- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
21' Красная карточкаArtem Pospelov
1:0
24' ПенальтиКозлов Артём
2:0
45' ГолХучбаров Камиль
3:0
61' ГолGiorgi Kobuladze
82' Красная карточкаGiorgi Kobuladze
3:1
83' ПенальтиПолегенько Павел
|
21'
24'
1:0
45'
2:0
61'
3:0
82'
83'
3:1
Состав команд
Ингулец
- Основной состав
- Ганев Геннадий Вратарь
- Солдат Игорь Защитник
- Козак Александр Полузащитник
- Лупашко Владислав Полузащитник
- Поднебенный Вячеслав Полузащитник
- Хучбаров Камиль Нападающий
- Козлов Артём Нападающий
- Nika Sichinava
- Roman Goncharenko
- Igor Kotsyumaka
- Giorgi Kobuladze
- Запасные игроки
- Коваленко Илья Полузащитник
- Stanislav Peredystyi
- Yaroslav Gomenko
- Armand Ella
- Yevgen Zaporozhets
- Vladyslav Klymenko
- Anton Sytnykov
Мариуполь
- Основной состав
- 33 Artem Pospelov Вратарь
- 8 Полегенько Павел Защитник
- 5 Дава Джойским Защитник
- 2 Быков Алексей Защитник
- 29 Кирюханцев Игорь Защитник
- 28 Коробенко Андрей Полузащитник
- 30 Белый Максим Игоревич Полузащитник
- 6 Белоконь Евгений Полузащитник
- 77 Бугай Владислав Нападающий
- Herman Putrya
- Evgen Prodanov
- Запасные игроки
- 1 Гальчук Евгений Вратарь
- Семенихин Иван Защитник
- Serhiy Vakulenko
- 46 Vladyslav Savin
- Ivan Mochevinskiy
- Главный тренер: Бабич Александр
Предыдущие игры
Ингулец (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 27.10.2018 Балканы 1:2 Ингулец ПД
- 14.10.2018 Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец ПД
- 07.10.2018 Ингулец 1:2 Днепр-1 ПД
- 30.09.2018 Сумы 0:1 Ингулец ПД
- 26.09.2018 Мир Горностаевка 0:3 Ингулец К
- 23.09.2018 Ингулец 1:1 Волынь ПД
- 16.09.2018 Агробизнес 1:2 Ингулец ПД
- 08.09.2018 Ингулец 1:0 Металлист-1925 ПД
- 01.09.2018 Звезда Кропивницкий 2:0 Ингулец ПД
- 26.08.2018 Ингулец 4:2 Горняк-Спорт ПД
- 22.08.2018 Ингулец 1:0 Колос Ковалёвка К
- 18.08.2018 Рух Винники 0:1 Ингулец ПД
- 11.08.2018 Ингулец 2:0 Николаев ПД
- 04.08.2018 Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец ПД
- 28.07.2018 Ингулец 0:1 Прикарпатье ПД
- 21.07.2018 Ингулец 2:4 Авангард Краматорск ПД
- 19.05.2018 Балканы 0:1 Ингулец ПД
- 12.05.2018 Ингулец 1:3 Десна ПД
- 06.05.2018 Горняк-Спорт 2:0 Ингулец ПД
- 02.05.2018 Ингулец 1:0 Рух Винники ПД
Мариуполь (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 27.10.2018 Десна 2:0 Мариуполь ПЛ
- 20.10.2018 Мариуполь 3:2 Заря ПЛ
- 06.10.2018 Мариуполь 1:1 Карпаты ПЛ
- 30.09.2018 Черноморец Од 0:1 Мариуполь ПЛ
- 26.09.2018 Мариуполь 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 22.09.2018 Мариуполь 1:0 Александрия ПЛ
- 16.09.2018 Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь ПЛ
- 01.09.2018 Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь ПЛ
- 26.08.2018 Мариуполь 2:2 Львов ПЛ
- 19.08.2018 Ворскла 2:1 Мариуполь ПЛ
- 16.08.2018 Бордо 2:1 Мариуполь ЛЕ
- 09.08.2018 Мариуполь 1:3 Бордо ЛЕ
- 05.08.2018 Арсенал-Киев 1:2 Мариуполь ПЛ
- 02.08.2018 Мариуполь 2:1 Юргорден ЛЕ
- 29.07.2018 Мариуполь 1:4 Десна ПЛ
- 26.07.2018 Юргорден 1:1 Мариуполь ЛЕ
- 22.07.2018 Заря 2:1 Мариуполь ПЛ
- 20.05.2018 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
- 13.05.2018 Мариуполь 1:1 Ворскла ПЛ
- 04.05.2018 Динамо Киев 1:1 Мариуполь ПЛ
Последние игры между собой
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Мариуполь делает замену. Белый Максим Игоревич уходит с поля, а Ivan Mochevinskiy выходит на его замену.
85'
Ингулец делает замену. Хучбаров Камиль уходит с поля, а Yaroslav Gomenko выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Полегенько Павел из команды Мариуполь забивает с точки!
82'
УДАЛЕНИЕ! - Giorgi Kobuladze увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
61'
Г О О О О Л - Giorgi Kobuladze бьет в цель!
53'
Ингулец делает замену. Козак Александр уходит с поля, а Коваленко Илья выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Мариуполь делает замену. Evgen Prodanov уходит с поля, а Ivan Semenikhin выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Хучбаров Камиль бьет в цель!
24'
Г О О О О Л - Козлов Артём из команды Ингулец забивает с точки!
23'
Мариуполь делает замену. Коробенко Андрей уходит с поля, а Гальчук Евгений выходит на его замену.
21'
УДАЛЕНИЕ! - Artem Pospelov увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Прогнозы на матч Ингулец 3:1 Мариуполь
Ингулец
4.6% (7)
Ничья:
5.3% (8)
Мариуполь
90.1% (137)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Мариуполь:
34.9% (53)
1:2 Мариуполь:
28.3% (43)
0:2 Мариуполь:
16.4% (25)
1:3 Мариуполь:
5.9% (9)
1:1 Ничья:
4.6% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация