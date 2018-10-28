Текстовая онлайн трансляция матча Минай - Динамо Киев

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Динамо Киев (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 28.10.2018 Динамо Киев 0:1 Львов ПЛ
- 25.10.2018 Ренн 1:2 Динамо Киев ЛЕ
- 20.10.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 07.10.2018 Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 04.10.2018 Яблонец 2:2 Динамо Киев ЛЕ
- 30.09.2018 Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 26.09.2018 Мариуполь 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 23.09.2018 Динамо Киев 4:0 Десна ПЛ
- 20.09.2018 Динамо Киев 2:2 Астана ЛЕ
- 16.09.2018 Заря 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Киев 0:2 Карпаты ПЛ
- 28.08.2018 Динамо Киев 0:0 Аякс ЛЧ
- 25.08.2018 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.08.2018 Аякс 3:1 Динамо Киев ЛЧ
- 18.08.2018 Динамо Киев 1:0 Александрия ПЛ
- 14.08.2018 Динамо Киев 2:0 Славия Прага ЛЧ
- 07.08.2018 Славия Прага 1:1 Динамо Киев ЛЧ
- 03.08.2018 Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк ПЛ
- 28.07.2018 Львов 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 25.07.2018 Динамо Киев 1:0 Ворскла ПЛ
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Минай - Динамо КиевДо начала игры, которая состоится 31.10.2018, осталось 2 дня 13 часов 7 минут.
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Прогнозы на матч Минай - Динамо Киев
Минай
18.2% (2)
Ничья:
36.4% (4)
Динамо Киев
45.5% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
0:0 Ничья:
36.4% (4)
0:2 Динамо Киев:
18.2% (2)
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