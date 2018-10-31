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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
37' ГолБезбородько Денис
1:1
84' ГолЛеднев Богдан
|
37'
1:0
60'
84'
1:1
Пен
4:5
Состав команд
Десна
- Основной состав
- 72 Литовка Игорь Вратарь
- 21 Люлька Сергей Защитник
- 4 Братков Антон Защитник
- 22 Мостовой Андрей Владимирович Защитник
- 32 Имереков Максим Защитник
- 45 Фаворов Денис Защитник
- 27 Старенький Сергей Полузащитник
- 14 Якимив Андрей Полузащитник
- 5 Ермаков Виталий Полузащитник
- 10 Филиппов Александр Нападающий
- 20 Безбородько Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Паст Евгений Вратарь
- 33 Слинкин Андрей Защитник
- 13 Коберидзе Лука Полузащитник
- 89 Волков Александр Полузащитник
- 12 Картушов Егор Полузащитник
- 9 Хлёбас Дмитрий Полузащитник
- 19 Фаворов Артём Полузащитник
- Главный тренер: Рябоконь Александр
Заря
- Основной состав
- 23 Махарадзе Заури Вратарь
- 14 Михайличенко Богдан Защитник
- 3 Сваток Александр Защитник
- 18 Тымчик Александр Защитник
- 9 Литвин Дмитрий Защитник
- 28 Громов Артём Полузащитник
- 5 Гордиенко Артём Полузащитник
- 99 Арвеладзе Леван Полузащитник
- 22 Кабаев Владислав Полузащитник
- 8 Харатин Игорь Полузащитник
- 64 Sergey Mayboroda
- Запасные игроки
- 73 Фелипе Луис II Вратарь
- 98 Чеберко Евгений Защитник
- 20 Караваев Александр Защитник
- 96 Силас Полузащитник
- 19 Лунёв Максим Полузащитник
- 17 Леднев Богдан Полузащитник
- 90 Леонардо Руиз Нападающий
- Главный тренер: Вернидуб Юрий
Предыдущие игры
Десна (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 27.10.2018 Десна 2:0 Мариуполь ПЛ
- 19.10.2018 Шахтёр Донецк 1:0 Десна ПЛ
- 07.10.2018 Львов 1:3 Десна ПЛ
- 30.09.2018 Десна 0:2 Ворскла ПЛ
- 26.09.2018 Кристалл Херсон 2:3 Десна К
- 23.09.2018 Динамо Киев 4:0 Десна ПЛ
- 14.09.2018 Десна 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 02.09.2018 Десна 0:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 26.08.2018 Заря 0:2 Десна ПЛ
- 19.08.2018 Десна 2:2 Карпаты ПЛ
- 12.08.2018 Черноморец Од 1:0 Десна ПЛ
- 05.08.2018 Десна 0:2 Александрия ПЛ
- 29.07.2018 Мариуполь 1:4 Десна ПЛ
- 25.07.2018 Десна 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 27.05.2018 Десна 4:0 Звезда Кропивницкий ПМ
- 23.05.2018 Звезда Кропивницкий 1:1 Десна ПМ
- 19.05.2018 Десна 5:0 Гелиос Харьков ПД
- 12.05.2018 Ингулец 1:3 Десна ПД
- 06.05.2018 Десна 3:0 Николаев ПД
- 02.05.2018 Оболонь-Бровар 0:2 Десна ПД
Заря (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 27.10.2018 Заря 0:0 Александрия ПЛ
- 20.10.2018 Мариуполь 3:2 Заря ПЛ
- 07.10.2018 Шахтёр Донецк 1:1 Заря ПЛ
- 30.09.2018 Заря 0:0 Львов ПЛ
- 23.09.2018 Ворскла 2:1 Заря ПЛ
- 16.09.2018 Заря 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 02.09.2018 Арсенал-Киев 0:5 Заря ПЛ
- 30.08.2018 РБ Лейпциг 3:2 Заря ЛЕ
- 26.08.2018 Заря 0:2 Десна ПЛ
- 23.08.2018 Заря 0:0 РБ Лейпциг ЛЕ
- 19.08.2018 Заря 0:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 16.08.2018 Брага 2:2 Заря ЛЕ
- 12.08.2018 Карпаты 0:1 Заря ПЛ
- 09.08.2018 Заря 1:1 Брага ЛЕ
- 04.08.2018 Заря 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 28.07.2018 Александрия 1:0 Заря ПЛ
- 22.07.2018 Заря 2:1 Мариуполь ПЛ
- 20.05.2018 Ворскла 2:0 Заря ПЛ
- 13.05.2018 Заря 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 05.05.2018 Шахтёр Донецк 2:1 Заря ПЛ
Последние игры между собой
Десна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Заря: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 26.08.2018 Заря 0:2 Десна Премьер-лига
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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— ?
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— ?
Финал
— ?
— ?
Дополнительное время
118'
Заря делает замену. Sergey Mayboroda уходит с поля, а Леонардо Руиз выходит на его замену.
112'
Десна делает замену. Старенький Сергей уходит с поля, а Волков Александр выходит на его замену.
106'
Десна делает замену. Безбородько Денис уходит с поля, а Хлёбас Дмитрий выходит на его замену.
Дополнительное время
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Десна делает замену. Якимив Андрей уходит с поля, а Фаворов Артём выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Леднев Богдан бьет в цель!
74'
Заря делает замену. Гордиенко Артём уходит с поля, а Леднев Богдан выходит на его замену.
68'
Десна делает замену. Мостовой Андрей Владимирович уходит с поля, а Картушов Егор выходит на его замену.
66'
Заря делает замену. Кабаев Владислав уходит с поля, а Караваев Александр выходит на его замену.
60'
Заря делает замену. Арвеладзе Леван уходит с поля, а Силас выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Безбородько Денис бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Прогнозы на матч Десна 1:1 Заря
Десна
15.9% (25)
Ничья:
17.2% (27)
Заря
66.9% (105)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Заря:
35% (55)
0:1 Заря:
23.6% (37)
1:1 Ничья:
15.3% (24)
2:1 Десна:
8.3% (13)
1:0 Десна:
5.7% (9)
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