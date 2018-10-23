Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Динамо Москва

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Рубин (последние 20 матчей: +8 =10 -2)
- 20.10.2018 Уфа 0:0 Рубин ПЛ
- 06.10.2018 Рубин 1:0 Урал ПЛ
- 01.10.2018 Рубин 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 26.09.2018 Химки 0:1 Рубин К
- 22.09.2018 Арсенал Тула 2:2 Рубин ПЛ
- 15.09.2018 Рубин 1:0 Енисей ПЛ
- 31.08.2018 Ростов 1:1 Рубин ПЛ
- 25.08.2018 Рубин 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.08.2018 Ахмат 1:1 Рубин ПЛ
- 13.08.2018 Рубин 0:1 Зенит ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Москва 1:1 Рубин ПЛ
- 29.07.2018 Рубин 2:1 Краснодар ПЛ
- 20.07.2018 Рединг 0:0 Рубин ТМК
- 17.07.2018 Рубин 1:0 Маккаби Петах-Тиква ТМК
- 14.07.2018 Рубин 0:1 Хайдук ТМК
- 10.07.2018 Рубин 1:0 Адмира ТМК
- 26.06.2018 Рубин 2:0 Пролетер ТМК
- 13.05.2018 Краснодар 1:1 Рубин ПЛ
- 07.05.2018 Рубин 0:0 Уфа ПЛ
- 30.04.2018 Динамо Москва 0:0 Рубин ПЛ
Динамо Москва (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 21.10.2018 Динамо Москва 1:0 Зенит ПЛ
- 06.10.2018 Крылья Советов 1:0 Динамо Москва ПЛ
- 30.09.2018 Краснодар 3:0 Динамо Москва ПЛ
- 26.09.2018 Торпедо Москва 0:1 Динамо Москва К
- 22.09.2018 Динамо Москва 0:1 Анжи ПЛ
- 14.09.2018 Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 09.09.2018 Динамо Москва 0:1 Енисей ТМК
- 02.09.2018 Динамо Москва 2:0 Оренбург ПЛ
- 25.08.2018 Спартак Москва 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 20.08.2018 Динамо Москва 3:0 Уфа ПЛ
- 10.08.2018 Урал 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Москва 1:1 Рубин ПЛ
- 29.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 19.07.2018 Хольштайн Киль 2:6 Динамо Москва ТМК
- 15.07.2018 Динамо Москва 4:1 Арминия ТМК
- 11.07.2018 Динамо Москва 2:2 Яблонец ТМК
- 08.07.2018 Зенит 5:0 Динамо Москва ТМК
- 30.06.2018 Добруджа 0:2 Динамо Москва ТМК
- 24.06.2018 Динамо Москва 8:0 Черноморец Балчик ТМК
- 13.05.2018 Спартак Москва 0:1 Динамо Москва ПЛ
Последние игры между собой
Рубин: победы: 10, ничьи: 9, поражения: 1
Динамо Москва: победы: 1, ничьи: 9, поражения: 10
- 03.08.2018 Динамо Москва 1:1 Рубин Премьер-лига
- 30.04.2018 Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
- 21.10.2017 Рубин 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 09.04.2016 Рубин 4:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 21.09.2015 Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
- 30.11.2014 Рубин 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 27.10.2014 Динамо Москва 0:2 Рубин Премьер-лига
- 23.03.2014 Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
- 26.09.2013 Рубин 2:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 01.12.2012 Динамо Москва 3:0 Рубин Премьер-лига
- 12.08.2012 Рубин 2:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 09.05.2012 Динамо Москва 0:1 Рубин Кубок
- 07.04.2012 Динамо Москва 1:1 Рубин Премьер-лига
- 26.11.2011 Рубин 2:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 24.10.2011 Динамо Москва 0:2 Рубин Премьер-лига
- 14.06.2011 Рубин 3:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 13.11.2010 Динамо Москва 2:2 Рубин Премьер-лига
- 24.07.2010 Рубин 2:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 23.08.2009 Динамо Москва 0:3 Рубин Премьер-лига
- 19.04.2009 Рубин 3:0 Динамо Москва Премьер-лига
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Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Динамо МоскваДо начала игры, которая состоится 25.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 25 минут.
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Прогнозы на матч Рубин - Динамо Москва
Рубин
63.2% (48)
Ничья:
21.1% (16)
Динамо Москва
15.8% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Рубин:
34.2% (26)
2:1 Рубин:
21.1% (16)
1:1 Ничья:
14.5% (11)
1:2 Динамо Москва:
10.5% (8)
2:0 Рубин:
6.6% (5)
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