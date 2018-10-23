  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов АФК
  5. 1/2 финала
Персеполис
0:1
Первый тайм: 33'
Аль-Садд
0'
0:1
17' Гол
Бунеджах Багдад
33'
Первый тайм
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Бунеджах Багдад бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 2 Возняцки Каролин 1 Квитова Петра
1 Свитолина Элина 0 Плишкова Каролина
Позже 0 Локомотив Я 0 Металлург Мг
Позже 0 Кербер Анжелика 0 Осака Наоми
Позже 0 Стивенс Слоан 0 Бертенс Кики
Позже 0 Салават Юлаев 0 СКА


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация