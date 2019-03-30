Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 12705
17' Желтая карточкаМаксимович Неманья
0:0
18' Не забитый пенальтиКаррильо Гидо
0:1
49' ГолМайкл Сантос
65' Желтая карточкаБрайтвайт Мартин
65' Желтая карточкаДамиан Суарес
68' Желтая карточкаКаррильо Гидо
70' Желтая карточкаОливера Матиас
0:2
83' ГолХуанфран Морено
86' Желтая карточкаДьене Даконам
90' Желтая карточкаФламини Матьё
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
94'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
93'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
92'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Фламини Матьё совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
91'
Судья свистит. Фламини Матьё атаковал сзади соперника. Это Весга Микель заработал своей команде штрафной
91'
Дьене Даконам из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
91'
Сабин Мерино из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
90'
Удар от ворот произведет Леганес
90'
Видаль Молина не смог попасть в створ ударом издали
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
89'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Удар от ворот произведет Леганес
88'
88'
Тарин Родриго наказан за толчок Анхель Луис
87'
Сабин Мерино наказан за толчок Дьене Даконам
87'
Тактическая замена. Каррильо Гидо уходит с поля и его заменяет Сабин Мерино
86'
Дьене Даконам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
86'
Судья свистит. Дьене Даконам атаковал сзади соперника. Это Сильва Хонатан заработал своей команде штрафной
86'
Леганес начинает контратаку
85'
Максимович Неманья пробует нанести удар издали, но Куэльяр Иван держит все под контролем
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Хетафе контролирует мяч.
84'
Фантастический гол, где все сам сделал Хуанфран Морено!
83'
Каррильо Гидо сделал результативную передачу.
83'
Г О О О О Л - Хуанфран Морено изменил счет на табло!
83'
Хуанфран Морено из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
83'
Леганес начинает контратаку
83'
Тарин Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Сиовас Димитрис из команды Леганес играет слишком грубо. Анхель Луис оказался на газоне.
82'
Тактическая замена. Оливера Матиас уходит с поля и его заменяет Антунеш Виторину
82'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес играет слишком грубо. Дьене Даконам оказался на газоне.
81'
81'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой слева.
81'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Оливера Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Максимович Неманья наказан за толчок Каррильо Гидо
80'
Каррильо Гидо из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Оскар Родригес нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Весга Микель из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
79'
Тактическая замена. Ньом Аллан уходит с поля и его заменяет Хуанфран Морено
78'
Безумный фол. Видаль Молина грубо играет против соперника. Пострадал Бустинса Унаи
78'
77'
Кабрера Леандро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет Леганес
77'
Какой промах! Анхель Луис имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
77'
76'
Портильо Франсиско из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
76'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
76'
Назначен штрафной. Пострадал Куэльяр Иван, его свалил Оливера Матиас.
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
Хорошую попытку сделал Анхель Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Мата Хайме из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
75'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
74'
Игрок команды Леганес сделал подножку сопернику.
74'
Удар от ворот произведет Хетафе
74'
Оскар Родригес из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
74'
Бустинса Унаи из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Весга Микель из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
73'
Опасность! Брайтвайт Мартин из команды Леганес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
73'
Отличные скиллы показывает Брайтвайт Мартин, обводя своих соперников
73'
72'
Максимович Неманья из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
72'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Матч возобновлен
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Безумный фол. Каррильо Гидо грубо играет против соперника. Пострадал Дамиан Суарес
71'
Матч возобновлен
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Оливера Матиас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
70'
Безумный фол. Оливера Матиас грубо играет против соперника. Пострадал Перес Рубен
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
Видаль Молина из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
70'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
69'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
69'
69'
68'
Тактическая замена. Арамбарри Мауро уходит с поля и его заменяет Фламини Матьё
68'
Каррильо Гидо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
68'
Безумный фол. Каррильо Гидо грубо играет против соперника. Пострадал Арамбарри Мауро
68'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Удар от ворот произведет Хетафе
67'
Шанс! Каррильо Гидо из команды Леганес пробил головой, но мимо
67'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
67'
Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
65'
Дамиан Суарес получает желтую карточку за неспортивное поведение
65'
Брайтвайт Мартин получает желтую карточку за неспортивное поведение
65'
Арамбарри Мауро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
Брайтвайт Мартин нанес удар, мяч был парирован, но Сория Давид не удержал его в руках.
