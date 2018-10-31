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Первый тайм: 45+'
Состав команд
Черноморец Од
- Основной состав
- 71 Безрук Дмитрий Вратарь
- 97 Романюк Юрий Защитник
- 15 Грачёв Глеб Защитник
- 11 Смирнов Евгений Полузащитник
- 23 Норенков Денис Полузащитник
- 8 Савченко Алексей Полузащитник
- 7 Мусолитин Николай Полузащитник
- 13 Чорний Артём Полузащитник
- 17 Карноза Артур Полузащитник
- 22 Штогрин Андрей Нападающий
- 64 Robert Mutzers
- Запасные игроки
- 1 Литовченко Сергей Сергеевич Вратарь
- 77 Остапенко Олег Олегович Защитник
- 3 Трубочкин Иван Защитник
- 10 Хомутов Владислав Полузащитник
- 98 Семенив Дмитрий Полузащитник
- 21 Хамелюк Владислав Полузащитник
- 28 Татарков Никита Полузащитник
- Главный тренер: Червенков Ангел
Ворскла
- Основной состав
- 21 Ткаченко Александр Вратарь
- 25 Мартыненко Евгений Защитник
- 40 Сакив Тарас Защитник
- 3 Гиоргадзе Андро Защитник
- Кане Ибрахим Защитник
- 19 Одарюк Владимир Полузащитник
- 13 Мысык Марьян Полузащитник
- 5 Якубу Наджиб Полузащитник
- 8 Габелок Артём Полузащитник
- 6 Скляр Александр Полузащитник
- 14 Карека Нападающий
- Запасные игроки
- Ризнык Дмитрий Вратарь
- 44 Даллку Ардин Защитник
- 23 Сапай Вадим Защитник
- 9 Сергийчук Михаил Полузащитник
- Artem Bilyi
- Miroslav Mazur
- Yurii Kozyrenko
- Главный тренер: Сачко Василий
Предыдущие игры
Черноморец Од (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 28.10.2018 Черноморец Од 0:5 Карпаты ПЛ
- 21.10.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.10.2018 Александрия 3:2 Черноморец Од ПЛ
- 30.09.2018 Черноморец Од 0:1 Мариуполь ПЛ
- 26.09.2018 Черноморец Од 3:0 Александрия К
- 23.09.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 16.09.2018 Черноморец Од 0:1 Львов ПЛ
- 31.08.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 25.08.2018 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 17.08.2018 Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.08.2018 Черноморец Од 1:0 Десна ПЛ
- 04.08.2018 Заря 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 23.07.2018 Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 27.05.2018 Полтава 3:0 Черноморец Од ПМ
- 23.05.2018 Черноморец Од 1:0 Полтава ПМ
- 19.05.2018 Черноморец Од 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 12.05.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 05.05.2018 Черноморец Од 1:1 Карпаты ПЛ
- 28.04.2018 Сталь Каменское 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 21.04.2018 Черноморец Од 1:3 Александрия ПЛ
Ворскла (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 28.10.2018 Ворскла 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 25.10.2018 Карабах 0:1 Ворскла ЛЕ
- 20.10.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 07.10.2018 Ворскла 0:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 04.10.2018 Ворскла 1:2 Спортинг Л ЛЕ
- 30.09.2018 Десна 0:2 Ворскла ПЛ
- 23.09.2018 Ворскла 2:1 Заря ПЛ
- 20.09.2018 Арсенал 4:2 Ворскла ЛЕ
- 15.09.2018 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 31.08.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 25.08.2018 Александрия 2:0 Ворскла ПЛ
- 19.08.2018 Ворскла 2:1 Мариуполь ПЛ
- 11.08.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Ворскла ПЛ
- 04.08.2018 Ворскла 1:0 Львов ПЛ
- 29.07.2018 Олимпик Донецк 1:0 Ворскла ПЛ
- 25.07.2018 Динамо Киев 1:0 Ворскла ПЛ
- 20.05.2018 Ворскла 2:0 Заря ПЛ
- 13.05.2018 Мариуполь 1:1 Ворскла ПЛ
- 05.05.2018 Верес 0:0 Ворскла ПЛ
- 29.04.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев ПЛ
Последние игры между собой
Черноморец Од: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ворскла: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 31.08.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 03.03.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 01.10.2017 Черноморец Од 0:3 Ворскла Премьер-лига
- 23.10.2016 Черноморец Од 1:2 Ворскла Премьер-лига
- 23.07.2016 Ворскла 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 17.04.2016 Ворскла 2:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 27.10.2015 Ворскла 0:0 Черноморец Од Кубок
- 27.09.2015 Черноморец Од 0:0 Ворскла Премьер-лига
- 23.09.2015 Черноморец Од 0:1 Ворскла Кубок
- 24.05.2015 Ворскла 2:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 08.11.2014 Черноморец Од 1:0 Ворскла Премьер-лига
- 23.11.2013 Ворскла 0:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 21.07.2013 Черноморец Од 1:1 Ворскла Премьер-лига
- 03.03.2013 Черноморец Од 1:0 Ворскла Премьер-лига
- 05.08.2012 Ворскла 0:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 25.03.2012 Черноморец Од 2:1 Ворскла Премьер-лига
- 10.09.2011 Ворскла 3:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 10.04.2010 Черноморец Од 0:0 Ворскла Премьер-лига
- 04.10.2009 Ворскла 0:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 23.05.2009 Ворскла 2:1 Черноморец Од Премьер-лига
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Первый тайм
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Судья начинает матч
Первый тайм
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Ворскла
Черноморец Од
28.4% (44)
Ничья:
16.8% (26)
Ворскла
54.8% (85)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Ворскла:
25.2% (39)
1:2 Ворскла:
24.5% (38)
2:1 Черноморец Од:
15.5% (24)
1:1 Ничья:
13.5% (21)
1:0 Черноморец Од:
10.3% (16)
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