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Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Зенит

До начала игры, которая состоится 01.11.2018, осталось 2 дня 15 часов 27 минут.
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Прогнозы на матч Ростов - Зенит
Ростов
20.7% (18)
Ничья:
36.8% (32)
Зенит
42.5% (37)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.4% (23)
Зенит:
25.3% (22)
Зенит:
8% (7)
Ростов:
6.9% (6)
Ростов:
6.9% (6)
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