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0:1
23' ГолМигунов Александр
0:2
32' ГолOleksandr Nazarenko
0:3
41' ГолКулиш Станислав
|
23'
0:1
32'
0:2
41'
0:3
Состав команд
Калуш
- Основной состав
- 1 Герыч Роман Вратарь
- 14 Кныш Данило Полузащитник
- 18 Кучеров Валерий Полузащитник
- 4 Ульянов Анатолий Полузащитник
- 22 Oleg Matushevskiy
- 3 Yaroslav Olevych
- 19 Dmytro Skakun
- 15 Volodymyr Zavalyak
- 8 Ruslan Dedukh
- 6 Andriy Kokhman
- 20 Vladislav Tanchyn
- Запасные игроки
- 17 Roman Genega
- 16 Vladislav Andrusenko
- 11 Andriy Dragan
- 2 Roman Nykolyshyn
- 77 Yuriy Golubka
- 23 Bogdan Kuziv
- 7 Yaroslav Matviiv
Днепр-1
- Основной состав
- 31 Andriy Klishchuk Вратарь
- 15 Логинов Сергей Защитник
- 22 Чеботаев Сергей Защитник
- 25 Когут Игорь Полузащитник
- 13 Мигунов Александр Полузащитник
- 21 Загальский Игорь Полузащитник
- 4 Кравченко Сергей Сергеевич Полузащитник
- 5 Шаповал Владислав Полузащитник
- 2 Башлай Дмитрий Полузащитник
- 20 Кулиш Станислав Нападающий
- 29 Oleksandr Nazarenko
- Запасные игроки
- 87 Кожушко Олег Полузащитник
- 10 Бровченко Юрий Полузащитник
- 9 Щедрый Артём Полузащитник
- 18 Снижко Александр Полузащитник
- 77 Чичиков Алексей Нападающий
- 81 Viktor Babichyn
- 28 Maksym Bilyk
Предыдущие игры
Калуш (последние 3 матча: +3 =0 -0)
Днепр-1 (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 26.10.2018 Днепр-1 4:0 Николаев ПД
- 20.10.2018 Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 ПД
- 13.10.2018 Днепр-1 2:1 Прикарпатье ПД
- 07.10.2018 Ингулец 1:2 Днепр-1 ПД
- 30.09.2018 Днепр-1 3:0 Балканы ПД
- 26.09.2018 Днепр-1 2:1 Волынь К
- 20.09.2018 Металлург Зп 0:2 Днепр-1 К
- 15.09.2018 Днепр-1 1:3 Оболонь-Бровар ПД
- 09.09.2018 Авангард Краматорск 1:2 Днепр-1 ПД
- 31.08.2018 Сумы 0:4 Днепр-1 ПД
- 26.08.2018 Днепр-1 5:0 Волынь ПД
- 18.08.2018 Агробизнес 0:1 Днепр-1 ПД
- 11.08.2018 Днепр-1 0:2 Металлист-1925 ПД
- 04.08.2018 Звезда Кропивницкий 0:2 Днепр-1 ПД
- 28.07.2018 Днепр-1 6:0 Горняк-Спорт ПД
- 21.07.2018 Рух Винники 1:3 Днепр-1 ПД
- 18.04.2018 Днепр-1 1:4 Динамо Киев К
- 29.11.2017 Львов 1:2 Днепр-1 К
- 25.10.2017 Днепр-1 0:0 Черноморец Од К
- 20.09.2017 Днепр-1 1:0 Горняк-Спорт К
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Днепр-1 делает замену. Шаповал Владислав уходит с поля, а Maksym Bilyk выходит на его замену.
76'
FC Kalush делает замену. Dmytro Skakun уходит с поля, а Yaroslav Matviiv выходит на его замену.
59'
Днепр-1 делает замену. Мигунов Александр уходит с поля, а Щедрый Артём выходит на его замену.
53'
FC Kalush делает замену. Vladislav Tanchyn уходит с поля, а Vladislav Andrusenko выходит на его замену.
51'
FC Kalush делает замену. Ruslan Dedukh уходит с поля, а Roman Genega выходит на его замену.
46'
Днепр-1 делает замену. Кулиш Станислав уходит с поля, а Кожушко Олег выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Кулиш Станислав бьет в цель!
32'
Г О О О О Л - Oleksandr Nazarenko бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Мигунов Александр бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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