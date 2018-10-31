- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
0:1
Конец матча
0:1
80' ГолЭнрике Араужо
|
80'
0:1
Состав команд
Горняк Кривой Рог
- Основной состав
- 1 Кучер Даниил Вратарь
- 8 Яровой Игорь Защитник
- 21 Гвоздевич Сергей Защитник
- 25 Андрей Грыгорык Полузащитник
- 7 Бука Игорь Полузащитник
- 27 Сантрапинских Евгений Нападающий
- 95 Timur Pohranichnii
- 13 Andrei Golub
- 10 Andriy Shmat
- 71 Roman Prutyan
- 12 Bogdan Sokol
- Запасные игроки
- 9 Oleksandr Pryalkin
- 99 Nikita Gamonov
- 17 Maksim Kobylinskiy
- 98 Artem Oliynyk
- 31 Dmytro Chernysh
- 4 Vitaliy Zayets
- 77 Viktor Sakhniuk
Львов
- Основной состав
- 23 Сарнавский Богдан Вратарь
- 91 Голиков Александр Защитник
- 15 Белый Василий Защитник
- 33 Борзенко Сергей Защитник
- 44 Путраш Юрий Защитник
- 95 Сезар Жулио Защитник
- 5 Приймак Владислав Полузащитник
- 2 Лукас Тэйлор Полузащитник
- 96 Рафаэль да Сильва Полузащитник
- 19 Бруно Аугусто Нападающий
- 9 Дуарте Бруно Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Бандура Александр Вратарь
- 39 Даценко Семён Защитник
- 30 Лима Жонатан Полузащитник
- 17 Янчак Вадим Полузащитник
- 7 Петров Сергей Владимирович Нападающий
- 20 Энрике Араужо
- 18 Vitalii Mikitin
- Главный тренер: Бакалов Юрий
Предыдущие игры
Горняк Кривой Рог (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 26.09.2018 Нива Винница 0:0 Горняк Кривой Рог К
- 22.08.2018 Лебедин 1:1 Горняк Кривой Рог К
- 18.07.2018 Нефтяник-Укрнефть 0:3 Горняк Кривой Рог К
- 01.06.2016 Звезда Кропивницкий 2:1 Горняк Кривой Рог ПД
- 27.05.2016 Горняк Кривой Рог 3:0 Нива Тернополь ПД
- 21.05.2016 Гелиос Харьков 2:1 Горняк Кривой Рог ПД
- 15.05.2016 Горняк Кривой Рог 0:0 Полтава ПД
- 11.05.2016 Динамо-2 Киев 0:0 Горняк Кривой Рог ПД
- 06.05.2016 Горняк Кривой Рог 0:3 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 29.04.2016 Николаев 0:3 Горняк Кривой Рог ПД
- 23.04.2016 Горняк Кривой Рог 0:0 Десна ПД
- 17.04.2016 Тернополь 0:3 Горняк Кривой Рог ПД
- 09.04.2016 Горняк Кривой Рог 2:0 Сумы ПД
- 02.04.2016 Днепр Черкассы 2:1 Горняк Кривой Рог ПД
- 26.03.2016 Горняк Кривой Рог 3:1 Горняк-Спорт ПД
- 22.11.2015 Оболонь-Бровар 2:3 Горняк Кривой Рог ПД
- 14.11.2015 Горняк Кривой Рог 1:1 Авангард Краматорск ПД
- 07.11.2015 Горняк Кривой Рог 1:2 Мариуполь ПД
- 01.11.2015 Горняк Кривой Рог 0:0 Звезда Кропивницкий ПД
- 28.10.2015 Сталь Каменское 2:1 Горняк Кривой Рог К
Львов (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 28.10.2018 Динамо Киев 0:1 Львов ПЛ
- 21.10.2018 Львов 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 07.10.2018 Львов 1:3 Десна ПЛ
- 30.09.2018 Заря 0:0 Львов ПЛ
- 22.09.2018 Львов 1:1 Карпаты ПЛ
- 16.09.2018 Черноморец Од 0:1 Львов ПЛ
- 02.09.2018 Львов 2:2 Александрия ПЛ
- 26.08.2018 Мариуполь 2:2 Львов ПЛ
- 18.08.2018 Львов 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 10.08.2018 Олимпик Донецк 1:1 Львов ПЛ
- 04.08.2018 Ворскла 1:0 Львов ПЛ
- 28.07.2018 Львов 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал-Киев 0:2 Львов ПЛ
- 29.11.2017 Львов 1:2 Днепр-1 К
- 25.10.2017 Львов 1:1 Сталь Каменское К
- 20.09.2017 Демня 1:2 Львов К
- 26.07.2017 Львов 3:0 Волынь К
- 09.07.2017 Львов 2:0 Кремень К
- 21.04.2012 ФК Одесса 2:3 Львов ВД
- 13.04.2012 Говерла 4:0 Львов ВД
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
FC Hirnyk Kryvyi Rih делает замену. Timur Pohranichnii уходит с поля, а Artem Oliynyk выходит на его замену.
84'
FC Hirnyk Kryvyi Rih делает замену. Roman Prutyan уходит с поля, а Viktor Sakhniuk выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Araujo Enrique бьет в цель!
64'
Верес Ровно делает замену. Julio Cesar уходит с поля, а Araujo Enrique выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Верес Ровно делает замену. Vladyslav Pryimak уходит с поля, а Лима Жонатан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Прогнозы на матч Горняк Кривой Рог 0:1 Львов
Горняк Кривой Рог
5.1% (8)
Ничья:
5.1% (8)
Львов
89.8% (141)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Львов:
41.4% (65)
1:2 Львов:
24.2% (38)
0:2 Львов:
19.7% (31)
1:3 Львов:
2.5% (4)
0:0 Ничья:
1.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация