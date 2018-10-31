  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Украина
  5. Кубок
  6. 1/8 финала
Ингулец
3:1
Конец матча
Мариуполь
0'
21' Красная карточка
Artem Pospelov
1:0
24' Пенальти
Козлов Артём
2:0
45' Гол
Хучбаров Камиль
3:0
61' Гол
Giorgi Kobuladze
82' Красная карточка
Giorgi Kobuladze
3:1
83' Пенальти
Полегенько Павел
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Мариуполь делает замену. Белый Максим Игоревич уходит с поля, а Ivan Mochevinskiy выходит на его замену.
85'
Ингулец делает замену. Хучбаров Камиль уходит с поля, а Yaroslav Gomenko выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Полегенько Павел из команды Мариуполь забивает с точки!
82'
УДАЛЕНИЕ! - Giorgi Kobuladze увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Giorgi Kobuladze бьет в цель!
53'
Ингулец делает замену. Козак Александр уходит с поля, а Коваленко Илья выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Мариуполь делает замену. Evgen Prodanov уходит с поля, а Ivan Semenikhin выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Хучбаров Камиль бьет в цель!
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Козлов Артём из команды Ингулец забивает с точки!
23'
Мариуполь делает замену. Коробенко Андрей уходит с поля, а Гальчук Евгений выходит на его замену.
21'
УДАЛЕНИЕ! - Artem Pospelov увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Прогнозы на матч Ингулец 3:1 Мариуполь
Ингулец
4.6% (7)
Ничья:
5.3% (8)
Мариуполь
90.1% (137)

Вы не участвовали в прогнозе

Мариуполь:
34.9% (53)
Мариуполь:
28.3% (43)
Мариуполь:
16.4% (25)
Мариуполь:
5.9% (9)
Ничья:
4.6% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация