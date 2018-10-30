Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Зенит

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Ростов (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 27.10.2018 Ростов 1:0 Анжи ПЛ
- 19.10.2018 Локомотив Москва 2:1 Ростов ПЛ
- 06.10.2018 Ростов 0:1 Оренбург ПЛ
- 30.09.2018 Спартак Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 26.09.2018 Сызрань-2003 0:4 Ростов К
- 22.09.2018 Ростов 0:0 Уфа ПЛ
- 17.09.2018 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 31.08.2018 Ростов 1:1 Рубин ПЛ
- 24.08.2018 Арсенал Тула 0:1 Ростов ПЛ
- 19.08.2018 Ростов 4:0 Енисей ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 19.07.2018 Хайдук 4:0 Ростов ТМК
- 14.07.2018 Славия Прага 2:1 Ростов ТМК
- 05.07.2018 Ростов 1:1 Тренчин ТМК
- 29.06.2018 Ростов 2:0 Партизан ТМК
- 13.05.2018 Ростов 1:0 Урал ПЛ
- 05.05.2018 Спартак Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 29.04.2018 Ростов 2:0 Тосно ПЛ
Зенит (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 29.10.2018 Крылья Советов 0:1 Зенит ПЛ
- 25.10.2018 Зенит 2:1 Бордо ЛЕ
- 21.10.2018 Динамо Москва 1:0 Зенит ПЛ
- 07.10.2018 Зенит 2:1 Краснодар ПЛ
- 04.10.2018 Зенит 1:0 Славия Прага ЛЕ
- 30.09.2018 Анжи 2:1 Зенит ПЛ
- 26.09.2018 Волгарь 0:4 Зенит К
- 23.09.2018 Зенит 5:3 Локомотив Москва ПЛ
- 20.09.2018 Копенгаген 1:1 Зенит ЛЕ
- 16.09.2018 Оренбург 1:2 Зенит ПЛ
- 09.09.2018 Зенит 1:0 Кайрат ТМК
- 02.09.2018 Зенит 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 30.08.2018 Мольде 2:1 Зенит ЛЕ
- 26.08.2018 Уфа 0:2 Зенит ПЛ
- 23.08.2018 Зенит 3:1 Мольде ЛЕ
- 19.08.2018 Зенит 4:1 Урал ПЛ
- 16.08.2018 Зенит 8:1 Динамо Минск ЛЕ
- 13.08.2018 Рубин 0:1 Зенит ПЛ
- 09.08.2018 Динамо Минск 4:0 Зенит ЛЕ
- 04.08.2018 Зенит 1:0 Арсенал Тула ПЛ
Последние игры между собой
Ростов: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Зенит: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
- 11.03.2018 Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига
- 27.08.2017 Зенит 0:0 Ростов Премьер-лига
- 03.12.2016 Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига
- 12.08.2016 Зенит 3:2 Ростов Премьер-лига
- 24.04.2016 Ростов 3:0 Зенит Премьер-лига
- 03.10.2015 Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига
- 10.05.2015 Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига
- 20.09.2014 Ростов 0:5 Зенит Премьер-лига
- 22.11.2013 Зенит 0:2 Ростов Премьер-лига
- 22.09.2013 Ростов 0:4 Зенит Премьер-лига
- 12.05.2013 Ростов 1:1 Зенит Премьер-лига
- 02.11.2012 Зенит 2:1 Ростов Премьер-лига
- 23.10.2011 Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига
- 14.06.2011 Зенит 4:0 Ростов Премьер-лига
- 14.11.2010 Зенит 5:0 Ростов Премьер-лига
- 24.07.2010 Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига
- 13.09.2009 Зенит 2:0 Ростов Премьер-лига
- 03.05.2009 Ростов 2:1 Зенит Премьер-лига
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Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - ЗенитДо начала игры, которая состоится 01.11.2018, осталось 2 дня 15 часов 27 минут.
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Прогнозы на матч Ростов - Зенит
Ростов
20.7% (18)
Ничья:
36.8% (32)
Зенит
42.5% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
26.4% (23)
1:2 Зенит:
25.3% (22)
0:1 Зенит:
8% (7)
1:0 Ростов:
6.9% (6)
2:1 Ростов:
6.9% (6)
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