Стадион: Хосе Сорилья Зрители: 18775
1:1
Второй тайм: 82'
2' Желтая карточкаНачо Мартинес
1:0
9' ГолКеко Серхио
47' Желтая карточкаКеко Серхио
54' Желтая карточкаАнуар Туами
75' Желтая карточкаАриц Элустондо
1:1
79' ГолОярсабаль Микель
Второй тайм
81'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
81'
Ануар Туами из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
81'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
81'
Вальядолид контролирует мяч.
81'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
79'
Сангальи Лука сделал результативную передачу.
79'
ГОООООЛ - Оярсабаль Микель Реал Сосьедад забивает ударом головой
79'
79'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
79'
ШАНС! Антонио Ангуло Хесус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
79'
Вальядолид начинает контратаку
79'
79'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
78'
Хуанми Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
78'
Судья сигнализирует, что Мойано Хави из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Хуанми Мигель
77'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
77'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
77'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Антонио Ангуло Хесус
75'
Ариц Элустондо получил желтую карточку от судьи
75'
Судья сигнализирует, что Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гвардиола Серхи
75'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид играет слишком грубо. Тео Эрнандес оказался на газоне.
75'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
75'
Сангальи Лука наказан за толчок Оскар Плано
74'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Судья свистит. Алькарас Рубен атаковал сзади соперника. Это Сангальи Лука заработал своей команде штрафной
72'
Судья сигнализирует, что Мичел Эрреро из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
72'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
72'
Кеко Серхио не смог попасть в створ ударом издали
71'
Удар от ворот произведет Вальядолид
71'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Реал Сосьедад начинает контратаку
71'
ШТАНГА! Пробил головой Гвардиола Серхи прямо в каркас ворот!
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
70'
Удар от ворот произведет Вальядолид
69'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
69'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
69'
Судья сигнализирует, что Оскар Плано из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
68'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Начо Мартинес оказался на газоне.
67'
Тактическая замена. Пардо Рубен уходит с поля и его заменяет Виллиан Жозе
67'
Ануар Туами из команды Вальядолид в офсайде
66'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде
65'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
65'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
65'
ШАНС! Ануар Туами нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
64'
64'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
64'
Удар от ворот произведет Вальядолид
63'
Шанс! Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
63'
62'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
61'
61'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Оскар Плано из команды Вальядолид пасует в штрафную, но Рульи Херонимо выходит и ловит мяч.
60'
Тактическая замена. Сандро Рамирес уходит с поля и его заменяет Хуанми Мигель
60'
Субельдия Игор фолит на сопернике
60'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
59'
Вальядолид контролирует мяч.
59'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
59'
58'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Кеко Серхио из команды Вальядолид подал угловой справа.
58'
Рульи Херонимо отбил мяч на угловой после удара Ануар Туами из штрафной площади.
58'
Оскар Плано из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
57'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
57'
54'
Ануар Туами получил желтую карточку от судьи
54'
Ануар Туами из команды Вальядолид играет слишком грубо. Сальдуа Хосеба оказался на газоне.
54'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
53'
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 18775 болельщиков
53'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
50'
Оскар Плано наказан за толчок Сальдуа Хосеба
50'
Мойано Хави из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
49'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Кеко Серхио получил желтую карточку от судьи
47'
Судья свистит. Кеко Серхио атаковал сзади соперника. Это Оярсабаль Микель заработал своей команде штрафной
46'
Тактическая замена. Верде Даниэле уходит с поля и его заменяет Мичел Эрреро
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
46'
Безумный фол. Навас Рауль грубо играет против соперника. Пострадал Алькарас Рубен
45'
Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
45'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
44'
43'
Кико Франсиско наказан за толчок Янузай Аднан
43'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
41'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
41'
Удар от ворот произведет Вальядолид
41'
О, нет. Из многообещающей позиции Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
41'
40'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с левого угла.
40'
40'
Реал Сосьедад начинает контратаку
40'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Удар от ворот произведет Вальядолид
38'
38'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
37'
Вальядолид контролирует мяч.
37'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
36'
36'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
36'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
36'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад забрасывает мяч в штрафную.
35'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
35'
35'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
34'
Судья сигнализирует, что Верде Даниэле из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
34'
Удар от ворот произведет Вальядолид
33'
Тео Эрнандес не смог попасть в створ ударом издали
33'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
33'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
31'
31'
Судья сигнализирует, что Гвардиола Серхи из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Ариц Элустондо
31'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
31'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
31'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
30'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Масип Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
29'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
28'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид толкнул локтем оппонента. Это Тео Эрнандес заработал фол
27'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Судья сигнализирует, что Оскар Плано из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
26'
Удар от ворот произведет Вальядолид
26'
26'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
25'
Удар от ворот произведет Вальядолид
24'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
24'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
23'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
22'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
21'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
21'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
21'
Янузай Аднан задерживает мяч рукой
20'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
20'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
20'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад в офсайде
19'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Верде Даниэле из команды Вальядолид подал угловой слева.
16'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
15'
Вальядолид контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
15'
Удар от ворот произведет Вальядолид
15'
Субельдия Игор не смог попасть в створ ударом издали
14'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
14'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
13'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
13'
12'
Судья сигнализирует, что Мойано Хави из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Тео Эрнандес
12'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
11'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
11'
ШАНС! Гвардиола Серхи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
11'
Вальядолид контролирует мяч.
11'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
9'
Г О О О О Л - Кеко Серхио забивает!
9'
Тео Эрнандес ошибается в защите.
9'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Кеко Серхио из команды Вальядолид разыграл угловой с правого угла.
8'
Кеко Серхио из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Сандро Рамирес наказан за толчок Начо Мартинес
7'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Верде Даниэле из команды Вальядолид в офсайде
6'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Верде Даниэле из команды Вальядолид подал угловой слева.
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
5'
Навас Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
4'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
4'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Начо Мартинес получил желтую карточку от судьи
2'
Начо Мартинес из команды Вальядолид играет слишком грубо. Янузай Аднан оказался на газоне.
2'
Начо Мартинес нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Верде Даниэле из команды Вальядолид подал угловой справа.
2'
Кеко Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Опасность! Гвардиола Серхи из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид играет слишком грубо. Сальдуа Хосеба оказался на газоне.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Вальядолид начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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