Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Анжи

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Спартак Москва (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 29.10.2018 Рубин 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2018 Глазго Рейнджерс 0:0 Спартак Москва ЛЕ
- 21.10.2018 Спартак Москва 2:3 Арсенал Тула ПЛ
- 07.10.2018 Енисей 2:3 Спартак Москва ПЛ
- 04.10.2018 Спартак Москва 3:3 Вильярреал ЛЕ
- 30.09.2018 Спартак Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 26.09.2018 Черноморец Нв 0:1 Спартак Москва К
- 23.09.2018 ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 20.09.2018 Рапид Вена 2:0 Спартак Москва ЛЕ
- 16.09.2018 Спартак Москва 1:2 Ахмат ПЛ
- 02.09.2018 Зенит 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 25.08.2018 Спартак Москва 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 18.08.2018 Краснодар 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 14.08.2018 Спартак Москва 0:0 ПАОК ЛЧ
- 11.08.2018 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 08.08.2018 ПАОК 3:2 Спартак Москва ЛЧ
- 04.08.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 28.07.2018 Спартак Москва 1:0 Оренбург ПЛ
- 21.07.2018 Спартак Москва 1:1 Ашдод ТМК
- 20.07.2018 Трабзонспор 1:4 Спартак Москва ТМК
Анжи (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 27.10.2018 Ростов 1:0 Анжи ПЛ
- 19.10.2018 Анжи 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 07.10.2018 Ахмат 0:0 Анжи ПЛ
- 30.09.2018 Анжи 2:1 Зенит ПЛ
- 26.09.2018 Чайка Песчанокопское 1:2 Анжи К
- 22.09.2018 Динамо Москва 0:1 Анжи ПЛ
- 16.09.2018 Анжи 0:4 Краснодар ПЛ
- 01.09.2018 Крылья Советов 1:0 Анжи ПЛ
- 26.08.2018 Локомотив Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 17.08.2018 Анжи 1:3 Оренбург ПЛ
- 11.08.2018 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 06.08.2018 Уфа 3:0 Анжи ПЛ
- 28.07.2018 Урал 0:1 Анжи ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Анжи ТМК
- 03.07.2018 Анжи 4:1 Спартак-Нальчик ТМК
- 29.06.2018 Анжи 2:2 Чайка Песчанокопское ТМК
- 20.05.2018 Анжи 4:3 Енисей ПМ
- 17.05.2018 Енисей 3:0 Анжи ПМ
- 13.05.2018 ЦСКА Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 07.05.2018 Анжи 0:2 Ахмат ПЛ
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 4
Анжи: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 11
- 11.08.2018 Спартак Москва 1:0 Анжи Премьер-лига
- 08.04.2018 Анжи 1:4 Спартак Москва Премьер-лига
- 23.09.2017 Спартак Москва 2:2 Анжи Премьер-лига
- 12.03.2017 Спартак Москва 1:0 Анжи Премьер-лига
- 28.08.2016 Анжи 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 18.03.2016 Анжи 0:4 Спартак Москва Премьер-лига
- 29.08.2015 Спартак Москва 1:2 Анжи Премьер-лига
- 28.02.2015 Спартак Москва 1:0 Анжи Товарищеские матчи. Сборные
- 17.03.2014 Спартак Москва 2:2 Анжи Премьер-лига
- 20.10.2013 Анжи 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 28.04.2013 Спартак Москва 2:0 Анжи Премьер-лига
- 20.10.2012 Анжи 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 22.04.2012 Спартак Москва 0:3 Анжи Премьер-лига
- 12.03.2012 Анжи 0:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 14.08.2011 Спартак Москва 3:0 Анжи Премьер-лига
- 17.04.2011 Анжи 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 03.10.2010 Анжи 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 06.05.2010 Спартак Москва 3:0 Анжи Премьер-лига
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - АнжиДо начала игры, которая состоится 01.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 27 минут.
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Анжи
Спартак Москва
88.1% (74)
Ничья:
8.3% (7)
Анжи
3.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Спартак Москва:
35.7% (30)
2:1 Спартак Москва:
19% (16)
1:0 Спартак Москва:
15.5% (13)
3:0 Спартак Москва:
6% (5)
1:1 Ничья:
3.6% (3)
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