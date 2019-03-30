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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 12705
Хетафе
0:2
Конец матча
Леганес
0'
17' Желтая карточка
Максимович Неманья
0:0
18' Не забитый пенальти
Каррильо Гидо
0:1
49' Гол
Майкл Сантос
65' Желтая карточка
Брайтвайт Мартин
65' Желтая карточка
Дамиан Суарес
68' Желтая карточка
Каррильо Гидо
70' Желтая карточка
Оливера Матиас
0:2
83' Гол
Хуанфран Морено
86' Желтая карточка
Дьене Даконам
90' Желтая карточка
Фламини Матьё
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
94'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
93'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
92'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
91'
Фламини Матьё совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
91'
Судья свистит. Фламини Матьё атаковал сзади соперника. Это Весга Микель заработал своей команде штрафной
91'
Дьене Даконам из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
91'
Сабин Мерино из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
90'
Удар от ворот произведет Леганес
90'
Видаль Молина не смог попасть в створ ударом издали
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
89'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Удар от ворот произведет Леганес
88'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Тарин Родриго наказан за толчок Анхель Луис
Фол, нарушение
87'
Сабин Мерино наказан за толчок Дьене Даконам
87'
Тактическая замена. Каррильо Гидо уходит с поля и его заменяет Сабин Мерино
Желтая карточка
86'
Дьене Даконам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
86'
Судья свистит. Дьене Даконам атаковал сзади соперника. Это Сильва Хонатан заработал своей команде штрафной
86'
Леганес начинает контратаку
85'
Максимович Неманья пробует нанести удар издали, но Куэльяр Иван держит все под контролем
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Хетафе контролирует мяч.
84'
Фантастический гол, где все сам сделал Хуанфран Морено!
83'
Каррильо Гидо сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Хуанфран Морено изменил счет на табло!
83'
Хуанфран Морено из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
83'
Леганес начинает контратаку
83'
Тарин Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Сиовас Димитрис из команды Леганес играет слишком грубо. Анхель Луис оказался на газоне.
82'
Тактическая замена. Оливера Матиас уходит с поля и его заменяет Антунеш Виторину
Фол, нарушение
82'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес играет слишком грубо. Дьене Даконам оказался на газоне.
81'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой слева.
81'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Оливера Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Максимович Неманья наказан за толчок Каррильо Гидо
80'
Каррильо Гидо из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Оскар Родригес нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Весга Микель из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
79'
Тактическая замена. Ньом Аллан уходит с поля и его заменяет Хуанфран Морено
Фол, нарушение
78'
Безумный фол. Видаль Молина грубо играет против соперника. Пострадал Бустинса Унаи
78'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
77'
Кабрера Леандро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет Леганес
77'
Какой промах! Анхель Луис имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
77'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Угловой
76'
Портильо Франсиско из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
76'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
76'
Назначен штрафной. Пострадал Куэльяр Иван, его свалил Оливера Матиас.
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
Хорошую попытку сделал Анхель Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Мата Хайме из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
75'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
74'
Игрок команды Леганес сделал подножку сопернику.
74'
Удар от ворот произведет Хетафе
74'
Оскар Родригес из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
74'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Весга Микель из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
73'
Опасность! Брайтвайт Мартин из команды Леганес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
73'
Отличные скиллы показывает Брайтвайт Мартин, обводя своих соперников
73'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
72'
Максимович Неманья из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
72'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Матч возобновлен
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
71'
Безумный фол. Каррильо Гидо грубо играет против соперника. Пострадал Дамиан Суарес
71'
Матч возобновлен
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
70'
Оливера Матиас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
70'
Безумный фол. Оливера Матиас грубо играет против соперника. Пострадал Перес Рубен
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
Видаль Молина из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
70'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
69'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
69'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Тактическая замена. Арамбарри Мауро уходит с поля и его заменяет Фламини Матьё
Желтая карточка
68'
Каррильо Гидо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
68'
Безумный фол. Каррильо Гидо грубо играет против соперника. Пострадал Арамбарри Мауро
68'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Удар от ворот произведет Хетафе
67'
Шанс! Каррильо Гидо из команды Леганес пробил головой, но мимо
Угловой
67'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
67'
Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
66'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Желтая карточка
65'
Дамиан Суарес получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
65'
Брайтвайт Мартин получает желтую карточку за неспортивное поведение
65'
Арамбарри Мауро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
Брайтвайт Мартин нанес удар, мяч был парирован, но Сория Давид не удержал его в руках.
64'
Сиовас Димитрис из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
63'
Бустинса Унаи наказан за толчок Анхель Луис
62'
Удар от ворот произведет Леганес
62'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает неудачный навес.
