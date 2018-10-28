Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Тюмень

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Оренбург (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 27.10.2018 Арсенал Тула 2:2 Оренбург ПЛ
- 20.10.2018 Оренбург 0:0 Енисей ПЛ
- 06.10.2018 Ростов 0:1 Оренбург ПЛ
- 28.09.2018 Оренбург 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 25.09.2018 Динамо Барнаул 0:2 Оренбург К
- 22.09.2018 Ахмат 1:1 Оренбург ПЛ
- 16.09.2018 Оренбург 1:2 Зенит ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Москва 2:0 Оренбург ПЛ
- 26.08.2018 Оренбург 1:1 Краснодар ПЛ
- 17.08.2018 Анжи 1:3 Оренбург ПЛ
- 12.08.2018 Оренбург 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 05.08.2018 Крылья Советов 0:3 Оренбург ПЛ
- 28.07.2018 Спартак Москва 1:0 Оренбург ПЛ
- 17.07.2018 Краснодар 1:0 Оренбург ТМК
- 13.07.2018 Оренбург 3:1 Сепси ТМК
- 07.07.2018 Оренбург 2:3 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 28.06.2018 Оренбург 2:1 Гонвед ТМК
- 25.06.2018 Оренбург 1:0 Вардар ТМК
- 22.06.2018 Оренбург 1:0 Адмира ТМК
- 12.05.2018 Тамбов 1:1 Оренбург ФПД
Тюмень (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 28.10.2018 Зенит-2 0:0 Тюмень ФПД
- 24.10.2018 Тюмень 0:1 Ротор ФПД
- 20.10.2018 Химки 2:1 Тюмень ФПД
- 14.10.2018 Тюмень 1:1 Факел ФПД
- 10.10.2018 Тюмень 1:1 ЦСКА Москва К
- 06.10.2018 Спартак-2 0:0 Тюмень ФПД
- 30.09.2018 Тюмень 3:2 Шинник ФПД
- 23.09.2018 Авангард Курск 2:0 Тюмень ФПД
- 19.09.2018 Тюмень 2:1 Сочи ФПД
- 15.09.2018 Томь 1:0 Тюмень ФПД
- 08.09.2018 Тюмень 0:0 Луч ФПД
- 01.09.2018 Чертаново 4:0 Тюмень ФПД
- 26.08.2018 Тюмень 1:3 Тамбов ФПД
- 22.08.2018 Тюмень 2:1 Сибирь К
- 18.08.2018 Тюмень 0:0 Сибирь ФПД
- 12.08.2018 Тюмень 1:1 Мордовия ФПД
- 08.08.2018 Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 04.08.2018 Тюмень 0:1 Краснодар-2 ФПД
- 29.07.2018 Тюмень 1:0 Армавир ФПД
- 22.07.2018 Нижний Новгород 2:1 Тюмень ФПД
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Тюмень: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
- 28.04.2018 Тюмень 1:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 07.10.2017 Оренбург 3:0 Тюмень ФНЛ - Первый дивизион
- 11.04.2016 Оренбург 1:1 Тюмень ФНЛ - Первый дивизион
- 28.09.2015 Тюмень 0:4 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 08.11.2014 Оренбург 2:1 Тюмень ФНЛ - Первый дивизион
- 12.07.2014 Тюмень 1:4 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 27.05.2013 Оренбург 1:0 Тюмень Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье
- 01.09.2012 Тюмень 1:1 Оренбург Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье
- 31.08.2010 Оренбург 1:0 Тюмень Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье
- 27.05.2010 Тюмень 0:0 Оренбург Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье
- 12.10.2009 Оренбург 0:1 Тюмень Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье
- 04.07.2009 Тюмень 1:0 Оренбург Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье
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Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - ТюменьДо начала игры, которая состоится 31.10.2018, осталось 2 дня 13 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Оренбург - Тюмень
Оренбург
73% (65)
Ничья:
12.4% (11)
Тюмень
14.6% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Оренбург:
24.7% (22)
2:0 Оренбург:
23.6% (21)
2:1 Оренбург:
19.1% (17)
0:1 Тюмень:
6.7% (6)
1:1 Ничья:
6.7% (6)
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