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Урал
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Нижний Новгород

До начала игры, которая состоится 31.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 8 минут.
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:
Прогнозы на матч Урал - Нижний Новгород
Урал
79.3% (69)
Ничья:
10.3% (9)
Нижний Новгород
10.3% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Урал:
33.3% (29)
Урал:
25.3% (22)
Урал:
12.6% (11)
Ничья:
5.7% (5)
Ничья:
4.6% (4)
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