62'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Удар от ворот произведет Хетафе
61'
Тактическая замена. Майкл Сантос уходит с поля и его заменяет Брайтвайт Мартин
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Видаль Молина из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Бустинса Унаи
60'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
60'
Каррильо Гидо наказан за толчок Портильо Франсиско
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Удар от ворот произведет Леганес
59'
Анхель Луис не смог попасть в створ ударом издали
58'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
58'
Тарин Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Тактическая замена. Фулкье Димитри уходит с поля и его заменяет Анхель Луис
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Перес Рубен из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
57'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фулкье Димитри из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
56'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Сиовас Димитрис из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
55'
Дамиан Суарес наказан за толчок Сильва Хонатан
54'
Леганес имеет хороший шанс забить.
54'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Сильва Хонатан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
53'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Леганес
52'
Шанс! Кабрера Леандро из команды Хетафе пробил головой, но мимо
52'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Ньом Аллан из команды Леганес играет слишком грубо. Оливера Матиас оказался на газоне.
51'
Матч возобновлен
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
49'
Сильва Хонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГОООООЛ - Майкл Сантос Леганес забивает ударом головой
49'
Сильва Хонатан из команды Леганес делает отличный кросс...
Фол, нарушение
49'
Портильо Франсиско задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Портильо Франсиско из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
48'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
47'
Хетафе контролирует мяч.
47'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
46'
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Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
47'
Майкл Сантос наказан за толчок Арамбарри Мауро
46'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
Угловой
44'
Сильва Хонатан из команды Леганес подал угловой слева.
44'
Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
43'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
42'
Назначен штрафной. Пострадал Каррильо Гидо, его свалил Оливера Матиас.
41'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Фулкье Димитри из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
41'
Матч возобновится спорным мячом
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Травма, повреждение
40'
Сория Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Видаль Молина задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
37'
Мата Хайме наказан за толчок Бустинса Унаи
37'
Куэльяр Иван не дал случится голу! Арамбарри Мауро должен был забивать, но Куэльяр Иван сделал отличный сейв
36'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой слева.
36'
Бустинса Унаи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
34'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
34'
Оскар Родригес из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Хетафе контролирует мяч.
34'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Майкл Сантос из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Дьене Даконам
33'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Сория Давид из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
Леганес имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
32'
Судья свистит. Сиовас Димитрис атаковал сзади соперника. Это Видаль Молина заработал своей команде штрафной
31'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Майкл Сантос из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Кабрера Леандро
29'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Хетафе
28'
ШАНС! Майкл Сантос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Майкл Сантос из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
28'
Леганес имеет хороший шанс забить.
28'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
27'
Майкл Сантос из команды Леганес в офсайде
26'
Удар от ворот произведет Леганес
26'
Максимович Неманья не смог попасть в створ ударом издали
26'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
25'
Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
25'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Сильва Хонатан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
24'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
24'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Угловой
24'
Дамиан Суарес из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
24'
Арамбарри Мауро мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
23'
Тарин Родриго наказан за толчок Видаль Молина
22'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
Удар от ворот произведет Леганес
21'
Дамиан Суарес из команды Хетафе делает неудачный навес.
21'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Офсайд
20'
Майкл Сантос из команды Леганес в офсайде
20'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
20'
Ньом Аллан из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Майкл Сантос из команды Леганес в офсайде
19'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
Угловой
18'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
18'
Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Описание гола
18'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Каррильо Гидо взялся за удар, но Сория Давид заблокировал его!
Фол, нарушение
17'
ПЕНАЛЬТИ! - Максимович Неманья играет рукой в штрафной! Максимович Неманья вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
Желтая карточка
17'
Максимович Неманья получает желтую карточку за игру рукой
17'
Оскар Родригес имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
16'
Весга Микель из команды Леганес делает пас партнеру.
16'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Каррильо Гидо наказан за толчок Фулкье Димитри
15'
Удар от ворот произведет Леганес
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
Как он промахнулся? Мата Хайме имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
Видаль Молина из команды Хетафе делает пас партнеру.
15'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
14'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
14'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Майкл Сантос наказан за толчок Кабрера Леандро
Фол, нарушение
11'
Каррильо Гидо задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
10'
Судья свистит. Майкл Сантос атаковал сзади соперника. Это Арамбарри Мауро заработал своей команде штрафной
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
9'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
9'
Сильва Хонатан наказан за толчок Дамиан Суарес
Фол, нарушение
8'
Фулкье Димитри из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Весга Микель заработал фол
8'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Леганес
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Ньом Аллан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
6'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Майкл Сантос из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
4'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Майкл Сантос нанес удар головой, но Сория Давид спокойно отбил мяч.
4'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
3'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Хетафе контролирует мяч.
2'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Каррильо Гидо из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Леганес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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