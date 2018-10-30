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Крылья Советов
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Краснодар

До начала игры, которая состоится 01.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 47 минут.
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:
Прогнозы на матч Крылья Советов - Краснодар
Крылья Советов
13.1% (11)
Ничья:
20.2% (17)
Краснодар
66.7% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
38.1% (32)
Краснодар:
14.3% (12)
Ничья:
14.3% (12)
Краснодар:
7.1% (6)
Крылья Советов:
7.1% (6)
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