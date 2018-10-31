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Десна
1:1
Итог после пенальти
Заря
0'
1:0
37' Гол
Безбородько Денис
1:1
84' Гол
Леднев Богдан
4:5
Пен' Пенальти
Дополнительное время
118'
Заря делает замену. Sergey Mayboroda уходит с поля, а Леонардо Руиз выходит на его замену.
112'
Десна делает замену. Старенький Сергей уходит с поля, а Волков Александр выходит на его замену.
106'
Десна делает замену. Безбородько Денис уходит с поля, а Хлёбас Дмитрий выходит на его замену.
Дополнительное время
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Десна делает замену. Якимив Андрей уходит с поля, а Фаворов Артём выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Леднев Богдан бьет в цель!
74'
Заря делает замену. Гордиенко Артём уходит с поля, а Леднев Богдан выходит на его замену.
68'
Десна делает замену. Мостовой Андрей Владимирович уходит с поля, а Картушов Егор выходит на его замену.
66'
Заря делает замену. Кабаев Владислав уходит с поля, а Караваев Александр выходит на его замену.
60'
Заря делает замену. Арвеладзе Леван уходит с поля, а Силас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Безбородько Денис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Прогнозы на матч Десна 1:1 Заря
Десна
15.9% (25)
Ничья:
17.2% (27)
Заря
66.9% (105)

Вы не участвовали в прогнозе

Заря:
35% (55)
Заря:
23.6% (37)
Ничья:
15.3% (24)
Десна:
8.3% (13)
Десна:
5.7% (9)
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