Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Дерби

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Стэмфорд Бридж
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 28.10.2018 Бёрнли 0:4 Челси ПЛ
- 25.10.2018 Челси 3:1 БАТЭ ЛЕ
- 20.10.2018 Челси 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 07.10.2018 Саутгемптон 0:3 Челси ПЛ
- 04.10.2018 Челси 1:0 Види ЛЕ
- 29.09.2018 Челси 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси КЛ
- 23.09.2018 Вест Хэм 0:0 Челси ПЛ
- 20.09.2018 ПАОК 0:1 Челси ЛЕ
- 15.09.2018 Челси 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 01.09.2018 Челси 2:0 Борнмут ПЛ
- 26.08.2018 Ньюкасл 1:2 Челси ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 11.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Челси ПЛ
- 07.08.2018 Челси 0:0 Лион КЧ
- 05.08.2018 Челси 0:2 Манчестер Сити С
- 01.08.2018 Арсенал 1:1 Челси КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
- 23.07.2018 Перт Глори 0:1 Челси ТМК
- 19.05.2018 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед К
Дерби (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 27.10.2018 Мидлсбро 1:1 Дерби Ч
- 24.10.2018 Вест Бромвич 1:4 Дерби Ч
- 20.10.2018 Дерби 2:1 Шеффилд Юнайтед Ч
- 06.10.2018 КПР 1:1 Дерби Ч
- 03.10.2018 Дерби 1:1 Норвич Ч
- 29.09.2018 Болтон 1:0 Дерби Ч
- 25.09.2018 Манчестер Юнайтед 2:2 Дерби КЛ
- 22.09.2018 Дерби 3:1 Брентфорд Ч
- 18.09.2018 Дерби 0:0 Блэкберн Ч
- 15.09.2018 Ротерхэм 1:0 Дерби Ч
- 01.09.2018 Халл Сити 1:2 Дерби Ч
- 28.08.2018 Халл Сити 0:4 Дерби КЛ
- 25.08.2018 Дерби 2:0 Престон Норт Энд Ч
- 21.08.2018 Дерби 2:0 Ипсвич Ч
- 18.08.2018 Миллуолл 2:1 Дерби Ч
- 14.08.2018 Олдхэм Атлетик 0:2 Дерби КЛ
- 11.08.2018 Дерби 1:4 Лидс Ч
- 03.08.2018 Рединг 1:2 Дерби Ч
- 28.07.2018 Дерби 2:1 Вулверхэмптон ТМК
- 25.07.2018 Ковентри 0:1 Дерби ТМК
Последние игры между собой
Челси: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Дерби: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
- 16.12.2014 Дерби 1:3 Челси Кубок лиги
- 05.01.2014 Дерби 0:2 Челси Кубок
- 12.03.2008 Челси 6:1 Дерби Премьер-лига
- 24.11.2007 Дерби 0:2 Челси Премьер-лига
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
-
Текстовая онлайн трансляция матча Челси - ДербиДо начала игры, которая состоится 31.10.2018, осталось 2 дня 21 час 53 минуты.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Челси - Дерби
Челси
92.7% (76)
Ничья:
4.9% (4)
Дерби
2.4% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Челси:
34.1% (28)
3:0 Челси:
24.4% (20)
3:1 Челси:
9.8% (8)
2:1 Челси:
8.5% (7)
1:0 Челси:
4.9% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация