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Стадион:
Вест Хэм
 
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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Тоттенхэм

До начала игры, которая состоится 31.10.2018, осталось 2 дня 21 час 52 минуты.
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Прогнозы на матч Вест Хэм - Тоттенхэм
Вест Хэм
15.1% (13)
Ничья:
17.4% (15)
Тоттенхэм
67.4% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
43% (37)
Ничья:
10.5% (9)
Тоттенхэм:
8.1% (7)
Вест Хэм:
8.1% (7)
Тоттенхэм:
5.8% (5)
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Итог Мексика. Гонка


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