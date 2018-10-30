Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Краснодар

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Крылья Советов (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 29.10.2018 Крылья Советов 0:1 Зенит ПЛ
- 20.10.2018 Урал 1:1 Крылья Советов ПЛ
- 06.10.2018 Крылья Советов 1:0 Динамо Москва ПЛ
- 01.10.2018 Рубин 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 27.09.2018 Тамбов 1:2 Крылья Советов К
- 24.09.2018 Крылья Советов 0:3 Краснодар ПЛ
- 15.09.2018 Арсенал Тула 4:0 Крылья Советов ПЛ
- 01.09.2018 Крылья Советов 1:0 Анжи ПЛ
- 27.08.2018 Енисей 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 19.08.2018 Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 Крылья Советов 0:3 Оренбург ПЛ
- 31.07.2018 Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 19.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 5:1 Крылья Советов ТМК
- 19.07.2018 Хайденхайм 0:0 Крылья Советов ТМК
- 10.07.2018 Крылья Советов 1:2 Спарта Прага ТМК
- 08.07.2018 Рапид Вена 1:0 Крылья Советов ТМК
- 30.06.2018 Крылья Советов 2:0 Мачва Шабац ТМК
- 27.06.2018 Крылья Советов 1:0 Яньбянь ТМК
- 12.05.2018 Луч 2:0 Крылья Советов ФПД
Краснодар (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 28.10.2018 ЦСКА Москва 1:2 Краснодар ПЛ
- 25.10.2018 Стандард 2:1 Краснодар ЛЕ
- 21.10.2018 Краснодар 0:1 Ахмат ПЛ
- 07.10.2018 Зенит 2:1 Краснодар ПЛ
- 04.10.2018 Краснодар 2:1 Севилья ЛЕ
- 30.09.2018 Краснодар 3:0 Динамо Москва ПЛ
- 27.09.2018 Авангард Курск 0:2 Краснодар К
- 24.09.2018 Крылья Советов 0:3 Краснодар ПЛ
- 20.09.2018 Акхисар 0:1 Краснодар ЛЕ
- 16.09.2018 Анжи 0:4 Краснодар ПЛ
- 01.09.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 26.08.2018 Оренбург 1:1 Краснодар ПЛ
- 18.08.2018 Краснодар 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 13.08.2018 Уфа 0:1 Краснодар ПЛ
- 04.08.2018 Урал 1:2 Краснодар ПЛ
- 29.07.2018 Рубин 2:1 Краснодар ПЛ
- 20.07.2018 Бешикташ 3:1 Краснодар ТМК
- 17.07.2018 Краснодар 1:0 Оренбург ТМК
- 12.07.2018 Штурм 0:1 Краснодар ТМК
- 09.07.2018 Краснодар 1:5 Аль-Ахли Каир ТМК
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Краснодар: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
- 24.09.2018 Крылья Советов 0:3 Краснодар Премьер-лига
- 05.12.2016 Краснодар 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 13.08.2016 Крылья Советов 1:1 Краснодар Премьер-лига
- 11.05.2016 Краснодар 3:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 01.11.2015 Крылья Советов 0:4 Краснодар Премьер-лига
- 30.10.2014 Краснодар 1:3 Крылья Советов Кубок
- 01.12.2013 Крылья Советов 1:0 Краснодар Премьер-лига
- 14.09.2013 Краснодар 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 13.04.2013 Краснодар 0:3 Крылья Советов Премьер-лига
- 01.10.2012 Крылья Советов 2:2 Краснодар Премьер-лига
- 07.05.2012 Краснодар 0:2 Крылья Советов Премьер-лига
- 31.03.2012 Крылья Советов 1:1 Краснодар Премьер-лига
- 14.08.2011 Краснодар 1:2 Крылья Советов Премьер-лига
- 16.04.2011 Крылья Советов 0:0 Краснодар Премьер-лига
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Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - КраснодарДо начала игры, которая состоится 01.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 47 минут.
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Краснодар
Крылья Советов
13.1% (11)
Ничья:
20.2% (17)
Краснодар
66.7% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Краснодар:
38.1% (32)
0:1 Краснодар:
14.3% (12)
1:1 Ничья:
14.3% (12)
0:2 Краснодар:
7.1% (6)
2:1 Крылья Советов:
7.1% (6)
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