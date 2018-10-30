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Спартак Москва
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Анжи

До начала игры, которая состоится 01.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 27 минут.
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:
Прогнозы на матч Спартак Москва - Анжи
Спартак Москва
88.1% (74)
Ничья:
8.3% (7)
Анжи
3.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
35.7% (30)
Спартак Москва:
19% (16)
Спартак Москва:
15.5% (13)
Спартак Москва:
6% (5)
Ничья:
3.6% (3)
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