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Калуш
0:3
Конец матча
Днепр-1
0'
0:1
23' Гол
Мигунов Александр
0:2
32' Гол
Oleksandr Nazarenko
0:3
41' Гол
Кулиш Станислав
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Днепр-1 делает замену. Шаповал Владислав уходит с поля, а Maksym Bilyk выходит на его замену.
76'
FC Kalush делает замену. Dmytro Skakun уходит с поля, а Yaroslav Matviiv выходит на его замену.
59'
Днепр-1 делает замену. Мигунов Александр уходит с поля, а Щедрый Артём выходит на его замену.
53'
FC Kalush делает замену. Vladislav Tanchyn уходит с поля, а Vladislav Andrusenko выходит на его замену.
51'
FC Kalush делает замену. Ruslan Dedukh уходит с поля, а Roman Genega выходит на его замену.
46'
Днепр-1 делает замену. Кулиш Станислав уходит с поля, а Кожушко Олег выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Кулиш Станислав бьет в цель!
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Oleksandr Nazarenko бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Мигунов Александр бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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