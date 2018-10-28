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Арсенал
 
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Блэкпул
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Блэкпул

До начала игры, которая состоится 31.10.2018, осталось 2 дня 21 час 54 минуты.
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Прогнозы на матч Арсенал - Блэкпул
Арсенал
94% (78)
Ничья:
2.4% (2)
Блэкпул
3.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
42.2% (35)
Арсенал:
12% (10)
Арсенал:
10.8% (9)
Арсенал:
10.8% (9)
Арсенал:
4.8% (4)
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Итог 0 Слован 7 СКА
Итог Мексика. Гонка


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