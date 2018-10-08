  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
 
Позже
Ирак
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Ирак

До начала игры, которая состоится 11.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 40 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Аргентина - Ирак
Аргентина
93.7% (59)
Ничья:
0% (0)
Ирак
6.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Аргентина:
31.7% (20)
Аргентина:
30.2% (19)
Аргентина:
9.5% (6)
Аргентина:
7.9% (5)
Аргентина:
6.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация