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Рубин
 
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Динамо Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Динамо Москва

До начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 25 минут.
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:
Прогнозы на матч Рубин - Динамо Москва
Рубин
63.2% (48)
Ничья:
21.1% (16)
Динамо Москва
15.8% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Рубин:
34.2% (26)
Рубин:
21.1% (16)
Ничья:
14.5% (11)
Динамо Москва:
10.5% (8)
Рубин:
6.6% (5)
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