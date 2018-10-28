Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Нижний Новгород

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Урал (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 27.10.2018 Урал 1:1 Уфа ПЛ
- 20.10.2018 Урал 1:1 Крылья Советов ПЛ
- 06.10.2018 Рубин 1:0 Урал ПЛ
- 29.09.2018 Урал 2:1 Арсенал Тула ПЛ
- 25.09.2018 Нефтехимик 2:3 Урал К
- 22.09.2018 Енисей 1:2 Урал ПЛ
- 17.09.2018 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 01.09.2018 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 25.08.2018 Урал 2:1 Ахмат ПЛ
- 19.08.2018 Зенит 4:1 Урал ПЛ
- 10.08.2018 Урал 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 04.08.2018 Урал 1:2 Краснодар ПЛ
- 28.07.2018 Урал 0:1 Анжи ПЛ
- 20.07.2018 Урал 4:1 СК Катар ТМК
- 03.07.2018 Енисей 0:2 Урал ТМК
- 26.06.2018 Мура 1:4 Урал ТМК
- 13.05.2018 Ростов 1:0 Урал ПЛ
- 06.05.2018 Урал 0:2 Амкар ПЛ
- 30.04.2018 Ахмат 0:0 Урал ПЛ
- 21.04.2018 Анжи 0:1 Урал ПЛ
Нижний Новгород (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 28.10.2018 Нижний Новгород 0:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 24.10.2018 Краснодар-2 0:2 Нижний Новгород ФПД
- 20.10.2018 Нижний Новгород 1:0 Армавир ФПД
- 13.10.2018 Сибирь 0:0 Нижний Новгород ФПД
- 06.10.2018 Балтика 1:2 Нижний Новгород ФПД
- 30.09.2018 Нижний Новгород 1:0 Зенит-2 ФПД
- 26.09.2018 Нижний Новгород 0:0 Уфа К
- 23.09.2018 Ротор 2:1 Нижний Новгород ФПД
- 19.09.2018 Нижний Новгород 1:1 Химки ФПД
- 15.09.2018 Факел 1:0 Нижний Новгород ФПД
- 08.09.2018 Нижний Новгород 3:1 Спартак-2 ФПД
- 01.09.2018 Шинник 1:0 Нижний Новгород ФПД
- 26.08.2018 Нижний Новгород 0:1 Авангард Курск ФПД
- 22.08.2018 Челябинск 0:1 Нижний Новгород К
- 18.08.2018 Сочи 0:1 Нижний Новгород ФПД
- 12.08.2018 Томь 0:1 Нижний Новгород ФПД
- 08.08.2018 Нижний Новгород 0:0 Луч ФПД
- 04.08.2018 Нижний Новгород 2:1 Чертаново ФПД
- 29.07.2018 Тамбов 0:0 Нижний Новгород ФПД
- 22.07.2018 Нижний Новгород 2:1 Тюмень ФПД
Последние игры между собой
Урал: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
- 08.05.2012 Нижний Новгород 1:1 Урал Первый дивизион
- 05.04.2012 Урал 0:2 Нижний Новгород Первый дивизион
- 06.10.2011 Урал 2:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
- 28.05.2011 Нижний Новгород 1:5 Урал ФНЛ - Первый дивизион
- 02.08.2010 Нижний Новгород 1:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион
- 30.03.2010 Урал 3:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
- 28.08.2009 Нижний Новгород 0:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион
- 30.04.2009 Урал 3:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
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Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Нижний НовгородДо начала игры, которая состоится 31.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Урал - Нижний Новгород
Урал
79.3% (69)
Ничья:
10.3% (9)
Нижний Новгород
10.3% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Урал:
33.3% (29)
2:1 Урал:
25.3% (22)
2:0 Урал:
12.6% (11)
1:1 Ничья:
5.7% (5)
0:0 Ничья:
4.6% (4)
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