Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Блэкпул

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Стадион: Эмирейтс
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 28.10.2018 Кристал Пэлас 2:2 Арсенал ПЛ
- 25.10.2018 Спортинг Л 0:1 Арсенал ЛЕ
- 22.10.2018 Арсенал 3:1 Лестер ПЛ
- 07.10.2018 Фулхэм 1:5 Арсенал ПЛ
- 04.10.2018 Карабах 0:3 Арсенал ЛЕ
- 29.09.2018 Арсенал 2:0 Уотфорд ПЛ
- 26.09.2018 Арсенал 3:1 Брентфорд КЛ
- 23.09.2018 Арсенал 2:0 Эвертон ПЛ
- 20.09.2018 Арсенал 4:2 Ворскла ЛЕ
- 15.09.2018 Ньюкасл 1:2 Арсенал ПЛ
- 02.09.2018 Кардифф Сити 2:3 Арсенал ПЛ
- 25.08.2018 Арсенал 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 04.08.2018 Арсенал 2:0 Лацио ТМК
- 01.08.2018 Арсенал 1:1 Челси КЧ
- 28.07.2018 Арсенал 5:1 ПСЖ КЧ
- 26.07.2018 Атлетико М 1:1 Арсенал КЧ
- 14.07.2018 Борэм Вуд 0:8 Арсенал ТМК
- 13.05.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Арсенал ПЛ
Блэкпул (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 27.10.2018 Флитвуд Таун 3:2 Блэкпул ПЛ
- 23.10.2018 Блэкпул 1:0 Сканторп ПЛ
- 20.10.2018 Блэкпул 2:0 Уимблдон ПЛ
- 09.10.2018 Блэкпул 1:2 Вест Бромвич (до 23 лет) ТФЛС
- 06.10.2018 Блэкпул 2:2 Рочдейл ПЛ
- 29.09.2018 Питерборо Юнайтед 2:2 Блэкпул ПЛ
- 25.09.2018 Блэкпул 2:0 КПР КЛ
- 22.09.2018 Блэкпул 0:0 Лутон Таун ПЛ
- 15.09.2018 Плимут 0:1 Блэкпул ПЛ
- 08.09.2018 Блэкпул 3:2 Брэдфорд Сити ПЛ
- 04.09.2018 Маклсфилд 3:3 Блэкпул ТФЛС
- 01.09.2018 Уолсолл 0:0 Блэкпул ПЛ
- 28.08.2018 Донкастер 1:2 Блэкпул КЛ
- 25.08.2018 Блэкпул 1:1 Аккрингтон ПЛ
- 21.08.2018 Блэкпул 2:0 Ковентри ПЛ
- 18.08.2018 Шрусбери Таун 0:0 Блэкпул ПЛ
- 14.08.2018 Блэкпул 3:1 Барнсли КЛ
- 11.08.2018 Блэкпул 1:2 Портсмут ПЛ
- 04.08.2018 Уиком 0:0 Блэкпул ПЛ
- 05.05.2018 Ротерхэм 1:0 Блэкпул ПЛ
Последние игры между собой
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - БлэкпулДо начала игры, которая состоится 31.10.2018, осталось 2 дня 21 час 54 минуты.
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Прогнозы на матч Арсенал - Блэкпул
Арсенал
94% (78)
Ничья:
2.4% (2)
Блэкпул
3.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Арсенал:
42.2% (35)
2:1 Арсенал:
12% (10)
3:0 Арсенал:
10.8% (9)
3:1 Арсенал:
10.8% (9)
4:0 Арсенал:
4.8% (4)
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