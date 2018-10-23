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0:1
Первый тайм: 33'
0:1
17' ГолБунеджах Багдад
|
17'
0:1
Состав команд
69
Ali
Mosleh
12
Исмаил
Хамид
2
Ро-Ро
16
Хухи
Буалем
55
Чжун
Ву-Юн
96
Афиф
Акрам
Персеполис 4-4-2
- Основной состав
- 1 Бейраванд Алиреза Вратарь
- 88 Siamak Nemati Защитник
- 4 Хоссейни Джалаледдин Защитник
- 3 Shoja Khalilzadeh Защитник
- 69 Ali Mosleh Защитник
- 11 Камябиниа Камаледдин Полузащитник
- 8 Ahmed Nourollahi Полузащитник
- 5 Ресан Башар Полузащитник
- 15 Ансари Мохаммад Полузащитник
- 70 Ali Alipourghara Нападающий
- 90 Godwin Mensha Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Радошевич Божидар Вратарь
- 22 Omid Alishah Защитник
- 18 Mohsen Rabikhah Полузащитник
- 25 Ehsan Alvanzadeh
- 37 Hamidreza Taherkhani
- 21 Adam Hemati
- 26 Saeid Hosseinpour
- Главный тренер: Ali Daei
Аль-Садд 4-3-3
- Основной состав
- 22 Meshaal Barsham Вратарь
- 12 Исмаил Хамид Защитник
- 2 Ро-Ро Защитник
- 16 Хухи Буалем Защитник
- 14 Хассан Абделькарим Защитник
- 29 Габи Фернандес Полузащитник
- 55 Чжун Ву-Юн Полузащитник
- 6 Хави Эрнандес Полузащитник
- 11 Бунеджах Багдад Нападающий
- 10 Аль-Хаидос Хассан Нападающий
- 96 Афиф Акрам Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Аль-Хайри Салем Защитник
- 3 Эсса Яссер Защитник
- 8 Ассадалья Али Полузащитник
- 4 Ahmed Sayyar
- 30 Jehad Mohammad Hudib
- 70 Hamza Al Senhaji
- 15 Сальман Тарек
- Главный тренер: Hussein Amotta
Предыдущие игры
Персеполис (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 18.10.2018 Персеполис 1:0 Navad Urmia КХ
- 02.10.2018 Аль-Садд 0:1 Персеполис ЛЧА
- 27.09.2018 Эстегляль Тегеран 0:0 Персеполис ПГПЛ
- 23.09.2018 Персеполис 1:0 Сепидруд Рашт ПГПЛ
- 17.09.2018 Персеполис 3:1 Лехвия ЛЧА
- 12.09.2018 Персеполис 2:1 Нассаджи Мазендеран ПГПЛ
- 28.08.2018 Лехвия 1:0 Персеполис ЛЧА
- 23.08.2018 Санат Нафт 1:1 Персеполис ПГПЛ
- 17.08.2018 Персеполис 0:0 Нафт Масджид-Солейман ПГПЛ
- 09.08.2018 Эстегляль Хузестан 0:0 Персеполис ПГПЛ
- 03.08.2018 Персеполис 3:0 Фулад Хузестан ПГПЛ
- 26.07.2018 Падиде 0:1 Персеполис ПГПЛ
- 14.05.2018 Персеполис 2:1 Аль-Джазира ЛЧА
- 07.05.2018 Аль-Джазира 3:2 Персеполис ЛЧА
- 27.04.2018 Персеполис 3:0 Сепидруд Рашт ПГПЛ
- 22.04.2018 Зобахан 2:1 Персеполис ПГПЛ
- 16.04.2018 Персеполис 1:0 Аль-Садд ЛЧА
- 11.04.2018 Персеполис 1:1 Парс Джем Бушир ПГПЛ
- 07.04.2018 Падиде 0:1 Персеполис ПГПЛ
- 02.04.2018 Насаф 0:0 Персеполис ЛЧА
Аль-Садд (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 07.10.2018 Аль-Садд 1:1 Аль-Сайлия КС
- 02.10.2018 Аль-Садд 0:1 Персеполис ЛЧА
- 27.09.2018 СК Катар 1:5 Аль-Садд КС
- 22.09.2018 Аль-Садд 5:0 Аль-Райян КС
- 17.09.2018 Аль-Садд 2:2 Эстегляль Тегеран ЛЧА
- 02.09.2018 Аль-Садд 4:0 Аль-Шахания КС
- 27.08.2018 Эстегляль Тегеран 1:3 Аль-Садд ЛЧА
- 19.08.2018 Аль-Садд 1:1 Аль-Гарафа КС
- 12.08.2018 Аль-Садд 10:1 Аль-Араби Доха КС
- 05.08.2018 Аль-Харитият 0:6 Аль-Садд КС
- 14.05.2018 Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Садд ЛЧА
- 07.05.2018 Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда ЛЧА
- 16.04.2018 Персеполис 1:0 Аль-Садд ЛЧА
- 07.04.2018 Аль-Садд 9:1 Аль-Харитият КС
- 02.04.2018 Аль-Садд 2:1 Аль-Васль ЛЧА
- 17.03.2018 Аль-Садд 0:1 Аль-Хор КС
- 13.03.2018 Аль-Садд 4:0 Насаф ЛЧА
- 09.03.2018 Умм Салал 2:1 Аль-Садд КС
- 05.03.2018 Насаф 1:0 Аль-Садд ЛЧА
- 01.03.2018 Лехвия 4:3 Аль-Садд КС
Последние игры между собой
Персеполис: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Аль-Садд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
- 02.10.2018 Аль-Садд 0:1 Персеполис Лига чемпионов АФК
- 16.04.2018 Персеполис 1:0 Аль-Садд Лига чемпионов АФК
- 20.02.2018 Аль-Садд 3:1 Персеполис Лига чемпионов АФК
- 01.05.2015 Персеполис 1:0 Персеполис Лига Жюпиле
Персеполис
Аль-Садд
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0 Удары по воротам 0
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0 Удары в створ 0
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0 Угловые 0
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0 Офсайды 0
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0 Нарушения правил 0
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0 Жёлтые карточки 0
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0 Красные карточки 0
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0 Замены 0
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0 Владение мячом, % 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
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