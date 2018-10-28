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Челси
 
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Дерби
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Дерби

До начала игры, которая состоится 31.10.2018, осталось 2 дня 21 час 53 минуты.
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Прогнозы на матч Челси - Дерби
Челси
92.7% (76)
Ничья:
4.9% (4)
Дерби
2.4% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
34.1% (28)
Челси:
24.4% (20)
Челси:
9.8% (8)
Челси:
8.5% (7)
Челси:
4.9% (4)
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