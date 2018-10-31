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Горняк Кривой Рог
0:1
Конец матча
Львов
0'
0:1
80' Гол
Энрике Араужо
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
FC Hirnyk Kryvyi Rih делает замену. Timur Pohranichnii уходит с поля, а Artem Oliynyk выходит на его замену.
84'
FC Hirnyk Kryvyi Rih делает замену. Roman Prutyan уходит с поля, а Viktor Sakhniuk выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Araujo Enrique бьет в цель!
64'
Верес Ровно делает замену. Julio Cesar уходит с поля, а Araujo Enrique выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Верес Ровно делает замену. Vladyslav Pryimak уходит с поля, а Лима Жонатан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Прогнозы на матч Горняк Кривой Рог 0:1 Львов
Горняк Кривой Рог
5.1% (8)
Ничья:
5.1% (8)
Львов
89.8% (141)

Вы не участвовали в прогнозе

Львов:
41.4% (65)
Львов:
24.2% (38)
Львов:
19.7% (31)
Львов:
2.5% (4)
Ничья:
1.9% (3)
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