
57'
Карвалью Вилльям получает желтую карточку за неспортивное поведение
57'
Карвалью Вилльям фолит на сопернике
57'
Амат Хорди наказан за толчок Хесе Родригес
56'
Судья свистит. Хесе Родригес атаковал сзади соперника. Это Абдулайе Ба заработал своей команде штрафной
56'
Бетис контролирует мяч.
55'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Удар от ворот произведет Бетис
54'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
54'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Матч возобновлен
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Тито Роберто получил желтую карточку от судьи
52'
Тито Роберто из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Хоакин Санчес оказался на газоне.
52'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Удар от ворот произведет Бетис
52'
Медран Альваро не смог попасть в створ ударом издали
52'
52'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
51'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано разыграл угловой с левого угла.
51'
Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Медран Альваро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Эмерсон Жуниор получил желтую карточку от судьи
50'
Судья сигнализирует, что Эмерсон Жуниор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
50'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Райо Вальекано контролирует мяч.
49'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Удар от ворот произведет Бетис
49'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
48'
Судья сигнализирует, что Эмерсон Жуниор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
48'
Удар от ворот произведет Бетис
48'
Шанс! Рауль де Томас из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
47'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
47'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Матч возобновится спорным мячом
46'
Матч возобновлен
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
46'
Райо Вальекано контролирует мяч.
46'
Бетис контролирует мяч.
46'
Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Каналес Серхио пробил со штрафного прямо в стенку
44'
Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Хесе Родригес
44'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
43'
Хесе Родригес из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
43'
43'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Посо Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Тито Роберто из команды Райо Вальекано сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
41'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Тито Роберто из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Райо Вальекано контролирует мяч.
40'
Тельо Кристиан из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
Бетис контролирует мяч.
39'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
39'
Хорошую попытку сделал Гарсия Альваро III. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
38'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Бетис контролирует мяч.
37'
Эмерсон Жуниор из команды Бетис сыграл в стеночку, но там вратарь перехватил.
37'
Бетис контролирует мяч.
36'
Райо Вальекано контролирует мяч.
36'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Бартра Марк оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
Бебе Тьягу сделал результативную передачу.
34'
Г О О О О Л - Рауль де Томас классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
34'
33'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Бетис
32'
Суарес Марио не смог попасть в створ ударом издали
32'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Суарес Марио получил желтую карточку от судьи
30'
Суарес Марио из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Бартра Марк пострадал.
29'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
29'
Назначен штрафной. Пострадал Тельо Кристиан, его свалил Гарсия Альваро III.
28'
Карвалью Вилльям из команды Бетис толкнул локтем оппонента. Это Медран Альваро заработал фол
28'
Бетис контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
27'
Каналес Серхио из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
27'
Эмерсон Жуниор мяч отрикошетил от ворот
26'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает пас партнеру.
26'
Тельо Кристиан из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Бебе Тьягу задерживает мяч рукой
24'
Бетис контролирует мяч.
24'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
Удар от ворот произведет Бетис
24'
ШАНС! Морено Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Отличные скиллы показывает Морено Алекс, обводя своих соперников
23'
Райо Вальекано контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
22'
Бетис контролирует мяч.
22'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
20'
Медран Альваро пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
20'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Бетис
19'
Как он промахнулся? Гарсия Альваро III имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
19'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
19'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
18'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Райо Вальекано контролирует мяч.
18'
Судья свистит. Абдулайе Ба атаковал сзади соперника. Это Хоакин Санчес заработал своей команде штрафной
17'
Удар от ворот произведет Бетис
17'
Шанс! Суарес Марио из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
16'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
16'
Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Посо Хосе из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
16'
Райо Вальекано контролирует мяч.
15'
Бетис контролирует мяч.
14'
Карвалью Вилльям из команды Бетис в офсайде
14'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
13'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
12'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
12'
Райо Вальекано контролирует мяч.
11'
Хоакин Санчес пробует нанести удар издали, но Димитриевски Столе держит все под контролем
11'
Бетис контролирует мяч.
11'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
10'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
10'
Рауль де Томас нанес удар головой, но Пау Лопес перевел мяч на угловой!
9'
9'
Морено Алекс нанес удар издали, а Пау Лопес отбил его обратно в игру!
9'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
8'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
8'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Судья сигнализирует, что Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Бартра Марк
5'
Бетис контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
4'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
3'
Бетис контролирует мяч.
2'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Бетис
2'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Посо Хосе делает подножку сопернику.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Бетис начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости спорта
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа
Австрия: Вторая лига
Англия: Женская Суперлига: Женщины
Англия: Трофей АФЛ (Финал)
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А. Повышение: Плей-офф (1/16 финала)
Аргентина: Федераль А. Повышение. Финал
Беларусь: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А. Плей-офф. Чемпионская группа
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)
Бельгия: Первый дивизион Б. Понижение
Болгария: Группа А. Понижение (Группа 2)
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Кубок Кариоки: Плей-офф (Финал)
Бразилия: Минейро: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1: Плей-офф (1/2 финала)
Венгрия: Венгерский второй дивизион
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании. Понижение (Группа 1)
Дания: Суперлига Дании. Понижение (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Кубок (1/64 финала)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: НПФЛ (Группа A)
Нигерия: НПФЛ (Группа B)
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Северная Македония: Первая лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: МЛС
США: ЮСЛ
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Комментарии к прогнозам (0)