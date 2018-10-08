Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Ирак

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Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - ИракДо начала игры, которая состоится 11.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 40 минут.
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Прогнозы на матч Аргентина - Ирак
Аргентина
93.7% (59)
Ничья:
0% (0)
Ирак
6.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Аргентина:
31.7% (20)
2:0 Аргентина:
30.2% (19)
4:0 Аргентина:
9.5% (6)
2:1 Аргентина:
7.9% (5)
1:0 Аргентина:
6.3% (4)
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