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Оренбург
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Тюмень

До начала игры, которая состоится 31.10.2018, осталось 2 дня 13 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Оренбург - Тюмень
Оренбург
73% (65)
Ничья:
12.4% (11)
Тюмень
14.6% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Оренбург:
24.7% (22)
Оренбург:
23.6% (21)
Оренбург:
19.1% (17)
Тюмень:
6.7% (6)
Ничья:
6.7% (6)
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