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Черноморец Од
0:0
Первый тайм: 45+'
Ворскла
0' 45'+1
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Ворскла
Черноморец Од
28.4% (44)
Ничья:
16.8% (26)
Ворскла
54.8% (85)

Вы не участвовали в прогнозе

Ворскла:
25.2% (39)
Ворскла:
24.5% (38)
Черноморец Од:
15.5% (24)
Ничья:
13.5% (21)
Черноморец Од:
10.3% (16)
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