64'
Сиовас Димитрис из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Бустинса Унаи наказан за толчок Анхель Луис
62'
Удар от ворот произведет Леганес
62'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает неудачный навес.
62'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Удар от ворот произведет Хетафе
61'
Тактическая замена. Майкл Сантос уходит с поля и его заменяет Брайтвайт Мартин
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Судья сигнализирует, что Видаль Молина из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Бустинса Унаи
60'
Матч возобновлен
60'
Каррильо Гидо наказан за толчок Портильо Франсиско
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Удар от ворот произведет Леганес
59'
Анхель Луис не смог попасть в створ ударом издали
58'
58'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
58'
Тарин Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Тактическая замена. Фулкье Димитри уходит с поля и его заменяет Анхель Луис
57'
Судья сигнализирует, что Перес Рубен из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
57'
56'
Фулкье Димитри из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
56'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Сиовас Димитрис из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Дамиан Суарес наказан за толчок Сильва Хонатан
54'
Леганес имеет хороший шанс забить.
54'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Судья сигнализирует, что Сильва Хонатан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
53'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Леганес
52'
Шанс! Кабрера Леандро из команды Хетафе пробил головой, но мимо
52'
52'
Ньом Аллан из команды Леганес играет слишком грубо. Оливера Матиас оказался на газоне.
51'
Матч возобновлен
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
49'
Сильва Хонатан сделал результативную передачу.
49'
ГОООООЛ - Майкл Сантос Леганес забивает ударом головой
49'
Сильва Хонатан из команды Леганес делает отличный кросс...
49'
Портильо Франсиско задерживает мяч рукой
48'
Судья сигнализирует, что Портильо Франсиско из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
48'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Хетафе контролирует мяч.
47'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 12705 болельщиков
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
47'
Майкл Сантос наказан за толчок Арамбарри Мауро
46'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
44'
Сильва Хонатан из команды Леганес подал угловой слева.
44'
Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
43'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Назначен штрафной. Пострадал Каррильо Гидо, его свалил Оливера Матиас.
41'
41'
Фулкье Димитри из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
41'
Матч возобновится спорным мячом
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Сория Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
38'
Видаль Молина задерживает мяч рукой
37'
Мата Хайме наказан за толчок Бустинса Унаи
37'
Куэльяр Иван не дал случится голу! Арамбарри Мауро должен был забивать, но Куэльяр Иван сделал отличный сейв
36'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой слева.
36'
Бустинса Унаи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
34'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
34'
Оскар Родригес из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Хетафе контролирует мяч.
34'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Судья сигнализирует, что Майкл Сантос из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Дьене Даконам
33'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Сория Давид из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
Леганес имеет хороший шанс забить.
32'
Судья свистит. Сиовас Димитрис атаковал сзади соперника. Это Видаль Молина заработал своей команде штрафной
31'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Судья сигнализирует, что Майкл Сантос из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Кабрера Леандро
29'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Хетафе
28'
ШАНС! Майкл Сантос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Майкл Сантос из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
28'
Леганес имеет хороший шанс забить.
28'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
26'
Удар от ворот произведет Леганес
26'
Максимович Неманья не смог попасть в створ ударом издали
26'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
25'
25'
25'
25'
Судья сигнализирует, что Сильва Хонатан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
24'
24'
24'
Дамиан Суарес из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
24'
Арамбарри Мауро мяч отрикошетил от ворот
23'
Тарин Родриго наказан за толчок Видаль Молина
22'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
Удар от ворот произведет Леганес
21'
Дамиан Суарес из команды Хетафе делает неудачный навес.
21'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
20'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
20'
Ньом Аллан из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
19'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
18'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
18'
Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Каррильо Гидо взялся за удар, но Сория Давид заблокировал его!
17'
ПЕНАЛЬТИ! - Максимович Неманья играет рукой в штрафной! Максимович Неманья вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
17'
Максимович Неманья получает желтую карточку за игру рукой
17'
Оскар Родригес имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
16'
Весга Микель из команды Леганес делает пас партнеру.
16'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Каррильо Гидо наказан за толчок Фулкье Димитри
15'
Удар от ворот произведет Леганес
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
Как он промахнулся? Мата Хайме имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
Видаль Молина из команды Хетафе делает пас партнеру.
15'
14'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
14'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Майкл Сантос наказан за толчок Кабрера Леандро
11'
Каррильо Гидо задерживает мяч рукой
10'
Судья свистит. Майкл Сантос атаковал сзади соперника. Это Арамбарри Мауро заработал своей команде штрафной
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
9'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Сильва Хонатан наказан за толчок Дамиан Суарес
8'
Фулкье Димитри из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Весга Микель заработал фол
8'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Леганес
7'
Судья сигнализирует, что Ньом Аллан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
6'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
5'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Майкл Сантос из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
4'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Майкл Сантос нанес удар головой, но Сория Давид спокойно отбил мяч.
4'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
3'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Хетафе контролирует мяч.
2'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Каррильо Гидо из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Леганес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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60' 0 Уиган 0 Брентфорд 61' 4 Дерби 1 Ротерхэм 65' 2 Рединг 0 Престон Норт Энд 62' 2 Астон Вилла 0 Блэкберн 62' 1 Лидс 2 Миллуолл 65' 0 КПР 1 Болтон 62' 0 Сток Сити 0 Шеффилд Уэнсдей 62' 0 Ипсвич 2 Халл Сити 64' 0 Ноттингем Форест 0 Суонси 63' 1 Шеффилд Юнайтед 1 Бристоль Сити Позже 0 Мидлсбро 0 Норвич
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64' 1 Крю Александра 1 Челтенем 61' 1 Линкольн Сити 1 Маклсфилд 63' 1 Олдхэм Атлетик 0 Гримсби 64' 0 Йовил Таун 1 Ньюпорт 64' 0 Кембридж Юнайтед 0 Колчестер 62' 0 Форест Грин 1 Милтон Кинс Донс 62' 1 Нортгемптон 1 Порт Вейл 65' 2 Транмер 0 Карлайл 61' 1 Бёри 2 Суиндон Таун 63' 1 Эксетер Сити 3 Мэнсфилд 62' 0 Моркам 0 Кроули Таун 63' 0 Стивенэйдж 3 Ноттс Каунти
Англия: Национальная лига
Итог 0 Олдершот 0 Филд 63' 0 FC Halifax Town 0 Мэйденхэд Юнайтед 65' 1 Солихалл 2 Довер 68' 1 Брейнтри 0 Гейтсхед 62' 3 Эббсфлит 1 Рексем 64' 0 Сэлфорд Сити 0 Бромли 63' 1 Барроу 2 Борэм Вуд 61' 3 Истли 1 Хартлпул 63' 2 Харрогейт 2 Мэйдстоун 61' 1 Саттон 2 Хавант энд Уотерлувилл 63' 0 Барнет 0 Лейтон Ориент 62' 2 Честерфилд 0 Дагенем энд Редбридж
Англия: Национальная лига. Север
63' 0 Спеннимур Таун 2 Херефорд 63' 2 Олтринэм 1 Киддерминстер 65' 0 Честер 0 Чорли 66' 0 Лемингтон 0 Эштон Юнайтед 62' 1 Стокпорт 0 Дарлингтон 62' 1 Телфорд 0 Блит Спартанс 63' 0 Брэдфорд Парк 0 Альфретон 63' 0 Гайзли 1 Йорк Сити 63' 0 Саутпорт 0 Брэкли 62' 3 Бостон Юнайтед 1 Керзон 63' 0 Юнайтед оф Манчестер 3 Нанитон
Англия: Национальная лига. Юг
64' 0 Бат 1 Уокинг 63' 1 Дартфорд 1 Труро 63' 0 Глостер 0 Уэллинг 66' 1 Слоу Таун 1 Сент-Олбанс 67' 3 Конкорд Рейнджерс 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 63' 1 Ист Таррок Юнайтед 0 Чиппенхэм Таун 64' 2 Хемел Хемпстэд 2 Истборн 63' 2 Челмсфорд 0 Оксфорд Сити 60' 0 Далвич Гамлет 2 Биллерикей 61' 0 Хэмптон энд Ричмонд 1 Ханегрфорд Таун 65' 2 Торкуэй 1 Уэлдстон
Англия: Первая лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Беларусь: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А. Плей-офф. Чемпионская группа
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа B)
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Минейро: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1. Интериор: Плей-офф (1/2 финала)
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Дания: Третья лига. Чемпионская группа: Женщины
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Лигат ха'Ал. Чемпионская группа
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Ирландия: Первый дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Кубок (1/64 финала)
Итог 3 Цзилинь Байцзя 0 Kunshan FC Итог 0 Hubei Huachuang 1 Циндао Чжуннэн ПП 1 Zhejiang Yiteng 1 Qingdao Red Lions Итог 1 Liuzhou Yuandao 5 Хебей Элит Итог 1 Taizhou Yuanda 0 Пекин Текнолоджи ОТМ 0 Баодин Йинли Йитон 0 Wuhan Three Towns Итог 2 Сычуань Цзюнью 0 Dalian Chanjoy ПП 0 Нанцзин Шай 0 Ченду Цяньбао ПП 0 Цзянси Ляньшэн 0 Lhasa Chengtou Итог 3 Nanning Binjiang 0 Баоту Итог 2 Хунань 4 Yunnan Kunlu Итог 3 Цзыбо Сандей 0 Шэньян Урбан Итог 0 Баодин Йинли Йитон 0 Jinan Dayou
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Латвия: Высшая лига Латвии
Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Норвегия: Топпсериен: Женщины
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Центр
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига II
Итог 0 Daco-Getica Bucuresti 0 ACS Energeticianul Итог 2 FC Arges Pitesti 1 Аэростар Бакау Итог 3 Поли Тимишоара 1 Балотешть Итог 2 Dacia Unirea Braila 2 Металоглобус Итог 5 Академика Клинчени 0 Луцяфэрул Итог 2 Рипенсия Тимишоара 1 Пандурий Итог 1 Фарул 0 Киндия Тырговиште Позже 0 Петролул Плоешти 0 Университатя
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: МЛС
Позже 0 Чикаго Файр 0 Нью-Йорк Ред Буллз Позже 0 Нью-Инглэнд Революшн 0 Миннесота Юнайтед Позже 0 Спортинг Канзас-Сити 0 Монреаль Импакт Позже 0 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 Лос-Анджелес Позже 0 Коламбус Крю 0 Атланта Юнайтед Позже 0 Цинциннати 0 Филадельфия Юнион Позже 0 Реал Солт-Лейк 0 Даллас Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Хьюстон Динамо Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Сиэтл Саундерс
США: ЮСЛ
Итог 1 Tacoma Defiance 2 Нью-Мексико Юнайтед Позже 0 Сент-Луис 0 Шарлотт Индепенденс Позже 0 Луисвилл Сити 0 Birmingham Legion Позже 0 Инди Илевен 0 Хартфорд Атлетик Позже 0 North Carolina FC 0 Чарлстон Бэттери Позже 0 Бетлехем Стил 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Тампа-Бэй 0 Loudoun United Позже 0 Austin Bold 0 Сан-Антонио Позже 0 Рено-1868 0 ОКС Энерджи Позже 0 Эль-Пасо Локомотив 0 Оранж Каунти Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Финикс Райзинг 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс Позже 0 Лас-Вегас Лайтс 0 Реал Монархс
США: ЮСЛ. Лига 1
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Итог 0 Ависпа Фукуока 1 ДЖЕФ Юнайтед Итог 1 Матида Зельвия 0 Эхимэ Итог 1 Токусима Вортис 0 Альбирекс Ниигата Итог 2 Токио Верди 0 Касива Рейсол Итог 1 Фагияно Окаяма 1 Вентфорет Кофу Итог 0 Тотиги 0 Монтедио Ямагата Итог 0 В-Варен Нагасаки 1 Омия Ардидзя Итог 1 Звейген Канадзава 0 Йокогама Итог 1 Гифу 1 Киото Санга Итог 1 Мито Холлихок 0 Кагосима Юнайтед Итог 2 Рюкю 2 Ренофа Ямагути
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