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Минай
 
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Динамо Киев
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Текстовая онлайн трансляция матча Минай - Динамо Киев

До начала игры, которая состоится 31.10.2018, осталось 2 дня 13 часов 7 минут.
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:
Прогнозы на матч Минай - Динамо Киев
Минай
18.2% (2)
Ничья:
36.4% (4)
Динамо Киев
45.5% (5)

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Ничья:
36.4% (4)
Динамо Киев:
18.2% (2)
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